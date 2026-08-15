巴士中年婦買餸車放座位！港男不滿公審：個轆咁污糟　網民斥自私

搭乘公共交通工具應注意行為舉止，以免影響他人！有港男在社交平台貼相公審，不滿搭乘巴士時遇到有中年婦人將買餸車擺放在座位上，而車轆又直接接觸座位，斥責對方行為離譜，「個轆咁污糟，咁樣放喺張凳度」。網民亦紛紛批評婦人行為自私，「拉埋位擺已經衰，仲要放上櫈」、「唔單止個轆污糟，其他乘客唔使坐啦」，同時擔心萬一巴士突然煞車，買餸車會跌下誤傷乘客，「如果急煞車，對面嗰個人食晒！」。



樓主當時搭乘來往尖沙咀和寶達邨的九巴13X路線巴士。（「threads＠sherlocksync8」圖片）

中年婦搭巴士「買餸車放座位」

該男乘客在threads帳號「sherlocksync8」發帖公審，不滿稱「好離譜！個轆咁污糟，咁樣放喺張凳度。好無（衛生）意識」。

有中年女乘客將買餸車放在其旁邊座位，樓主公審對方行為欠衛生。（「threads＠sherlocksync8」圖片）

買餸車車轆直接觸碰座位 港男發文籲巴士公司清潔

從樓主上傳照片可見，他搭乘來往尖沙咀和寶達邨的九巴13X路線巴士，車上1名中年女乘客坐在巴士下層4人座位，並將1架買餸車擺放在其旁邊座位，而買餸車的車轆則直接接觸座位。樓主看不過眼對方行為有欠衛生，「皮膚易敏感嘅人，又着短褲嘅真係好慘，坐落去嗰陣又唔知情」，故藉帖文呼籲「請巴士公司清潔下呢個位」。

婦人行為遭斥自私：所以返屋企要即刻換衫先好坐梳化

帖文引來網民狠斥相中婦人無品，「好多人係冇公德心」、「拉埋位擺已經衰，仲要放上凳」、「唔係無意識，係自私心強的行為」、「最緊要自己乾淨」、「所以一返到屋企真係要即刻換衫先好坐喺梳化」、「完美展示點樣$2霸2個位」、「坐上層永遠乾淨同舒服一點，因自私人唔會揪住架車仔上樓上」，又認為樓主應該即場指正，「禮貌地問佢，架車你會唔會放上屋企梳化或床上，唔知個轆好污糟」、「我試過見到即時話佢，叫佢即刻清潔返」。

網民擔心巴士急煞 買餸車跌下地會誤傷乘客

另有留言覺得撇除衛生問題，在其他方面亦會對乘客造成影響，「唔單止個轆污糟，其他乘客唔使坐啦」、「如果急煞車，對面嗰個人食晒！」、「又污糟、又掗咗個位、仲要好易跌又砸親人」、「啲廢X一係就攞架車綁住輪椅位，有時逼起上嚟唯一嘅企位都冇埋，巴士公司應該唔好俾人再攞呢啲車仔上去」。

網民分享自私行為逐個睇！

但有網民指無論是買餸車、或是學生書包，類似事件不時發生，「見過佢哋甚至將成架車仔擺上超市購物車個籃上邊，其他人就用嚟擺魚生同埋水果」、「等同小朋友坐落超市手推車內，架車係載購買物件，鞋底那麼污糟」、「其實唔只佢哋，好多學生宜家個書包都會有個轆黐住，碌喺地下再孭上身，碌落啲校服到，然後再放上凳，都唔知邊個白痴諗埋呢啲咁嘅設計」。

相關文章：巴士女乘客手推車放通道阻上下！受阻女生推開竟被罵 網民斥自私

攜帶大件物件搭乘公共交通工具時，應小心注意以免影響其他乘客！有女生在社交平台公審，指搭乘巴士時遇到有女子將手推車放置在走廊通道，當時已有乘客提醒其手推車阻路，不過對方似乎未有理會，待她經過通道時，只好自行推開手推車，卻被對方大聲指責，不滿對方自私行為，質疑「擺正路中心都唔覺有問題」。不少網民都批評涉事乘客，「愈嚟愈多（人）無公德心」、「真係好擾民阻路」，甚至形容「仲阻埞過行李篋」。



女子攜手推車搭巴士 擺放通道影響乘客上下車

該女生在threads上傳照片公審，顯示1名女乘客坐在巴士下層4人座位，並將1架可摺疊的紫灰色手推車直接放置在走廊通道，而並未有用手扶着手推車。加上手推車的大小剛好擋住通道，難免會阻礙其他乘客上下車。

該女乘客坐在4人座位，將可摺疊的手推車放置在走廊通道。（「threads＠_sumyee20」圖片）

女生嫌受阻推開反被罵 不滿公審：擺正路中心都唔覺有問題

樓主在帖文表示，她當時因為要經過通道，所以自行推開該女乘客的手推車，卻被對方大聲指責「做咩唔同佢講」，她隨即反問「你覺得條路正常（會）冇人行？」更透露較早前已有數名女生經過通道，主動向對方反映手推車阻路問題，故不滿對方「擺正路中心都唔覺有問題」。

網民斥自私：仲阻埞過行李篋

帖文引來網民批評相關乘客行為，「真係好X自私」、「真係好擾民阻路」、「最憎啲人攞呢啲車仔上巴士，仲阻埞過行李篋」、「愈嚟愈多（人）無公德心」、「直接問：『點呀，你屋企呀』」，或可向車長反映，「叫司機處理，無謂同佢理論」。

（示意圖／資料圖片）

網民建議立例 禁止攜帶手推車搭乘任何交通工具

有人則建議，應禁止乘客攜帶類似的手推車登上任何交通工具，「我一直叫呢架做自私車，因為摺埋放屋企就好慳位，但打開帶出街就超級阻礙人」、「試過搭小巴（遇到）差唔多狀況，假如佢當時交下戲，用手拉一拉件行李，其實我真係冇咩問題，我大步檻過佢件行李都冇所謂，但佢冇，我唯有一嘢踢開佢」、「其實應該禁止呢啲大大嚿嘅手推車上任何交通工具」。

條例列明乘客攜帶任何物品 不得放置巴士通道上

根據香港法例第230A章 《公共巴士服務規例》第14條，巴士上的乘客可無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤，和總體積不超逾0.1立方米的一件，或多件包裹；而物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

（threads＠sherlocksync8）