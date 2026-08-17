美軍旋翼直升機MV-75改名夏延II　是AH-56鹹魚翻身還是重蹈覆轍？

【軍事】美國陸軍傾轉旋翼直升機MV-75正式命名為「夏延II」。不知道這是不是故意的，AH-56「夏延」是第一種採用剛性旋翼的直升機，但項目失敗，下馬了。用「夏延II」的名字是鹹魚翻身的意思，還是重蹈覆轍的意思？F-35是「閃電II」，「閃電」是有名的P-38，挺成功的；F-4是「鬼怪II」，FH「鬼怪」是麥克唐納的處女作，是第一種艦載噴氣戰鬥機，只有有限投產，但緊接着研發的F2H「女妖」就很成功，要看成「鬼怪」的深度大改也沒錯。但「夏延II」和「夏延」一點關係都沒有，甚至不是出自同一公司。「夏延」是洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的，「夏延II」是貝爾（Bell）的，兩家還是競爭對手（洛克希德買下了西科斯基：lgor Sikorsky）。



MV-75來自貝爾V-280。V-280是從V-22的經驗發展而來，發動機短艙固定，只有旋翼傾轉，解決了很多問題，也降低了很多成本。美國陸軍最初是加入V-22計劃的，但由於很多原因，其中成本和技術風險是不小的原因，早早退出了。現在，MV-75是陸軍項目，反而海軍陸戰隊沒有參與了，空軍和海軍也沒有參與，但不排除在未來某一天改主意。陸軍的UH-60就被空軍和海軍採用了。

由貝爾公司研發，現服役於美國陸軍的傾轉旋翼直升機MV-75。（美國陸軍官網）

服役於美國陸軍傾轉旋翼直升機MV-75及其原型機貝爾V-280：

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有人把「夏延」和「夏延II」對比，差別一目瞭然，不用多說，但仔細看看「夏延II」，和V-280對比，有一些有意思的細節變化：

1. 進氣口採用大型空氣濾清器。這是阿富汗戰爭的教訓。在多砂環境裏，砂塵進入發動機是大問題。堵塞還能清理，但壓氣機和燃燒室的高温可能直接融化砂塵，冷卻後凝結成硅晶，那就只有大修了。V-22的發動機短艙進氣口是比照渦槳發動機設計的，空氣濾清器的「吞砂」能力有限，也沒法加大，只能那樣了。MV-22的發動機進氣口不同，終於加上大型空氣濾清器了。

2. 噴氣口有大型引射涵道，估計降噪降温功能都有。這也是阿富汗戰爭的經驗，建設防空導彈太可怕。

3. 槳葉中心整流罩扁平了，而不像V-280那樣「子彈頭」外形。這個看不懂是什麼道理。可能是減少被子彈或者彈片擊中時跳彈造成槳葉受傷？這個整流罩除了流線，沒什麼要緊功能，被子彈、彈片打爛了就打爛了，但跳彈造成槳葉損傷，那就大事不好了。



大型側滑門是陸軍直升機的剛需，MV-22那樣只能尾門進出是不可接受的。門下的側踏板也是剛需。

V-280因為近40年V-22的研發和使用經驗，從一開始就成熟度很高。在V-280到MV-75的發展過程中，進一步根據實用要求優化細化，相關發展值得注意。

美國陸軍MV-22「魚鷹」傾旋翼機。（美國陸軍官網）

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