清晨慢跑驚遇「娃鬼回魂」尾隨狂追　怪客逼近問：準備要去死了嗎

美國費城一名女子清晨出門慢跑時，遭一名戴著「娃鬼回魂」面具的男子一路尾隨追趕。警方表示，這名男子疑似在當地接連騷擾多名民眾，甚至曾對受害者發出奇怪笑聲，還問對方：「準備要去死了嗎？」造成當地民眾心生恐懼。



據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在8月12日清晨約5時30分。一名40歲女子獨自在費城市政廳附近慢跑，在她穿越路口時，一名戴著卓奇面具的男子卻突然從後方追上。

美國費城一名女子清晨出門慢跑時，遭一名戴著「娃鬼回魂」面具的男子一路尾隨追趕。（Philadelphia Police Department）

費城清晨驚魂 女子慢跑遭「娃鬼回魂」面具男一路追 警方急尋人：

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女子察覺不對勁後轉身，試圖改變行進方向甩掉對方，沒想到男子也立刻跟著改道，繼續在後方追趕。街道監視器畫面顯示，女子沿著街道奔跑，男子一直緊跟在後，只是始終追不上對方。

警方表示，嫌犯身高約173cm，是一名黑人男子，年齡約16至20歲。警方目前已掌握多起類似事件，懷疑男子不是首次犯案。

一名目擊者潔梅卡（Jameka）表示，她曾目睹嫌犯追趕另一名女性，她於是隔著路口向對方大喊：「有人在妳後面！」對方聽見後立即拔腿狂奔。嫌犯先試圖闖進一家咖啡店，被店家拒絕後，便轉而盯上潔梅卡。潔梅卡對男子大吼：「不要跟著我」，並擺出防禦姿勢。嫌犯也舉起雙手，作勢要回擊。幸好潔梅卡趁機踢了對方一腳，男子才轉身逃跑。

警方目前公布多張嫌犯照片，其中包括他戴著卓奇面具、背著藍色格紋背包的模樣；另一張照片則顯示他未戴卓奇面具，但臉部大部分仍被頭套遮住。警方表示，男子已經觸犯多項罪名，不過目前還沒有掌握對方身分。

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