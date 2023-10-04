恐怖面具放車尾加燈效想嚇死人？日本司機稱有奇效　從此路路暢通

不少開車的駕駛都有遇過被「惡意逼車（追尾）」的經驗。近日就有一位日本網民想出了妙招，來防止惡意駕駛的逼車（意即向前推逼，促使前車加速，或是故意放慢阻礙後車），這個方法讓警察也忍不住嘖嘖稱奇。



晚上開車時見到這面具，也不說不驚嚇！（按圖了解）

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根據以分享日本各地趣聞的媒體《Jタウンネット》報道，一名社交平台X的網友「hachiro_shark」分享稱自己在駕駛座後方，也就是在後方車輛的駕駛座能清楚看見的位置，懸掛看似有點嚇人的能面或鬼怪面具。一開始只是覺得好玩，他卻意外發現掛了面具後能夠有效阻止惡意逼車，於是便持續這個行為。

他也分享某次他被攔檢時，警察看到這個面具嚇了一跳。當他解釋用意時，警察反問「這麼做不會反而更容易被逼車嗎」，他表示，當大家看到之後，都迅速逃之夭夭了」。更浮誇的是，他還加裝了七彩LED燈效，燈光打在白皙的面具上時，視覺上看來又更毛骨悚然，讓警察也忍不住吐槽稱，「自己夜間駕駛時絕對不會想看到這輛車」。

這個妙招也引發了網友的熱議，紛紛留言表示「笑死、真的有恐怖」、「我應該也要在機車上裝一個」、「竟然還有七彩效果」、「晚上開車絕對不想看到這個」。這個方法似乎也有不少人都使用過，貼文引發熱議後，也有網友貼出自己設置的「嚇人面具照」，表示這個方法確實管用。

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