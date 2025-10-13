女網紅海邊溺水獲救「懸賞20萬尋救命恩人」惹追看潮　真相神逆轉

大陸公安部網安局近日偵破一起網路造假案件，兩名網紅為衝高流量，虛構「懸賞20萬尋找救命恩人」的劇情，拍攝系列短片引發網路熱議，最終遭到行政拘留處分。



據調查，網紅宋某雪與何某龍為吸引粉絲關注、增加帳號價值，策劃了一系列「尋找救命恩人」的短片。

涉事賬號已經清空作品（抖音@宋雨霏）

宋某雪從8月21日起，以「宋雨霏」帳號發布影片，聲稱自己在海邊溺水獲救，願懸賞20萬元人民幣（約86萬元新台幣）尋找救命恩人。該系列影片陸續發布超過10部，獲得數萬次點讚。

大陸公安機關調查發現，宋某雪、何某龍與陳某勝、吳某輝、林某燕、宋某等4人共同策劃並拍攝這些虛假影片。他們為宋某雪捏造「溺水女子」人設，為何某龍捏造「救命恩人」角色，意圖透過影片吸引關注後，進行商品銷售及廣告營利。

目前，主要策劃者宋某雪、何某龍已遭到行政拘留，其餘4名參與者則被處以罰款。依據大陸《治安管理處罰法》第二十五條規定，散布謠言或以其他方法故意擾亂公共秩序者，將處以5日以上10日以下拘留，可併處500元人民幣以下罰款。

