投資理財｜交易所買賣基金ETF是什麼？買哪種？教你簡單選購方法

早年投資公司會設法向你推銷一個觀念，就是擁有頂尖股票和共同基金是你理財成功的關鍵。現在金融服務業再度啟動行銷機器，向你推銷利用「類股指數型基金」來投資頂尖產業，並告訴你這是成功理財的關鍵。（以下內容節錄自《不看盤，我才賺到大錢》。）



如果你希望累積財富、不理會股市波動，繼續拓展自己的生活，現在是再度造訪咖啡館，多了解指數型基金演進出來的各種變體有哪些優缺點，以及差別在哪裡的時候了。

傳統指數型基金與ETF的差異

毫無疑問的，按照指數型基金概念發展出來的商品中，最具革命性的是指數股票型基金，這種基金通稱為ETF（按：Exchange Traded Funds，即「指數股票型證券投資信託基金」，簡稱「指數股票型基金」，就是將指數予以證券化。香港譯作「交易所買賣基金」），ETF類似傳統的指數型基金，但是其中有一個重大差異，ETF是代表指數型基金股份的一種股票，每天股市開盤後在證券交易所買賣，就像股票一樣有各種盤中價格與收盤價格。傳統指數型共同基金則每天只買賣或贖回一次，不是直接向富達（Fidelity）或領航之類的共同基金業者購買，就是向嘉信理財（Charles Schwab）之類的共同基金超級市場購買，而且只根據當天交易結束後的收盤價交易。

第一檔ETF是標準普爾存託憑證（Standard & Poor's Depositary Receipt），一般稱為SPDR或諧音暱稱為「蜘蛛」，這檔ETF從1993年起開始交易，反映標準普爾500指數的表現。我們可以說，ETF的結構在很多方面，勝過傳統指數型基金，包括成本較低、租稅效率改善。然而，擁有ETF的好處必須拿來跟壞處對比，包括引誘投資人增加交易頻率，造成交易次數超過傳統指數型基金，也造成隨著買賣而來的證券交易手續費負擔提高。

ETF這種投資工具勝過傳統指數型基金嗎？答案完全要看你建立投資組合時，怎麼利用ETF而定。你可以利用「蜘蛛」進行當日沖銷，也可以把「蜘蛛」放在自己的投資組合中，抱個10年，掌握指數的全部報酬率。

一切要由你決定。

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因為領航集團的第一檔標準普爾500指數型基金大受歡迎，促成傳統指數型基金不斷演變，金融服務業開始在「蜘蛛」之外，擴大銷售，推出代表價值型股票、小型股、小型價值股、國際股票的ETF，和不動產投資信託（REIT）。接著推出代表不同國家、國際資產類別、類股或產業的ETF。金融服務業不斷的創造新的ETF，以致ETF的類別多到有點荒唐的程度，各種演進出來的變體讓人眼花撩亂。下面只舉出若干類別：

煤炭 太陽能 槓桿投資 農產品 國家輪動 貴金屬 融資外匯 醫療保健 金融 網路架構 區域銀行 製藥 消防產品 營建 油氣探勘 醫療設備 生物科技 天然資源 南韓 核能 全球基礎建設 乾淨能源 綠色產業 癌症 新興癌症 心臟設備 汽車 愛爾蘭 穀物 醫療診斷

ETF的類別變得十分龐雜，股票營業員和理財顧問卻十分慶幸，並且開始主張，你的投資是否成功，要看他們能否正確搭配不同類別的ETF，產生適度分散的投資組合，好達成你的長期理財目標。

等一下！你讓華爾街來插手幫忙配套出你的類股ETF投資組合前，應該大大的退後一步，重新確定「分散投資」的意義和目的。分散投資事關建立股票投資組合時，更應該如此。

分散投資和金融業者努力拓展本身利益的業務方向正好相反，分散投資不表示擁有頂尖的10大產業、頂尖的5個國家和兩檔最熱門的ETF，而是表示你該投資短期相關性可能很低、長期報酬率可能接近的不同市場部門。

真正的分散投資該怎麼做？

如果本章有哪一點應該記住，就是我們在第4章討論的，要讓股票投資組合符合分散投資精神的最輕鬆方法，就是利用一檔全市場指數型基金，持有整個股市的縮影，聽起來很簡單，實際上也是這樣。

但是如果你希望擴大利用這種簡單的方法，在偏重大型股的全市場指數之外，額外增加一點分散投資程度，你應該怎麼做？要在全市場指數型基金之外，分散股票投資組合的風險，表示首先要找出短期走勢可能不同、或相關性很低，但長期報酬率可能差不多的股市不同層面。

這樣做的範例是把股市分成大型股和小型股，再投資代表這兩種股票的指數型基金。在這個例子裡，主要目標不是「用小型股指數型基金打敗大盤」，而是掌握兩種市場層面的報酬率，同時降低投資組合可能的波動性。這個例子可以進一步強化，像第4章討論的一樣，在你的股票投資組合中，增加價值型、國際型和不動產投資信託指數型基金。

投資業者希望找出代表頂尖產業、國家和最熱門趨勢的類股指數型基金，設法打敗基準指數，這種做法和利用個股、利用積極管理型基金打敗大盤的企圖一樣荒謬。選擇個股時出現的市場效率，同樣會延伸影響到類股、國家和熱門ETF上。不過這點應該不足為奇，因為類股、國家和熱門ETF是由同樣的個股構成的。

延伸閱讀：【理財】分散投資可管理虧蝕風險 4大步驟設定度身訂造投資組合

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《不看盤，我才賺到大錢》書本封面（大是文化授權使用）

書名：不看盤，我才賺到大錢



作者：比爾蘇西斯（Bill Schultheis）

一個與眾不同的投資顧問。



在美邦證券（Smith Barney）擔任營業員13年，38歲退休後，為了研究在公司存的退休金應該放在哪裡，而發現一種跟他在證券業工作時做法完全相反、卻更有效的超簡單理財法，並在1998年將這套方法寫成了《咖啡館投資哲學》（The Coffeehouse Investor）這本暢銷書。



十多年後，蘇西斯經歷金融海嘯，但這套超簡單的投資方法，反而讓他的資產增至2.5億美元。他現在定居於華盛頓州的科克蘭（Kirkland），也從事收費理財顧問業務，閒暇時間多用於登山和打高爾夫球。



譯者：劉真如

臺大外文系畢業，曾任國內財經專業報紙國際新聞中心主任，現專事翻譯。譯作繁多，曾獲《中國時報》、《聯合報》年度十大好書獎及其他獎項，包括《搶到訂單的情報術》、《為什麼投資就是不理性？》、《中產階級的戰爭》（以上皆為大是文化出版）、《基業長青》、《下一個社會》、《資本家的冒險》等等。



【本文獲「大是文化」授權轉載。】