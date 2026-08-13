港鐵車廂大堆乘客席地而坐　男童吃零食圍圈堵通道　目擊者呼恐怖

10多人在港鐵車廂內席地而坐，十分誇張！有港鐵乘客近日於網上發文分享照片，顯示10多名乘客於車廂接駁位圍圈席地而坐，阻塞通道，甚至有男童在吃零食，慨嘆「我無辦法相信，香港搭火車（港鐵）嘅情況係變到咁worse（差劣）」 ，另1名同車乘客亦有拍下照片發文批評「恐怖到，10幾個坐晒地下」。



網民無奈道，「不是火車變成咁，是香港已經變成咁」、「老實講，衰過廣州深圳，至少我從未在深圳或廣州嘅地鐵或高鐵見過這樣」，指出「其實真係好想走埋去大嗌起身啊！成個車廂啲人一齊叫佢哋起身有冇用，群眾壓力」。



有港鐵乘客近日於網上發文分享照片，顯示10多名乘客於車廂接駁位圍圈席地而坐，阻塞通道，甚至有男童在吃零食。（Threads@chriswu7612）

另1名同車乘客亦有拍下照片發文批評「恐怖到，10幾個坐晒地下」。（Threads@momonga_chibi_furuhonya）

港鐵大堆乘客席地而坐 男童吃零食

兩名拍到照片的港鐵乘客均於Threads發文，照片見到10多名乘客於車廂接駁位席地而坐，有男有女，悠閒地滑手機，1名灰衣男童甚至打開了1包零食在進食，眾人圍成1圈，阻塞了通道。其中1名樓主「chriswu7612」同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下的畫面。

網民批：影響市容，阻塞通道

網民批評，「無家教，破壞社會秩序」、「影響市容，阻塞通道」，指出「佢哋唔覺得地下好污糟㗎咩，啲人全部都踩過，又要唔知對鞋踩過啲咩嚟，諗起都覺得佢哋污糟」、「使唔使咁chill？咁信得過香港的清潔和衛生？」、「坐喺度最大嘅問題就係，呢啲位根本上就唔係畀你坐，如果隔籬有人係企陣，人哋行過嗰陣時候有機會踩到你，咁到時係邊個責任？」。

有網民指出，深圳地鐵不時有廣播，亦有職員舉牌巡視，提醒「請勿席地而坐」。（小紅書圖片）

網民籲港鐵多派員巡查及罰款

有網民指出，深圳地鐵不時有廣播，提醒乘客「保障您和他人的安全，車廂擁擠時請勿自帶坐具、席地而坐、躺臥」，亦有職員舉牌巡視，提醒「請勿席地而坐」。

網民建議港鐵應派員多巡視，「地鐵應該搵職員巡查多啲，尤其是東鐵綫」，呼籲乘客見到此情況要通知車長，「其實可唔可以通知車長搵人上嚟處理，成班人又坐地、又食嘢，唔係唔處理呀嘛？車長可以去到下1個站，等職員處理完先再開車」，要罰款以儆效尤，「呢到收到兩萬啦，仲有個飲食添，加多$2,000，夠畀1個職員嘅1個月人工」。

雖《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。（Threads圖片）

港鐵乘客席地而坐可被罰2,000元

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。另外附例第25條「乘客不得造成滋擾」亦清楚指出，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份，作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾行為，違者或會被罰款5,000元。

此外，附例第27(b)條列明，在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外），進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品（不論是酒精類或非酒精類飲品），可被罰款2,000元。

有網民分享在港鐵車廂目擊其他乘客席地而坐畫面。（Threads@snowyyyae.__）

有網民分享在港鐵車廂目擊其他乘客席地而坐畫面。（Threads@rickey_chong）

發文的港鐵乘客同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下畫面。（Threads@chriswu7612）

發文的港鐵乘客同時分享，在尖沙咀K11及The ONE商場拍下大堆男女席地而坐或蹲下的畫面。（Threads@chriswu7612）

（Threads@chriswu7612 / Threads@momonga_chibi_furuhonya）

其他報道：港鐵大叔赤腳坐地食粟米！伸腳霸佔通道阻出入 網民批：真係眼冤

在港鐵車廂內公然坐地開餐？Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」近日流傳1張照片，根據地板顏色和現場環境，相信是屯馬綫列車，1名戴粉紅色鴨舌帽的中年男子，赤腳坐在接駁車卡的金屬地板，然後將雙腿伸直，霸佔了部份通道，旁邊放有一把長傘，大叔神態自若雙手捧着粟米，相信準備開餐。



大叔赤腳坐在接駁車卡的金屬地板，然後將雙腿伸直，霸佔了部份通道，旁邊放有一把長傘。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」圖片）

網民批評：真係咩人都有

帖文引來許多網民討論，直斥大叔缺德，「真係咩人都有」、「放肆，真係眼冤」、「坐接駁位，真識坐」、「拉佢啦」。

根據地板顏色和現場環境，相信大叔當時身處屯馬綫列車車廂內。（示意圖/資料圖片）

在港鐵範圍內飲食 罰款2000元

根據《香港鐵路附例》，第25條規定任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者罰款5,000元，第27條寫明任何人不得在已付車費區域內（港鐵公司或第三者從中國任何其他地方運載乘客到香港或從香港運載乘客到中國任何其他地方的任何列車除外）進食，或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，違例者可被罰款2,000元。

（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）