【理財】市道差必學10招防守性理財　保持現金流準時交卡數及…

逃犯條例修訂事件、新冠肺炎疫情加上「港版國安法」推出等政治及社會事例，令過去一年的社會受着不少經濟及政治上的變化，不少股民身家大縮水、有些打工仔更面臨凍薪、失業等情況。 在愈壞的情況下，如何小心管理個人財務及資產就顯得更為重要，以下10項以「防守」為目標的理財心法，或可助打工仔們渡過這一難關。 文：Planto

近一年本港經濟環境欠佳，不少打工仔的生活捉襟見肘，在這個時候，學生管理個人財務及資產更為重要。（資料圖片）

香港人安享太平盛世多時，過去這一年的宏觀經濟環境，無疑是年輕一代見過的最壞景況，不論任何社會階層，都難以避免被「港版國安法」、武漢肺炎疫情及中美政治搏奕波及。管理個人財務及資產時，未雨綢繆永遠好過亡羊補牢。Planto同你分享10項以防守為目標的理財心法，為最壞時候作最好準備。

防守性理財10式（按圖了解）

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1. 確保流動資金充裕

儘管多國瘋狂印鈔，現金連年貶值，但現金仍然是維持日常購買力所需。銀行戶口應保留足夠半年至一年生活費的現金儲蓄，並要持有一定數量現鈔，以備不時之需。維持資產高流動性不等同放棄投資，你仍可投資可快速套現的股票、外幣、黃金等，但要避免年期太長的定期存款或流動性低的債券。長揸收息股的股民，這時候收取現金股息會比以股代息更具彈性。在經濟危機中，計劃比平時更難追上變化，資產調動的靈活性至關重要。

2. 分散投資並重視保值資產

不要將所有雞蛋放在同一個籃子裏——這是任何時候都正確的投資金科玉律，在經濟危機時更要恪守。投資股票不應過份集中於單一市場及板塊，應平衡地分配樓、股、債、黃金、外幣等各類資產比例。不要「重注」波動性高的資產，因為眼光再好的投資者，亦難免馬前失蹄，在金融危機中，睇錯市代價更沉重。

如自問不懂建立分散風險的資產組合，可用近年新興的機械人理財顧問（Robo advisor）代勞，以AQUMON為例，其SmartGobal Max Basic保守型資產組合包涵5至6隻美股ETFs，近一年收益達5.94%。在股市大起大落的時候，算是穩陣而表現不俗的資產部署。

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3. 考慮離岸資產部署

近期很多香港人向銀行申請開設離岸戶口，將港元兌成外幣並搬離香港。部份本地銀行提供連結本地賬戶的離岸戶口，甚至免手續費轉賬至海外，是成本較低的轉移資產方法，但仍要面對匯率風險，如使用海外虛擬銀行或證券行走資，涉及的手續費將更高。

考慮走資時，不要因慌亂而不假思索地跟風。畢竟在這一刻香港仍是亞洲金融中心，過去不少外國人在港開離岸戶口，你現在擁有的戶口，很可能比不少國家的更好用。港人之所以反過來用離岸戶口走資，作用是萬一港元以至整個香港金融體系崩壞，資產仍能在外地受保障。最理想的做法，是選擇一個即使經濟危機過去，仍對個人資產配置有實際作用的離岸戶口，或至少在旅遊時用得着的戶口。此外，部署海外資產並不只局限於轉移資金，海外物業、股票、基金等亦可在考慮之列。

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4. 建立多元額外現金流

伴隨經濟危機而來的，往往是失業率上升。一場武漢肺炎已教不少打工仔停薪甚至失業，為避免在弱不禁風的經濟中失去飯碗，我們應建立多元收入渠道，如買貨幣基金等流動性高而回報穩定的產品，或是接freelance增加額外收入，萬一公司倒閉或不幸被裁員，亦不致馬上失去經濟依靠。

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5. 善用現金回贈信用卡

信用卡消費獎賞主要有現金回贈及飛行里數兩大類別。儲里數換免費機票雖然吸引，但在經濟差加上各國封關未解除時，賺現金回贈是更實際，更快享受到回報的做法。選擇回贈比率高、涵蓋消費類別廣的信用卡，是精明的慳錢之道。

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6. 每日閱讀全面財經資訊

社交網站、討論區經常流傳不同關於香港及中美政經的「突發消息」，當中不少是誇張失實，而即使消息真確，社交網的同溫層效應亦阻礙了我們汲取全面的財經資訊，最常見的是一窩蜂地鼓吹某些股票必將爆升、樓市或某地經濟長線必勝或必爆煲等論調，但只讀Facebook 動態消息不會令我們更接近真相。每日抽時間閱讀本地、中國大陸及海外新聞和評論，兼聽各方立場與意見，同時多看書，充實個人財經知識，了解自己每一步理財決策背後代表着甚麼。

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7. 削減不必要的消費

在肺炎疫情肆虐的幾個月，我們過着沒有自助餐、主題公園、酒吧、打邊爐的清簡生活，還不是一樣安好？娛樂消遣其實沒有我們以為的重要。你可能同時擁有多於一個健身會籍、聽歌app、串流電視等月費服務、主題公園年票，又或是持續花錢在飲咖啡、吸煙等非必要消費上，日積月累將是一筆龐大支出。不如為個人理財作一次斷捨離，仔細思考生活中哪些事物是對人生無關痛癢的，然後節流改善理財。

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8. 保持良好信貸記錄

個人信貸記錄不只影響銀行審批按揭，與申請私人貸款、信用卡及銀行戶口都息息相關。在經濟危機中，擁有良好信貸記錄，等同多了一道救命符，有必要時可周轉渡難關。平日養成準時還清卡數、貸款是常識，持有多張信用卡的儲分黨，忌在短時間內大量出卡或cut卡，否則信貸評分因此下跌，可能得不償失。

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9. 制定及嚴格執行每月預算

Planto經常提倡大家要有制定預算及記賬的習慣，奉行「先儲錢後消費」的理財哲學，每月出糧後，把部分錢儲起，餘下的才是真正的可用預算；然後，把每一筆現金及 信用卡 支出好好記錄，了解自己消費習慣，對症下藥地改善理財。用Planto app 可將預算及記賬過程大大簡化，但最重要還是靠自己自律，貫徹執行預算，並按實際情況調節計劃。

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10. 確保購買合適保險

從個人理財及風險管理角度，不同類別的保險都是一道理財防線，在投保人遇上疾病、身故、意外、家居財物損失等，獲得一定賠償金額，減輕對日常生活以至中長線個人財務規劃的殺傷力。當然，要緊記量力而為，如果你過去購買了過量或不必要的保險，甚至因此影響了日常現金流，就可能要考慮放棄部份保單，確保自己在經濟不景中有足夠現金流。

（本文已獲Planto授權轉載，原文標題為【香港危機】防守性理財10式 最壞時候作最好準備）

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