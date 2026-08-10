城巴男女齊踩凳晾腳！大叔赤腳、大媽連鞋「飛象過河」　網民鬧爆

乘搭公共交通工具時，有什麼情況比1名乘客踩凳「晾腳」更惡劣？就是2人同時「飛象過河」踩凳！Facebook多個群組包括「車cam L（香港群組）」流傳1張照片，顯示城巴下層最後一排，有2名男女坐在近窗位置，當中白髮大叔脫掉鞋子，大媽則連腳帶鞋，2人一起伸腳踩在對面同一個座位。另外，該個座位放有背囊，未知是屬於該對男女抑或其他乘客。



白髮大叔脫掉鞋子，大媽則連腳帶鞋，2人一起伸腳踩在對面同一個座位。（Facebook群組包括「車cam L（香港群組）」圖片）

網民狠批：冇人格冇家教

帖文引來許多網民討論，不少人怒斥有關行為十分缺德，「開佢哋波啦」、「冇人格冇家教」、「坐得巴士梗會有呢啲衰人」、「位係畀人坐，唔係用嚟放袋」。

帖文引來許多網民討論，不少人怒斥有關行為十分缺德，「開佢哋波啦」、「冇人格冇家教」。（《童話故事下集》劇照）

城巴禁止乘客將腳放在座椅上

根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

城巴禁止乘客將腳放在座椅上。（示意圖/資料圖片/非涉事城巴）

九巴要求乘客 不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為

至於九巴官網，寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免對其他乘客造成騷擾或構成危險。

（Facebook）

其他報道：城巴大媽打噴嚏不掩口 女乘客半邊臉被噴飛沫超嬲：sorry都無句

打噴嚏或咳嗽要掩口，避免病菌隨飛沫傳播是常識吧！有女生於網上發文公審城巴1名大媽乘客，她坐在大媽身旁時，大媽不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，隨後大媽突然打了個噴嚏，口水噴到女生半張臉。女生指，大媽不單未有道歉，還拿出紙巾只抹自己的手，之後整程車當未曾有事發生過，氣憤怒斥大媽惡心和無質素。



網民紛紛批評大媽，「真係好核突，而家啲人咁冇教養，講句唔好意思都冇咁嬲」、「無文化、無禮貌、無檢點自己態度，更不想會損害到人，就有很多這樣的人，真不知她們怎樣，在什麼家庭長大，以致活到一把年紀都不知所謂」。



有女生於網上發文公審城巴1名大媽乘客，她坐在大媽身旁時，大媽不斷抓臉「唔知搲啲咩出嚟」，隨後大媽突然打了個噴嚏，口水噴到女生半張臉。（Threads@est_tiii）

有網民指出樓主應當場教育大媽，「勁黐線，唔話佢，又會有更多受害人」。（《親親我好媽》劇照）

多名網民分享類似遭遇，「明白你感受，我都試過坐隔籬阿姐連環打乞嗤唔遮口，我第二日就病咗」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

有網民建議戴口罩保障自己，「我俾人話我有時仲戴口罩出街，冇辦法，X人太多唯有保護自己」。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

全文：城巴大媽打噴嚏不掩口 女乘客半邊臉被噴飛沫超嬲：sorry都無句