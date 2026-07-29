九巴外籍大媽超無品！坐下層穿涼鞋直踩對面座椅晾腳　網民齊炮轟

乘搭公共交通工具，言行舉止要保持公德心，否則「面斥不雅」。Facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」日前流傳1張照片，顯示1名中年外籍大媽坐在九巴下層最後一排位置，穿着裙子的她看來打扮相當得體，但卻把穿着涼鞋的雙腳直踩到對面座椅晾腳，樓主直言「成程673就咁坐」，相信該巴士路線為673，即行走上水至中環路線。



中年外籍大媽坐在九巴下層最後一排座位，但卻把穿着涼鞋的雙腳直踩到對面座椅晾腳。（Facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」圖片）

網民怒批：果然無品不分國籍

許多網民在帖文留言，直指晾腳行為缺德，又稱「She goes to school by bus」、「同我講做咩？同佢講！」、「果然無品不分國籍」。

九巴要求乘客不應將腳踏在座椅上。（資料圖片）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

九巴官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神志不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免對其他乘客造成騷擾或構成危險。

許多網民在帖文留言，「She goes to school by bus」、「果然無品不分國籍」。（《大叔的愛》截圖）

城巴禁止乘客將腳放在座椅上

至於城巴亦有同類要求，根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

（Facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」）

其他報道：九巴背心女脫鞋！雙腳放對面座位當眾晾腳 網民笑言：可能大媽嚟

乘搭公共交通工具時，切勿將腳放在其他座位，但許多人仍會做出缺德行為！多個社交媒體最近流傳1張照片，顯示1名身穿背心的女子，乘搭九巴坐在下層近通道座位，當眾脫鞋雙腳放在對面凳上，露出黑色腳趾甲油，動作相當不雅。女子當時正在低頭使用手機，而靠近窗邊座位同樣「淪陷」，擺放了2袋物品，可能是屬於該名女子，又或是沒有入鏡、坐在其旁邊近窗邊座位的同行乘客。



另外，巴士顯示屏顯示當時正前往城隧轉車站，但由於是車窗倒影，所以文字左右掉轉。



背心女脫鞋後將雙腳放在對面凳上，露出黑色腳趾甲油，動作相當不雅。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

九巴規定乘容不得將腳踏在座椅上。（示意圖/資料圖片）

許多網民笑言「跪求正面相」、「好似有好多頸紋，可能大媽嚟」、「又一自私精」、「師奶好撩人」、「冇人坐都唔係咁嘛？」。（《功夫》截圖）

全文：九巴背心女脫鞋！雙腳放對面座位當眾晾腳 網民笑言：可能大媽嚟