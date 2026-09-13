美國加州灣區自駕遊新去處！聖馬刁海岸公園免費入場　不設救生員

美國加州灣區沿海再添周末好去處！位於聖馬刁縣（San Mateo）的圖尼塔斯溪（Tunitas Creek）海灘的唐霍斯利公園（Don Horsley Park），歷經數年籌備後現已正式免費開放。這片佔地58英畝的海岸原本屬於私人所有，如今建有無障礙懸崖步道、觀景台與野餐設施，民眾可攜帶食物前往野餐、在沙灘漫步，惟需留意車位有限，有意前往的市民宜早作準備。由於海灘不設駐場救生員，遊客需注意自身安全及「瘋狗浪」風險，而公園將於9月19日舉辦海岸清潔日活動，歡迎市民參與。



唐霍斯利公園（Don Horsley Park）位於加州聖馬刁縣海岸線。（聖馬刁縣政府圖片）

唐霍斯利公園（Don Horsley Park）已於8月17日免費對外開放。（聖馬刁縣政府圖片）

唐霍斯利公園免費開放 成聖馬刁縣新地標

這座佔地58英畝的公園位於半月灣（Half Moon Bay）和佩斯卡德羅（Pescadero）中間，緊鄰1號加州州道（Cabrillo Highway），已於8月17日正式免費開放。這是聖馬刁縣十多年來首個新建的縣立公園，擁有高聳砂岩懸崖與長達近1英里（約1.6公里）的沙灘。

公園位於半月灣（Half Moon Bay）和佩斯卡德羅（Pescadero）中間。（聖馬刁縣政府圖片）

耗資2400萬美元 設無障礙懸崖步道

這片海岸過去屬於私人土地，曾由知名搖滾歌手克里斯·伊薩克（Chris Isaak）擁有。過去由於缺乏官方管理，海灘非法露營與垃圾堆積時有發生。為取回海岸公共空間，半島開放空間信託基金（POST）與縣政府合作，籌集約2,400萬美元（約1.87億港元）進行土地收購、生態修復及公共設施建設。公園最終以2023年離世的前縣監事兼警長唐·霍斯利（Don Horsley）命名，以紀念他多年來推動此項目的貢獻。

公園設有長約0.5英里的「中崖步道」，方便輪椅與嬰兒車通行。（聖馬刁縣政府圖片）

公園設有長約0.5英里（約800米）的「中崖步道」（Mid-Bluff Trail），路面鋪設平整，方便輪椅與嬰兒車通行。觀景台配備長椅與野餐桌，遊客可坐在懸崖邊俯瞰太平洋海景。現場亦建有全新洗手間，及介紹當地原住民奧隆尼族（Ohlone）文化歷史的解說展板。

海灘不設救生員值班，政府提醒遊客遊玩時注意自身安全。（San Mateo縣政府圖片）

自駕遊須知：80車位限制與安全禁令

前往遊玩的民眾需注意，懸崖頂部的停車場僅設80個車位，若車位已滿，注意當地交通法規，切勿在公路路肩違規泊車。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報道，開園日期雖然曾因強降雨引發山泥傾瀉而推遲，不過目前加固工程已全面完工。此外，海灘不設救生員值班，且加州沿岸水溫低且浪大，政府提醒遊客觀海踏浪時切勿背對大海，以免發生意外。公園禁止帶狗入內，亦不准生火、露營或飲酒，以保護當地瀕危野生動物西部雪鴴的棲息地。

公園禁止帶狗入內，亦不准生火、露營或飲酒，以保護當地瀕危野生動物西部雪鴴的棲息地。（San Mateo縣政府圖片）

更多資訊請看San Mateo縣政府官網。

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