不買股票懶得理財也能致富的秘法　改變思考方式讓金錢自然流向你

大部分人遇到的困境，多半都跟「金錢財務問題」有關。這些人都有一些共同點：非常努力工作，收入卻總是不夠；每隔一段時間就將累積的錢財散盡，從零開始；做著不是很喜歡的工作，又不知如何轉型……「精準轉念」能讓你秒懂自己的核心問題，直接生成專屬的「精準轉富金句」。本書與你分享破解人生通關遊戲的功法，傳授從「精準轉念」到「精準轉富」的祕密，繼而打造自己專屬的「精準體系」，最終「精準顯化」——實現你想要的一切。（本文內容節錄自《精準轉富：AI時代財富新哲學，不會理財的人也能財務自由》。）



文：李欣頻（北京大學新聞與傳播學院博士，曾於該學院擔任「廣告策畫與創意」課程講師；散文作品被收錄於〈中華現代文學大系〉散文卷；2009年金石堂書展選為不可錯過的八位作家之一；2010年統一企業主辦網路票選年輕人心目中最喜歡的十大作家之一）

精準轉富的緣起

我是一個創作者，對於把時間花在盯著股市、基金、匯率、金價、數位貨幣⋯⋯的理財生活完全不感興趣，而且也不擅長；加上看到身邊的人在金融數字起伏波蕩中，心情極度不穩定，我決定要把絕大部分寶貴生命時間，花在創作想要創造的、體驗想體驗的生活，錢只要夠花用到一輩子不愁吃穿就夠了，多賺的都是花不到的遺產，卻花掉了錢也買不回的時間。

等到徹底財務自由後，我看看周圍的同齡層，有的人還在為三餐、為晉升職位打拚；有的人因虛擬貨幣賺了一大波卻又跌回原點，甚至搞到負債累累；有的人被身邊的人投資詐騙，把退休金都賠光了；有的人本來已經財務自由，卻因為野心再創新公司，反而把自己搞成負債⋯⋯

我因為看了這麼多理財失敗的例子，也深知自己不擅長也不喜歡玩金錢遊戲，所以我有自己的「以才生財」、「建立預防財務木馬漏洞的財務金字塔」方式達到徹底的財務自由，讓不會理財的我在後半生能專心在更多的創作、旅行、體驗生活之中。

因此，這一篇不是寫給會理財的人看的，而是分享給不會理財，也不想花太多時間理財的人看的。

如何與金錢建立和諧關係 讓金錢自然地流向你（01製圖）

讓金錢自然地流向你 點圖放大看相關部分精華節錄：

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顯化豐盛三步驟

很多人的問題卡點多半在財務上。在精準轉念的概念之下，我們可以把轉念句的方向鎖定在「金錢觀」，或是「自己與金錢的關係」。在「精準轉富」之前，讓我先把「顯化豐盛」配套三步驟與概念說明清楚。

步驟一：錨定身份

建造富裕的新身份與腦神經迴路



財富的高成就者，往往具備較成熟的前額葉執行控制能力，以及獎賞系統的調節能力，使其能延遲滿足、承擔風險並長期追求目標。這類行為模式可透過神經可塑性，在持續刻意練習與強化學習中，逐漸內化為習慣，自動生成吸引財富的思想、決策與行動，形構出無限豐盛的腦神經迴路，實現財務思維的自動化升級。將來「腦機介面與神經調控技術」普及後，還可以提升訓練富裕腦的效率，使一般人能更快速建立豐盛富裕的認知與決策模式。如此，每個人都是自己的富爸爸。

《精準轉富》作者李欣頻（Facebook@李欣頻）

步驟二：建能量場

重建與金錢的新能量關係



金錢在廣義上來說，是一種純粹的能量形式，會對我們的信念、情緒、決策和行為做出精準的回應，與我們形成時時變化的動態能量關係。要顯化財富，關鍵在於與金錢建立正向且和諧的能量連結，讓金錢成為我們積極有助力的夥伴，而非需要努力追求的目標。

大多數人之所以無法吸引財富，在於對金錢的負面情緒與限制性信念，例如小時候被植入「錢是難賺的」、「錢是要努力省下來才有的」、「錢會帶來麻煩」、「我不配擁有財富」⋯⋯這些負向信念形成的低頻能量，將金錢排斥在自身之外。財富豐盛的人，往往對金錢持有積極的信念、情緒與行動，認為：

「金錢是用來享受美好的事物」

「賺錢是輕鬆的」

「我值得擁有財富」

「我可以創造想要的一切」

「我比自己想像的還要富裕百萬倍」⋯⋯



這種高頻能量讓他們很容易與豐盛同頻共振，所以富裕的機會之門一連串地在身邊打開，相應的資源也源源不絕地流向他們。

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想與金錢建立和諧的關係，需要從三個層面進行調整：

① 信念層面：金錢本身沒有好壞，它只是一種中性／空性的工具，能幫助我們實現夢想，提升生活品質。所以我們需要重塑對金錢的認知，以積極的信念取代限制性信念，透過積極且重複的金錢宣言，例如：「我與金錢的關係很好」、「我的錢永遠無條件、無上限倍增」、「金錢輕鬆地流向我」⋯⋯來重塑潛意識對金錢的信念。

② 情緒層面：對金錢保持積極的情緒，特別是感恩，因為感恩是瞬間提升能量振動頻率的強大工具。只要對金錢感恩，就會從「匱乏焦慮的心態」轉變為「豐盛幸福的心態」，無論當下的財務狀況如何，都要感恩現在已經擁有的一切，感恩錢為我們帶來的美好生活。這種感恩的情緒頻率會向量子場發出積極的信號，吸引更多金錢的機會流進入生命。

③ 行為層面：無時無刻採取與豐盛心態相符的行為，財富顯化並不是只靠空想與感受，還需要配合積極的決策，與受到靈感直覺啟發的行動，會讓豐盛來得水到渠成。每一天都要以「富裕」的新身份，為自己做出與富裕同頻的事，一天都不能中斷，直到這個身份穩定為止。例如：幫自己創造「體驗極致」的親身經驗，讓這些美好的環場感受變成我們富裕的新水位。以前窮遊時，我大部分時間會省吃儉住，省下來的錢，在旅程的最後一餐或最後一晚的住宿享受最好的品質，讓整趟旅程定格、定頻在最美好、最極致的體驗中，這體驗就是將來創造「願景場」最好的環場素材，也是將來「創夢」的動力畫面。

當我們尊重金錢，珍視金錢，感謝金錢帶來的美好生活，我們的信念、情緒、能量、行為都能與財富的高頻能量匹配對齊，豐盛的金錢就會自然地流向我們，這就是財富顯化的本質。

步驟三：時空折疊

時空頻率完全對齊



現實世界是一個包含所有可能性的資訊場，類似量子疊加態，我們透過選擇來決定要顯化哪個版本的現實，這個選擇也影響了未來事件發生的機率。雖然所有可能性都存在，但並非均等分布，先前的選擇會連帶影響後續事件發生的機率，所以每時每刻的清晰選擇就非常重要，因為一念天堂、一念地獄，每個心念頻率都在精準刻塑著下一步個人的生命軌跡。

當我們有了新身份，以及與金錢良好的能量關係之後，最後一步就是：將新身份已完成的新願景時空，完全折疊匯聚到現在，讓頻率與之對齊，換個角度看也等於是：在眾多可能的平行版本（量子圖書館）中，百分百聚焦在自己要的富裕版本，於是整個身體、思維、判斷、感官、能量、注意力都與之前完全不同，就像看過金沙的人可以瞬間在一堆泥沙中辨認出金子，於是富裕版的自己就瞬間完成；但沒看過金沙的人走過，連看都沒看一眼就錯過了。

《精準轉富》作者李欣頻（Facebook@李欣頻）

如果新身份、新願景、新時空頻率沒有同步對齊，再多的努力也像是在原地打轉，建議多跟身邊沒有金錢負向木馬、精神與物質面都豐盛的朋友出遊，朝夕相處一陣子，就能發現彼此的金錢價值觀有如天壤之別。例如：點菜時他看的是自己喜歡吃什麼，但對金錢有限制性信念的人，則會把焦點放在價錢上，背後代表的是「自己沒條件吃這麼好的食物」，即使是對方請客，也會有「自己不配得」的愧疚感。

只要讓自己的富裕能量持續足夠長的時間，量子場別無選擇，只能提供與你新身份、新頻率相匹配的體驗—能量總是先於努力，情感總是先於行動，所以無時無刻將自己精準調頻到富裕頻道，精細校準到擁有豐盛 DNA 富裕版自己的能量場，以這個狀態與情緒振動頻率來思、言、行，內外一致，自然而然就能以富足、滿足、自信、信任、感恩的狀態，透過量子現實的重組，瞬間顯化成新的物質與生活現實，將不同的體驗吸引到我們的現場，這就是量子躍遷的超效與高效。

此外，量子躍遷不會以敲鑼打鼓的方式宣示自己，但會在日常體驗中留下奇妙的線索，最明顯的就是有意義的巧合越來越多。例如，你很想去意大利旅行，一打開電視就看到意大利旅遊節目，一拿起手機就看到意大利的相關報導，這些都算是你已經進入了時空頻率對齊的奇蹟維度，你可以開始每天記錄每一樣跑到你眼前的「巧合、奇蹟」事件（可寫在〈精準轉念覺察日記〉中），有助於更聚焦在夢想場景裡沿途綠燈的徵兆。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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《精準轉富【特別加贈〈精準轉念‧覺察日記本〉】：AI時代財富新哲學，不會理財的人也能財務自由》書本封面（圓神出版機構授權使用）

書名：精準轉富：AI時代財富新哲學，不會理財的人也能財務自由



作者簡介：李欣頻，政大廣告系畢業，政大廣告研究所碩士，北京大學新聞與傳播學院博士，曾任教於北京大學新聞與傳播學院，擔任「廣告策畫與創意」課程講師，並曾於北京中醫藥大學修習半年。有著作家詩人的孤僻性格＋靈修者洞察深處的眼睛＋旅行者停不下來的身體＋廣告人的纖細敏感與美學癖＋知識佈道家想要世界更好的狂熱＋教育者捨我其誰的使命感。曾任廣告公司文案、誠品書店特約文案。宏碁數位藝術中心特約文案創意。



專欄：曾為聯合報、自由時報、廣告雜誌、香港ZIP雜誌、皇冠雜誌、TVBS週刊、ELLE雜誌、MEN'S UNO雜誌、費加洛雜誌等刊物的專欄作家。



散文作品被收錄於〈中華現代文學大系〉散文卷。文案作品被選入《台灣當代女性文選》。2009年金石堂書展選為不可錯過的八位作家之一。2010年統一企業主辦網路票選年輕人心目中最喜歡的十大作家之一。2004年數位時代雜誌選為台灣百大創意人之一。天下遠見文化事業群之《30雜誌》2006年9月號，選為創意達人之一。2009年入選年度時尚人物創意家。入圍2013年作家富豪榜，同年獲得COSMO年度女性夢想大獎、講義雜誌年度最佳旅遊作家獎。



著有《精準轉富》、《原生家庭木馬快篩》、《量子天命》、《李欣頻的創意天龍8部》、《李欣頻的環球旅行箱系列》、《李欣頻的時尚感官三部曲》、《李欣頻的都會愛情三部曲》、《李欣頻覺醒系列》、《李欣頻的寫作之道》、《人類大疫考》、《李欣頻曆法系列》、《李欣頻音樂導引專輯》、《李欣頻的廣告四庫全書》等作品。



出版社：方智出版



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】