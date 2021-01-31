巴菲特投資要訣：集中而非分散　6大原則除不懂、不便宜不買還有…

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-31 10:30

人稱股神的巴菲特在1930年出生，到現在90歲了，淨資產達到了825億美元，完全只靠股票投資到底巴菲特是如何靠投資致富的？他的投資原則又是甚麼？

按圖即睇股神巴菲特有咩投資秘訣！

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1. 擁有股票就等於擁有企業

真正的企業主不在意股價波動，只在乎企業盈餘與成長。但有多少人只看企業的股價波動？並且把這些波動當成企業真正價值變化？

2. 不預測市場走勢

巴菲特只靠知識和經驗來判斷所投資的公司和股市，並做好萬全的準備。他從不會看技術分析，跟你說明天股市會漲還是跌。他認為，未來是難以預測的，尤其是短期內的未來，我們往往一無所知。不過有多少人每天在追逐新聞，試圖聽到別人的預測，或者自己做出預測？

3. 下跌行情終將過去

市場在悲觀時，往往會出現不合理的低價，不過股價終有一天仍會合理反映企業的盈餘。但有多少人在下跌時出於恐懼或經濟窘迫時賣出持股？

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4. 不懂不買

巴菲特不買科技股，因為科技變化太快，難以捉摸。在2017年開始買進蘋果公司股票是因為它的事業已經很成熟穩定，而且轉向以服務為主，會有穩定的現金流。他喜歡日用消費品公司，譬如可口可樂，歷經百年而不衰；又譬如吉列刮鬍刀，每個男人每天早上起來都需要刮鬍子。

5. 不便宜不買

巴菲特是葛拉咸（Benjamin Graham）「價值投資」的信徒，買股票講究它的內在價值遠遠大於價格；因此巴菲特常說：「價格是你付出的代價，價值就是你得到的。」

葛拉咸（曾説：「投資有二個法則：一是不要賠錢；二是不要忘記第一個法則。」因此葛拉咸（只買具有「安全邊際」的股票，通常他會以低於三分之二的淨資產價值買進某一公司股票，或將注意力集中在本益比較低的股票上。

在股市大跌時反而是最佳買進時機。人棄我取，巴菲特曾説：「一般人犯的投資錯誤是『該恐懼時貪婪，該貪婪時恐懼！』」因此巴菲特不在意市場的短期波動，只專注在股票的長期回報上。他認為市場波動就像是朋友，而不是敵人。從別人的愚蠢中獲利，而不是跟着市場波動上下起伏。

6. 集中而非分散

一般投資理論都強調分散風險，因此「雞蛋不要放在同一個籃子裏」，但是巴菲特不以為然，他認為集中投資才是賺錢之道。如果你能慎選投資標的，買入物超所值的公司或股票，當每項投資都能成為金雞母，何必要分散！

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關於巴菲特

巴菲特（Warren Edward Buffett），出生於美國內布拉斯加州的奧馬哈，是投資家、企業家及慈善家。他童年時派過報紙，逐家逐戶賣香口膠和可口可樂。他在11歲時買入第一隻股票，然後自學會計。

巴菲特是波克夏．哈薩威公司的最大股東，董事長及行政總裁。他以長期的價值投資與簡樸生活聞名。在2008年全球富豪排名第一，2017年排名第2。他也是着名的慈善家，並承諾捐出99%的財富，主要交由比爾與美琳達．蓋茨基金會來運用。巴菲特此一大手筆的慈善捐贈，創下了美國有史以來的紀錄。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：TOP1 Markets ，原文：巴菲特從不預測市場走勢，跟股神學投資】