巴士中年漢1人霸2個位！背囊放座位拒讓女生：個袋好重　捱轟自私

搭乘公共交通工具時，遇到有人「霸位」實在令人氣憤！有巴士乘客在社交平台公審，指1名中年男士將背囊放在座位，當有女乘客上車要求對方拿起背囊時，卻被他以「個袋好重」為由拒絕讓位，即使面對車上眾人指責，該男子亦無動於衷。網民紛紛批評男子行為無恥，「你個袋無俾車錢㗎」、「你個袋重唔重唔X關我事，大家都係俾咁多錢」，又質疑他「恰女仔」，「換轉個麻甩佬我睇你敢唔敢唔讓」。



中年漢搭巴士1人霸2個位！ 稱背囊「好重」拒讓座女生

該女乘客在threads帳號上傳1張照片，顯示1名頭戴鴨舌帽的中年男士坐在巴士下層、靠近走廊通道的4人座位，並將其黑色背囊放在旁邊座位，目測車廂近乎「爆滿」，有女士需要站在通道間。樓主指，當時有女生要求該男子拿起背囊，但他沒有理會，更以「個袋好重」為由拒絕讓座，並要求對方多等15分鐘，估計是要女生等他下車後，方能坐在座位。

該男士將背囊放在旁邊座位，目測車廂近乎「爆滿」，有女士需要站在通道間。（「threads＠jk_chatu」圖片）

乘客幫忙發聲 中年漢反擊：你哋唔讓位俾個女仔？

樓主續稱，他當時睡着被吵醒，發現車上已有其他乘客為該女生發聲，但男子卻反過來指責其他人「點解唔讓位俾個女仔」，更指責女生「15分鐘都等唔到，喺呢個社會生存唔到㗎啦」。樓主不滿對方自私囂張的態度，遂拍照公審，「俾一個人嘅錢坐到兩個位」。

網民斥無恥：好重關人咩事，你個袋無俾車錢㗎

帖文惹來網民紛紛批評相中男子行為無品，「無恥之徒」、「宜家真係多咗好多自私精，不分年齡，有老有嫩」、「重你孭出嚟托咩？」、「你個袋重唔重唔X關我事，大家都係俾咁多錢」、「放地下啦，位俾人坐唔係放死物囉」、「你個袋無俾車錢㗎」、「憑咩要人等？你唔拎住個袋15分鐘先？」、「最X憎呢啲X樣，坐出邊個位，就霸住入邊個位」。

網民批評男子行為無恥，「你個袋重唔重唔X關我事，大家都係俾咁多錢」。（示意圖／資料圖片）

男子被質疑「恰女仔」：換轉麻甩佬睇你敢唔敢唔讓

另有留言質疑男子明顯是「恰女仔」，「換轉個麻甩佬我睇你敢唔敢唔讓」、「我朋友6呎高大大嚿，試過埋去一嘢掉X走啲嘢坐落去，啲仆X聲到唔敢聲，死死地氣埋去執返」，並建議「以其人之道，還治其人之身」反擊，「咁就直接企￼喺佢前面，如果佢要落車叫你讓開，你就唔好郁，話你隻腳好重，叫佢等15分鐘」。

相關報道：巴士夫婦2人霸4個位「連鞋帶腳」踩上凳！乘客斥：睥住都唔放落嚟

搭乘公共交通工具應要注意言行，以免影響其他乘客！本港社交網絡瘋傳照片，顯示有夫婦搭乘巴士時坐於4人座位，兩人先是將大袋物件放置在對面位，其中女士更「連鞋帶腳」踏上斜對面位，2人共霸佔4個座位。乘客形容兩人即使被其他人「係咁睥住」都未有放下腳，看不過眼遂公審，引來網民狠斥「無恥就無敵」，「如果有位坐，畀你放物件都唔緊要，但最仆X就係個女人對腳踩上去，當正自己屋企咁」、「落緊雨對鞋又濕又污穢，下一個乘客着短褲短裙就慘了」。



有街坊在facebook群組「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」上傳1張照片公審，指日前於晚上9時、搭乘城巴790路線開往康城方向的巴士，遇到相中疑似夫婦的男女，不但2個人霸佔4個座位，更「連鞋帶腳」踏放至對面座位上。樓主不滿表示，「我同其他乘客都已經係咁睥住佢，佢都仲唔肯放返隻腳落嚟」，看不過眼對方缺德舉動，所以分享到網上，並稱「一於幫你哋出名」。

夫婦搭巴士2人霸4個位 「連鞋帶腳」踩上凳懶理乘客側目

從相中可見，2名男女坐在巴士下層的4人座位，他們將大袋物件擺放在對面座位，其中女子更將右腳連同鞋子直接晾放在斜對面的座位上，目測當時車上雖然仍有空餘座位，但女子晾腳行為會弄髒座位，即使惹來乘客側目仍然懶理，實在令人反感。

有夫婦搭乘巴士2人共霸佔4個座位，再「連鞋帶腳」晾放對面座位惹爭議。（facebook圖片）

網民群斥女子自私：當正自己屋企咁

相片及後被轉載至其他社交平台，大批網民狠斥相中女子行為自私兼無品，「冇家教」、「無恥就無敵」、「佢老公反而冇乜點樣，係個女人衰格」、「如果有位坐，畀你放物件都唔緊要，但最仆X就係個女人對腳踩上去，當正自己屋企咁」、「其他人仲要坐㗎，佢會唔會自己屋企都係咁坐先？」、「落緊雨對鞋又濕又污穢，下一個乘客着短褲短裙就慘了」、「身為香港人，唔好咁樣好唔好？」、「真係好失禮人」、「影衰香港人」。

樓主事後公審惹議：唔出聲佢哋就覺得冇問題

有留言認為樓主和其他乘客應該即場指正，事後公審根本無助事件，「下次試下講，唔出聲佢哋就覺得冇問題」、「要對付呢啲咁無公德心又無教養嘅人，大家一齊出聲就好，因為呢種人係欺善怕惡」、「我會出聲，同埋叫佢抹乾淨張凳」、「你做咩唔專登坐去佢對面，等佢冇得咁樣」。

（threads＠jk_chatu）