有片│九巴大媽行李霸輪椅位阻殘疾伯伯上車！車長爆氣訓話1分鐘KO

乘搭巴士應遵守規矩。本港Facebook群組近日流傳影片，276B九巴上有大媽把一大袋行李手推車放在輪椅位置並綁起，導致1名輪椅伯伯無法上車；即使司機多次開咪「尋人」，大媽亦沒有理會。最終司機忍無可忍，向大媽連珠發炮訓話，直斥「你阻到人啊！」。不過大媽回應稱「無聽到啊」，司機隨即語氣加重責罵「你咁樣阻住輪椅位就唔啱啦！」，大媽於是急急下車。



影片引來網民熱議，紛紛批評大媽離譜，又讚司機「做得好」，「自私，面皮厚！」、「扮傻」、「呢啲應該要罰錢！」、「車長鬧得好」。



，276B九巴上有大媽把一大袋行李手推車放在輪椅位置並綁起，導致1名輪椅伯伯無法上車，被司機訓斥。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

乘搭巴士須顧己及人。「巴士的事討論區～更新版」等多個本港Facebook群組近日流傳影片，上載者留言「276B巴士線上，因為此大媽不肯認領阻礙的物品，令1位傷殘人士的輪椅不能上車」。

九巴大媽行李放輪椅位阻殘疾伯伯上車 被司機訓斥：阻到人啊

影片看到，九巴當時駛到上水轉車站，車廂內1名橙色頭髮大媽正在輪椅位置收拾一大袋行李及手推車，九巴司機在旁斥責：「啱啱你阻到人啊。輪椅伯伯上唔到車要等多班車啊！我（開咪）講幾次，喺上面（上層）叫咗幾次」。

橙色頭髮大媽在輪椅位置收拾一大袋行李及手推車，九巴司機在旁斥責。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

橙色頭髮大媽在輪椅位置收拾一大袋行李及手推車，九巴司機在旁斥責。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

大媽稱「無聽到啊」 司機更嚴厲斥責KO：你咁樣阻住輪椅位就唔啱！

大媽回應「我唔知啊」、「無聽到啊」，司機更嚴厲訓斥「咩無聽到啫，你咁樣阻住輪椅位就唔啱啦！叫又唔落嚟，我以為失物嚟㗎呢個！」，大媽則加快腳步拿着行李下車。影片至此結束。

大媽被九巴司機嚴厲訓斥，加快腳步拿着行李下車。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

大媽被九巴司機嚴厲訓斥，加快腳步拿着行李下車。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

大媽被九巴司機嚴厲訓斥，加快腳步拿着行李下車。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

網民讚司機做得好 批大媽扮傻離譜：面皮夠厚就無敵

網民看過影片讚揚司機「做得好」，批評大媽離譜，「自私，面皮厚」、「只要面皮夠厚就無敵」、「扮傻」、「呢啲應該要罰錢」、「個女人扮嘢！點會聽唔到？個司機爆晒咪」。亦有網民讚司機「做得好」。

亦有網民認為不應該讓大媽把行李放在輪椅位置，「佢上車霸佔輪椅嗰時，車長就應該阻止佢，唔畀佢擺嘢啦！叫佢攞走啲嘢，佢唔合作就唔開車！咁咪解決到囉！」。

網民批評大媽離譜，「自私，面皮厚」。（Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」）

巴士乘客攜帶物品不得佔用任何座位、通道或樓梯

本港許多公共交通工具設有無障礙設施，根據香港法例230A章《公共巴士服務規例》第13B條和第14條，巴士乘客攜帶上車的「物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上」，「任何巴士司機或售票員以巴士司機或售票員身分行事時，可向乘客或擬成為乘客的人發出其認為為公眾安全着想而需要發出的指示」，另外，根據香港大學法律與科技研究中心網站，任何人無合理辯解而違反第13B條的條文，即屬犯法，可被判處罰款2,000元。