加國公民證明12萬宗待審　2原因致候審期等25個月　律師料將破3年

加拿大公民證申請積壓問題持續惡化，審批時效大幅倒退。早年只需半年便可辦妥手續，現時平均輪候長達25個月，全國積壓個案飆升至逾12萬宗。另外，加拿大《公民法》修例開放血統追溯申請，加上美國政局轉變，不少擁有加國血統的美國居民紛紛遞交申請作為後路，導致輪候時間不斷延長的情況進一步惡化。此外，移民部選擇優先處理緊急個案的安排，大幅拖慢一般申請進度，業界預測，若政府不及時增撥資源、增聘人手，今年年底輪候時間有可能突破3年。



現時加拿大公民身份證明書（Proof of Citizenship）申請輪候時間已激增至25個月。（AI生成圖片）

加國公民申請大塞車 2大因素釀25個月等候期

據《CTV News》報道，現時加拿大公民身份證明書（Proof of Citizenship）申請輪候時間激增至25個月，全國待審個案多達12.18萬宗。加拿大政府早前針對《公民法》提出Bill C-3修訂案，回應安大略省高等法院先前裁定「第一代限制」（First-generation limit）違憲判決，取消公民血統傳承的世代限制。新法讓大批擁有加拿大血統、以往不符合資格的海外人士得以重新申請公民證明，合資格人數急劇增加，直接令申請量瞬間暴增，輪候審批時間勢必增加。

加拿大政府針對《公民法》提出Bill C-3修訂案，取消公民血統傳承的世代限制。（Government of Canada）

「特朗普效應」令申請加拿大公民證明增加

溫哥華移民律師及政策分析師柯蘭（Richard Kurland）指出，除了修例影響，美國政策與政治氛圍變動亦引發「特朗普效應」，大批擁有加拿大血統的美國居民擔心居留穩定性，紛紛主動申請加拿大公民證明作為後路。這批額外湧入的美國申請個案，進一步推高整體申請量。

現時加拿大公民身份證明書（Proof of Citizenship）申請輪候時間激增至25個月，全國待審個案多達12.18萬宗。（AI生成圖片）

緊急個案「打尖」 一般申請被迫「停擺」

渥太華移民律師馬蘭（Cedric Marin）表示，今年初輪候審批的時間仍維持在9至10個月，目前已急速惡化至25個月。他預測，今年年底輪候期將突破3年，強調絕非危言聳聽。除了整體申請量暴增，移民部內部的審批優先次序亦拖慢整體進度。

移民部現時優先處理緊急個案。 渥太華移民律師馬蘭

馬蘭解釋，移民部現時優先處理緊急個案，例如因性別身份面臨安全風險、工作簽證即將屆滿、或急需公民證明以保障職位的人士。當大量行政資源被緊急個案佔用，一般申請的積壓自然只增不減。目前全國累積待處理申請達12.18萬宗，對於身處加拿大或美國境外的申請人而言，由於跨國核實程序繁複，所需審批時間只會比官方公布的數字更長。

加拿大移民部現時優先處理緊急個案。（AI生成圖片）

政府需要更多人手加快處理大量申請，若不採取正確行動，未來將面臨更嚴峻的問題。 渥太華移民律師馬蘭

移民部稱恪守先到先得 業界擔憂情況惡化

對此，加拿大移民部發言人貝拉迪（Anahita Beladi）回應指，部門會恪守「先到先得」原則，以公平、高效的方式處理申請，同時嚴格核查資格以保障公民制度的權威性。當局亦強調，網站公布的輪候時間僅為參考估算而非保證，會根據每月申請量及積壓存量動態更新。針對現時狀況，柯蘭表示「政府需要更多人手加快處理大量申請，若不採取正確行動，未來將面臨更嚴峻的問題」。