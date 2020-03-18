【理財】分散投資可管理虧蝕風險　4大步驟設定度身訂造投資組合

所謂「不要將雞蛋全部放在同一籃子中」，投資需要分散風險，如何因應投資目標及風險承受能力而設定投資比重，是投資新手的必須知道的。換句話說，你的投資組合應充分滿足到你長遠的需要，且無須為投資決定過份憂慮。根據以下有系統的步驟，便可為自己度身訂做投資策略。

▼▼投資新手必要知道的4個投資策略步驟（按圖放大）▼▼

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投資取向 保守還是進取?

通常，你承擔的風險越大，你的投資組合可越積極，將更多的比例投入股票，而不是債券和其他固定收益證券。相反，你可以承擔的風險越小，你的投資組合便應越保守。這裡有兩個例子，一個是保守的投資者，一個是中等進取的投資者。

保守投資組合的主要目標是保本，上面顯示的分配將產生來自債券收息，通過對高質素股票的投資而提供一些長期的資本增長能力。

步驟一：考慮自身投資條件

確認自己的財務狀況及目標，是構建投資組合的首要任務。考慮自己的年齡及有多少時間讓投資增長、資金多少和未來的支出水平。剛開始職業生涯的22歲未婚大學畢業生與55歲已婚人士，有著不同的投資策略，後者可能希望在未來十年內有能力支付孩子的大學教育費用和退休開支。

接著要衡量自己的個性和風險承受能力，可以問一下自己，是否願意冒著虧損的風險，去投資一些回報較高的項目嗎？每個人都希望投資年復年地獲得高額回報，但如果你無法承擔下跌時的壓力，或不願補回差價，那麼這種高回報的投資項目可能就不是你杯茶了。

弄清自身當前狀況、未來的資金需求以及風險承受能力，將決定不同資產類別的投資分配比例，更高回報的潛台詞是更大的虧損風險。（Unsplash/Chris Liverani）

弄清自身當前狀況、未來的資金需求以及風險承受能力，將決定不同資產類別的投資分配比例，更高回報的潛台詞是更大的虧損風險，假設你的投資不是抵消風險為主，而是根據自己的情況和生活方式讓其進行增值，例如年輕人不必全部依靠自己的投資來獲得收入，便可以承擔較大風險，以尋找較高回報。另一方面，即將退休的人需要集中精力保護自己的資產，並考慮一筆過還是分段式取出退休金，以有效對抗通脹。

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步驟二：多元化投資項目

一旦確定了投資及資產如何分配，就需要分配到適當的投資或資產類別。基本上這並不困難，可考慮股票、債券和ETF（Exchange-Traded Fund）。

你可以將不同的投資及資產類別再細分為子類別，這些子類別也具有不同的風險和潛在收益。例如投資者可以將投資組合的股票部分劃分為不同的行業和市值的公司，以及本地及外地股票之間等。債券部分可以在短期和長期債券，政府債務與公司債務等之間進行分配。ETF有定期派息，有全球、區域、單一國家、產業之分，風險產品選擇多元化，滿足不同屬性的投資需求。

你可以將不同的投資及資產類別再細分為子類別，這些子類別也具有不同的風險和潛在收益。（Unsplash/Austin Distel）

你可以通過多種方式選擇資產分配策略，記住要分析所投資的每種資產的質量和潛力：

【股票】選擇配合自己可承擔風險水平的股票。行業、市值和股票類型是要考慮的因素。對公司進行分析，以篩選出具有潛力的項目，然後進行更深入的分析，並經常監察股價變動及行業新聞，以確定潛在的風險及回報。

【債券】 選擇債券時，要考慮多個因素，包括票面利率，到期日，債券類型和信用評級以及一般利率環境。

【交易所買賣基金 (ETF) 】本質上是像股票一樣，但它們是以跟蹤、模擬或對應一籃子股票或某個指數的表現作為投資目標。ETF通常按行業、資本、國家等分組，由於它們是被動管理，因此與其他基金相比，ETF可以節省投資成本，同時還可提供多種選擇，涵蓋廣泛的資產類別，可完善你的投資組合。

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步驟三：定期監察投資比例

建立完投資組合後，你需要定期進行分析和調整，因為價格變動可能會導致當初的投資項目比重發生變化，所以要定期評估投資組合的分類，確定新舊投資項目在整體所佔的比例。

其他可能隨時間變化的因素，還有自己當前的財務狀況、未來需要和風險承受能力。如果這些環節發生變化，你可能需要相應地調整投資組合。如果你的風險承受能力下降，則可能需要減少持有的股票數量。

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步驟四：重新平衡風險

確定了需要減少高風險的投資資產數量，就可以透過賣出比例過高的資產所得的收益來買入比例不足的項目，在整個投資組合構建過程中，保持多元化至關重要。除了要分配到各種資產類別，還必須在每個種類內多樣化，將投資風險分散在一系列子類別中，例如投資者可以通過ETF來實現多元化，以平衡股票類的風險。

你了解自己的投資分佈想法了嗎？

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【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】

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