昆明艦、岳陽艦、駱馬湖艦組「護航艦隊」赴亞丁灣　各艦能力一覽

【軍事】12日，由昆明艦、岳陽艦和駱馬湖艦組成的中國海軍第49批護航編隊，從海南三亞某軍港解纜起航，赴亞丁灣、索馬里海域，接替第48批護航編隊執行護航任務。



劈波斬浪、接力前行 中國海軍再赴遠洋守護和平

中國海軍昆明艦正在執行護航任務。（央視網）

昆明艦作為海軍052D驅逐艦首艦，2014年3月21日正式加入戰鬥序列。服役12年，它迎來了首次護航任務。

岳陽艦和駱馬湖艦均執行多次護航任務，3艘軍艦均由我國自主設計建造。此次奔赴亞丁灣，它們的任務分工各有不同。

適配性強具多維作戰能力 更多昆明艦、岳陽艦及駱馬湖艦資訊及最新圖片：

+ 10

導彈驅逐艦：昆明艦

海軍昆明艦，舷號172，是我國自主研製建造的新型導彈驅逐艦。

艦長約160米，滿載排水量約6700噸。

主要任務和特點：

擔負編隊指揮、區域防空、對海打擊、反潛警戒等任務，具有較強的區域防空和對海作戰能力。



導彈護衛艦：岳陽艦

海軍岳陽艦，舷號575，是我國自主研製建造的新型多用途導彈護衛艦。

艦長約130米，滿載排水量約4000噸。

主要任務和特點：

單獨或協同海軍其他兵力執行遠海護航、警戒巡邏等任務，具有較強的遠程警戒和多維作戰能力。



遠洋綜合補給艦：駱馬湖艦

海軍駱馬湖艦，舷號907，是我國自主設計建造的新型遠洋綜合補給艦，也被稱為「海上移動加油站」。

艦長約190米，滿載排水量超2萬噸。

主要任務和特點：

可以橫向、縱向、垂直三種方式進行物資補給，具有能力全面、適配性強、保障效率突出、自動化與國產化水平高等特點。



提前準備、重點訓練 中國海軍展現大國擔當

中國海軍第49批護航編隊出發亞丁灣執行任務。（央視網）

此次任務，編隊攜帶艦載直升機2架，特戰隊員數十名，任務官兵共700餘人。

在任務準備階段，編隊認真研判護航行動可能面臨的風險挑戰與實際威脅。按照全要素實戰化訓練要求，重點開展了：實際使用武器、伴隨護航、航行補給等針對性訓練。有效檢驗方案預案可行性和兵力協同能力水平，錘鍊和提升編隊遂行任務能力。

2008年12月26日，中國海軍首批艦艇編隊赴亞丁灣、索馬里海域執行護航任務。

近18年過去，在這條特殊的航線上，中國海軍勇擔大國使命。一次次直面生死考驗，一次次化解安全危機，為維護世界和平作出重要貢獻。向他們致敬！

相關閱讀：中國萬噸級醫院船吉祥方舟號首越洋濟世 設施超狂相當於三甲醫院