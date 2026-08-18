有片│赤膊外籍男大鬧港鐵無人制止！內地時評質疑雙重標準促檢討

不論任何國籍，乘搭港鐵必須遵守規矩！本港社交平台近日瘋傳影片，顯示一群赤膊外籍人士在商場及港鐵車廂大吵大嚷，引來乘客側目，甚至有乘客要走到另一車廂躲避。不過該群外藉人士繼續在場喧嘩，又把車廂當作「遊樂場」，用扶手「翻江倒海」，畫面令人咋舌。



影片引起網民爭議，紛紛炮轟這群外籍人士行為離譜，直斥「「Rubbish（垃圾）」、「根本就係行為不檢，拉得！」。事件隨後在內地網絡廣泛流傳，不少內地網民質疑為何沒有乘客出聲制止，也沒有港鐵職員處理，認為對比內地遊客若作出不文明行為時，現場人士的態度及執法情況，相信出現「雙重標準」。



內地新聞時評網站《觀察者網》亦發表評論，分析今次事件引起眾多網民「討論質疑」，主因是港鐵條例雖然「有法可依」，卻在對待中外遊客上存在「雙重標準」，導致「執行存疑」。評論強調「文明標準應一視同仁」，「真正文明社會」應建立在「公平維護公共秩序」上，不應因國籍、膚色、語言而異，認為香港社會應承認並檢討問題，「錯就要認，打就要企定」。



一群赤膊外籍人士在商場及港鐵車廂大吵大嚷，令乘客為之側目。（影片截圖）

這段外籍人士於港鐵車廂大吵大鬧影片近日於Threads、Facebook、YouTube、X（前稱Twitter），以及內地影音社交平台流傳。

【影片直擊】港鐵車廂多名赤膊外籍男大吵大鬧騷擾乘客

影片經過剪輯，長約1分鐘，看到多名外籍男士脫去衣服赤裸上身，在商場、扶手電梯喧嘩，與他們同行的外籍女子未有制止。

多名外籍男士脫去衣服赤裸上身，在商場、扶手電梯喧嘩。（影片截圖）

多名外籍男士脫去衣服赤裸上身，在商場、扶手電梯喧嘩。（影片截圖）

畫面一轉，看到這群外籍人士已進入港鐵車廂，其中1名赤膊外籍男子把港鐵車廂當遊樂場，用扶手作支撐凌空翻滾，其後又看到多名外籍男子向在場乘客叫囂，有乘客為之側目，隨後轉到另一車廂避開。直至影片結束，這群外籍人士仍在大吵大鬧，場面混亂。

赤膊外籍男子把港鐵車廂當遊樂場，用扶手作支撐凌空翻滾。（影片截圖）

多名外籍男子向在場乘客叫囂，有乘客側目。（影片截圖）

多名外籍男子向在場乘客叫囂，有乘客側目。（影片截圖）

網民批離譜：非常擾民

影片引來香港及內地網民嘩然，紛紛指摘這群外籍人士行為離譜，「非常擾民！完全不顧別人感受」、「癲咗」、「不守規矩」、「Rubbish（垃圾）」、「根本就係行為不檢，拉得！」。

內地網民質疑港鐵應對「雙重標準」

亦有不少內地網民質疑為何沒有乘客出聲制止，也沒有港鐵職員處理，認為對比內地遊客一旦作出不文明行為時的執法情況，是「雙重標準」，「港鐵職員呢？」、「港鐵不報警嗎？」、「如果是內地遊客……」。

不少內地網民質疑為何沒有乘客出聲制止，也沒有港鐵職員處理。（影片截圖）

《觀察者網》：外籍人士錯誤大於內地遊客 指港鐵執法存疑

隨着事件發酵，內地新聞時評網站《觀察者網》亦發表評論，認為今次事件引起廣大網民「討論質疑」，源於對待中外遊客上可能存在「雙標（雙重標準）」，「究其根源，還是在於香港社會心理以及觀念，多多少少存在『歷史深層慣性』」。

《觀察者網》指出，隨着往香港內地遊客數量同比上升，無可避免出現「內地習慣」與「香港習慣」文化差異，「內地遊客被『處罰』也是當地（香港）法治社會的直觀體現，這也無可非議」，惟問題是，內地遊客所犯的「不文明行為」，通常是「隨地坐在地上」、「地鐵吃東西」等「雞毛蒜皮」之事，與外籍人士的「不文明行為」有本質區別，「這些外籍人士所犯的『錯誤』，性質要遠遠大於前者（內地遊客）！」，然而香港地鐵條例（港鐵附例）雖然對外籍人士這些行為「有法可依」，卻「執行存疑」。

《觀察者網》發表評論，認為今次事件引起廣大網民「討論質疑」，源於對待中外遊客上可能存在「雙標（雙重標準）」。（影片截圖）

《觀察者網》：真正文明社會應對所有人「一視同仁」不分國籍 促香港社會認錯檢討

《觀察者網》強調，一個真正意義上的「文明社會」，其文明程度是體現在對所有人「一視同仁」地維護公共秩序，而不是「以衣貌取人」、「以國別取人」或「以膚色取人」，「當公共秩序的維護，不是基於同一的文明規則，而是受到其它因素的影響時（國籍、皮膚、語言，等），就會出現以上視頻裏令『輿論』吵翻且不適的場面」。

《觀察者網》認為，今次香港出現的這件事「沒得『洗』」，應承認並檢討問題，「用我們粵語俗話來講，就是：錯就要認，打就要企定！」。

港鐵範圍作出騷擾乘客行為可罰款5,000元

根據港鐵附例第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。