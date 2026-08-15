加州夏日祭2026│Osaka Marketplace 2店接力　現場解體藍鰭吞拿魚

加州知名日系超市「Osaka Marketplace」（大阪市場）官方正式宣布，廣受期待的「Osaka Summer Festival 2026」（2026年大阪夏日祭）將於8月下旬登場。為了方便居於加州San Francisco Bay Area（三藩市灣區）民眾參與，今年活動特別採取「2店接力」模式，先後於Foster City（福斯特城）與Fremont（佛利蒙）2大分店登場，各自帶來為期4天的日式屋台街美食與品牌體驗。



其中最受注目活動是「藍鰭吞拿魚現場解體表演」，在Foster City分店於8月23日（星期日）下午1時舉行，屆時由專業師傅即席操刀解體新鮮藍鰭吞拿魚，食客可近距離觀賞精湛刀工並搶購最新鮮的刺身。



2026年大阪夏日祭將於8月下旬盛大登場。（Osaka marketplace圖片）

Foster City首場亮點？藍鰭吞拿魚解體秀登場

作為今年夏日祭首發門市，Foster City分店將於8月20日（周四）率先揭幕，活動為期4天。

Foster City分店詳細地址為919 Edgewater Blvd, Foster City, CA 94404，位於Edgewater Place購物中心。（Google地圖）

現場設「Hokkaido Fair」（北海道博覽會）與「Ibaraki Fair」（茨城博覽會）2大博覽會，提供地道街頭小食與清爽甜點。各大日本品牌進駐設攤提供免費試食與獨家特價優惠。Nissin（日清）、Kikkoman（萬字醬油）、Kinjirushi（金印）、UHA味覺糖及Calbee（卡樂B）等品牌擬於現場發放精美贈品。

夏日祭現場設有「Hokkaido Fair」與「Ibaraki Fair」，提供日本地道特色美食。（AI生成圖片）

舉行「藍鰭吞拿魚現場解體表演」

為慶祝福斯特城首屆大阪夏日祭，「藍鰭吞拿魚現場解體表演」獨家於Foster City分店登場，活動定於8月23日（星期日）下午1時舉行。屆時由專業師傅即席操刀解體新鮮藍鰭吞拿魚，食客可近距離觀賞精湛刀工並搶購最新鮮的刺身。而該店美食廣場將進行全面升級，推出全新產品與美食體驗。活動期間現場註冊成為Osaka Marketplace新會員，可免費獲贈Osaka 保溫袋或購物袋1個，數量有限，送完即止。

Foster City分店將會上演藍鰭吞拿魚現場解體表演。（AI生成圖片）

Fremont分店接力！日本名牌與地方特色美食

夏日祭第二站移師 Fremont 分店，於8月27日至30日（周四至周日）舉行，方便東灣居民與上班族前往。

Fremont分店詳細地址為：46881 Warm Springs Blvd, Fremont, CA 94539。（Google地圖）

Fremont分店同樣設有「Hokkaido Fair」與「Ibaraki Fair」，呈現地道北海道拉麵、北海道蜜瓜雪糕以及茨城縣名產烤番薯乾等特色風味，並用日本品牌攤位、免費試食及提供各類優惠贈品。

想了解更多夏日祭即時動態與試食品牌名單，可直接參閱Osaka Marketplace官方活動頁面。

其他報道：加拿大華人超市MarchéC&T爆衛生危機！1年3次違規被罰款勒令停業

加拿大蒙特利爾（又譯：滿地可 / Montreal）地區著名華人超市Marché C&T（世紀超市）爆出衛生危機，該超市位於蒙特利爾的總店因1年內連續3次衛生檢查不合格，累計被罰8,100加元（約4.4萬港元/約3.8萬人民幣），被魁北克省政府評為「存在嚴重風險」，恐影響食物安全而勒令停業。



當局的檢查報告指該超市店舖衛生環境欠佳，當中包括絞肉機入口處積有乾涸的殘渣、肉類架及籃子更被一層發臭、粉紅色的黏稠肉類殘留物覆蓋等，而且魚缸佈滿藍綠色黴斑等等，必須改善至衛生合格的水平，並獲魁北克省農業、漁業及食品部確認後方可重開。



Marché C&T蒙特利爾總店已被魁北克省農業、漁業及食品部評為「存在嚴重風險」，勒令停業。（Google地圖截圖）

1年內3度違規 原因均是衛生不達標

據《MTL Blog》報道，Marché C&T蒙特利爾總店已被標記「存在嚴重風險」（risque supérieur）。根據魁省《食品產品法》（Food Products Act），如果1家食品經營場所被認為存在「較高風險」，意味着其經營者未能有效地控制現場風險與食品安全風險，若檢查人員多次發現同類問題，監管部門有權暫停其食品經營許可證。

超市有售賣活魚，但魚缸玻璃上長滿了黴菌。 （MAPAQ圖片）

據魁北克省農業、漁業及食品部（MAPAQ）食品安全違規記錄公開資料庫顯示，這家分店在過去1年內被發現因衛生問題違規，當中涉及包裝、儲存、運輸等場所、車輛、設備以及其他衛生設施未能保持清潔，因而被罰款3次，涉款金額高達8,100加元，當中包括：

2025年3月：罰款1,600加元（約9,000港元/約8,000人民幣）

2025年5月：罰款3,000加元（約1.6萬港元/約1.4萬人民幣）

2025年9月：罰款3,500加元（約1.9萬港元/約1.6萬人民幣）

全文：加拿大華人超市MarchéC&T爆衛生危機！1年3次違規被罰款勒令停業