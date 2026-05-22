【投資移民／專才／優秀人才入境計劃】千萬投資卻無法申請成為香港永久居民？有透過「資本投資者入境計劃（現已推出新資本投資者入境計劃）拿到香港身份、來自廣東的內地男子於小紅書發相發文，悲呼本以為終於等到拿取香港永久居民身份證（永居），但因為過去7年只在香港居住100天，且多次離港超過6個月，不符合「通常居住在香港」要求，被入境處拒絕申請，遂發文向網民求救如何上訴，「現在整個人都很慌……7年的時間和精力，真的不想就這樣放棄」。



帖文引來網民熱議，建議先多在香港居住再重新申請，「建議你老老實實在香港住夠半年」，也有網民疑惑樓主不常在香港居住，為何要申請「永居」。樓主回覆解釋，「主要是想着拿香港護照去其他國家考察，旅遊方便呢」，結果被大批網民批評，「真的很過分。完全沒看出你打算在香港永居」、「就是太多你這種人，把任何好的政策都給玩爛了」，樓主則反駁「不見得吧」。



有透過「資本投資者入境計劃」拿到香港身份的內地男子，悲呼申請香港永久居民身份被拒。（資料圖片）

「香港永居被拒！7年心血因為『離港』被卡。」該內地男子於5月20日在小紅書發布入境處信件，指他於7年前通過「資本投資者計劃」拿到香港身份，續簽一直順利，本來以為終於熬到轉「永居」，詎料收到入境處拒絕信，理由是「過去7年在香港只待了100天，多次離港超過6個月，不符合『通常居住在香港』要求」，悲呼「誰懂啊家人們……整個人都懵了」。

在港投資千萬 內地男因「7年在香港居住少於100天」申永居被拒

根據入境處信件，於2026年4月14日收到樓主申請核實香港永久性居民身份證資格，而「申請人過去7年只留港少於100日，其間多次連續6個月不在港」。

信件提到，樓主於2008年循「資本投資者入境計劃」來港居住，其後獲批「無條件限制逗留」，然而來港後只在香港短暫逗留及經常不在香港居住，「經考慮你的個人情況及你不在港的原因、時間及次數、你是否有慣常住所、是否受僱於以香港為基地的公司及你的主要家庭成員的所在地等因素」，認為樓主未能符合《入境條例》附表1第2(b)段通常居於香港連續7年或以上的規定，亦不屬於《入境條例》附表1第2段其他各項所指的永久居民，故拒絕樓主申請。

根據入境處信件，於2026年4月14日收到樓主申請核實香港永久性居民身份證資格，而「申請人過去7年只留港少於100日，其間多次連續6個月不在港」。（小紅書）

入境處解釋拒絕申請原因。（小紅書）

內地男求解決方法：7年時間精力不想放棄

樓主補充，之前已按要求提交補充資料，但還是被駁回申請，不知所措下唯有向網民求救，「現在整個人都很慌，信裏說可以上訴，但完全不知道從哪下手……這種情況上訴的關鍵材料要怎麼準備？哪些憑證能有效證明『生活重心在香港』？有沒有靠譜的律師或者仲介推薦？還有沒有其他補救的辦法？7年的時間和精力，真的不想就這樣放棄」。

網民建議樓主要滿足「長期在香港居住」要求再重新申請。（小紅書）

網民建議滿足「長期在香港居住」要求再申請

網民看後議論紛紛，有人建議樓主要滿足「長期在香港居住」要求再重新申請，「我建議你老老實實在香港住夠半年，然後再重新申請吧」、「你這肯定不行的啊……你可以在香港工作生活一段時間什麼的」、「我和你一樣的投資移民，直到住滿5年多，強基金滿7年才通過」。

內地男自爆申香港永久居民原因惹爭議

不過也有網民對樓主留港天數少感到驚訝，疑惑為何要申請香港永久居民，「認真回答問題。但確實都沒有來香港發展意向為什麼要申請永居？」、「這個逗留的時間，真的很過分。完全沒看出你打算在香港永居」、「1年少於100天都離譜，其實你都唔係想留香港就沒必要後續」。

樓主回應留言解釋，「主要是想着拿香港護照去其他國家考察，旅遊方便呢」，隨即有網民批評「就是太多你這種人，把任何好的政策都給玩爛了」，樓主聞言反駁「不見得吧」。

是否需要連續在香港居住7年，才可獲得永久居民身分？

根據香港大學法律與科技研究中心社區法網，「在香港住滿7年」規定，不等於一定要在香港逗留整整7年而不能出境。（資料圖片）

根據香港大學法律與科技研究中心社區法網，「在香港住滿7年」規定，不等於一定要在香港逗留整整7年而不能出境，法律只規定有關人士在該段期間內必須是 「通常居於香港」，故儘管有關人士在7年內曾因事而暫時離開香港，但仍可能被繼續視為通常居於香港。網頁指出，「暫時性」一詞並無清楚確實定義，但《入境條例》第2(6)條列明若干可供考慮因素，以便決定有關人士是否不再通常居於香港。

《入境條例》第2（6）條賦權入境處處長可考慮每宗個案所有情況，以斷定相關人士是否已不再通常居於香港或只是暫時不在香港，包括「不在香港的原因、期間及次數」、「他是否在香港有慣常住所」、「是否受僱於以香港為基地的公司」，以及「該人的主要家庭成員（配偶及未成年子女）的所在」。