一陽指？港鐵乘客路線顯示屏當扶手　疑姆指按壓變黑屏　港鐵回應

該港鐵乘客手指擁絕世神功？有港鐵乘客近日乘搭荃灣綫新列車Q-train時，見到有乘客將路線顯示屏當扶手，姆指觸碰到的位置剛好變成黑屏，隨後離開未有再觸碰時，顯示屏變黑的範圍減少，但仍出現多條黑線，令人懷疑是否因手指按壓令顯示屏損壞。



有網民笑言，「佢呢招可能係如來神掌」、「大力金剛指」，亦有網民指出新款列車設計對着車門中間位置未有設扶手柱，有時迫不得已下只能扶這處，「有時逼到冇位企，要咁樣做扶手」、「有位扶邊個想咁，包容下啦」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，根據記錄，8月11日車廠在檢查時，留意到1架荃灣綫列車的1塊動態路綫顯示圖有損壞，已於當晚作出更換。



有港鐵乘客近日乘搭荃灣綫新列車Q-train時，見到有乘客將路線顯示屏當扶手，姆指觸碰到的位置剛好變成黑屏。（Threads@abc_losum）

該港鐵乘客於Threads發文發相，她當時乘搭荃灣綫列車，從深水埗往太子時，有乘客將路線顯示屏當扶手，姆指觸碰到的位置有大範圍變黑屏，放開手後情況有改善，但仍出現多條黑線，樓主笑言對方擁神級武功「一陽指」。

港鐵乘客顯示屏當扶手 疑按壓變黑屏

網民留言表示，「個mon原來咁化學，畀少少力就爆」、「液晶體係容易爆、變黑同壓爛，承受不到重力，手指壓住只會火上加油」、「有晒指模，拉得，要照價賠都幾頭痕」，又猜測「沒有安裝強化面板」、「有無可能本身就壞咗」，建議港鐵「應該喺外層加件膠板或者玻璃」。

該乘客未有再觸碰時，顯示屏變黑的範圍減少，但仍出現多條黑線，令人懷疑是否因手指按壓令顯示屏損壞。（Threads@abc_losum）

網民：新款車廂門口位置完全唔夠扶手

有網民指出新款列車設計與舊款不同，對着車門中間位置未有設扶手柱，認為扶手不足，有時人多擠逼只能抓着顯示屏當扶手，「嗰個位真係直立式滾筒洗衣機」、「新款車廂對住門口位置係完全唔夠扶手」、「中間任何1個扶手都冇」。

網民相信，該乘客並非有意毀壞，「佢咁扶都係為咗唔撞到人，長期舉住隻手好攰㗎其實」、「個人高少少+人多要合埋腳企+無扶手=真係好難企得穩，重心低少少嘅人唔會明」、「唔好講笑，有次架車行到一半dum一dum（剎車），企唔穩真係咁樣扶，好彩冇踩到人，個mon都冇事」。

有網民指出新款列車設計與舊款不同，對着車門中間位置未有設扶手柱，認為扶手不足。（Threads@winson_ig）

損壞港鐵設備有什麼處罰？

根據《港鐵附例》第5條，任何人損壞鐵路處所、列車、機械裝置以及設備，最高處罰為罰款5,000元及監禁6個月。

（Threads@abc_losum）

其他報道：港鐵車廂大堆乘客席地而坐 男童吃零食圍圈堵通道 目擊者呼恐怖

10多人在港鐵車廂內席地而坐，十分誇張！有港鐵乘客近日於網上發文分享照片，顯示10多名乘客於車廂接駁位圍圈席地而坐，阻塞通道，甚至有男童在吃零食，慨嘆「我無辦法相信，香港搭火車（港鐵）嘅情況係變到咁worse（差劣）」 ，另1名同車乘客亦有拍下照片發文批評「恐怖到，10幾個坐晒地下」。



網民無奈道，「不是火車變成咁，是香港已經變成咁」、「老實講，衰過廣州深圳，至少我從未在深圳或廣州嘅地鐵或高鐵見過這樣」，指出「其實真係好想走埋去大嗌起身啊！成個車廂啲人一齊叫佢哋起身有冇用，群眾壓力」。



有港鐵乘客近日於網上發文分享照片，顯示10多名乘客於車廂接駁位圍圈席地而坐，阻塞通道，甚至有男童在吃零食。（Threads@chriswu7612）

另1名同車乘客亦有拍下照片發文批評「恐怖到，10幾個坐晒地下」。（Threads@momonga_chibi_furuhonya）

港鐵大堆乘客席地而坐 男童吃零食

兩名拍到照片的港鐵乘客均於Threads發文，照片見到10多名乘客於車廂接駁位席地而坐，有男有女，悠閒地滑手機，1名灰衣男童甚至打開了1包零食在進食，眾人圍成1圈，阻塞了通道。其中1名樓主「chriswu7612」同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下的畫面。

網民批：影響市容，阻塞通道

網民批評，「無家教，破壞社會秩序」、「影響市容，阻塞通道」，指出「佢哋唔覺得地下好污糟㗎咩，啲人全部都踩過，又要唔知對鞋踩過啲咩嚟，諗起都覺得佢哋污糟」、「使唔使咁chill？咁信得過香港的清潔和衛生？」、「坐喺度最大嘅問題就係，呢啲位根本上就唔係畀你坐，如果隔籬有人係企陣，人哋行過嗰陣時候有機會踩到你，咁到時係邊個責任？」。

有網民指出，深圳地鐵不時有廣播，亦有職員舉牌巡視，提醒「請勿席地而坐」。（小紅書圖片）

網民籲港鐵多派員巡查及罰款

有網民指出，深圳地鐵不時有廣播，提醒乘客「保障您和他人的安全，車廂擁擠時請勿自帶坐具、席地而坐、躺臥」，亦有職員舉牌巡視，提醒「請勿席地而坐」。

網民建議港鐵應派員多巡視，「地鐵應該搵職員巡查多啲，尤其是東鐵綫」，呼籲乘客見到此情況要通知車長，「其實可唔可以通知車長搵人上嚟處理，成班人又坐地、又食嘢，唔係唔處理呀嘛？車長可以去到下1個站，等職員處理完先再開車」，要罰款以儆效尤，「呢到收到兩萬啦，仲有個飲食添，加多$2,000，夠畀1個職員嘅1個月人工」。

雖《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。（Threads圖片）

港鐵乘客席地而坐可被罰2,000元

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。另外附例第25條「乘客不得造成滋擾」亦清楚指出，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾行為，違者或會被罰款5,000元。

此外，附例第27(b)條列明，在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外），進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），可被罰款2,000元。

有網民分享在港鐵車廂目擊其他乘客席地而坐畫面。（Threads@snowyyyae.__）

有網民分享在港鐵車廂目擊其他乘客席地而坐畫面。（Threads@rickey_chong）

發文的港鐵乘客同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下畫面。（Threads@chriswu7612）

發文的港鐵乘客同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下的畫面。（Threads@chriswu7612）

（Threads@chriswu7612 / Threads@momonga_chibi_furuhonya）