孕婦送院途中突臨盆　多名熱心女組「傘陣」接生　拍片者澄清1事

幸好有熱心人相助！馬來西亞沙巴1名孕婦產期將至，丈夫駕電單車載她到醫院途中，她突然臨盆，情急之下只能停車處理。幸好當時有多名熱心女子前往支援，在微雨下順利為孕婦接生，最後母子平安。事後拍片的女子告訴當地傳媒，網民一度誤認她為孕婦，但她僅是接過寶寶，並讚揚主力接生的印裔婦女才真正厲害。



多名熱心女子雨傘作掩護，為1名孕婦接生。（網上圖片）

馬來西亞TikTok瘋傳影片，新山武吉達利亞花園有孕婦產期將至，丈夫駕電單送往醫院途中，她突然臨盆，丈夫迫不得已下停車。情急之際有多名女子幫忙接生，紛紛打開雨傘掩護作「臨時產房」，利用手上的衣物、頭巾和毛巾等接生。

拍片者抱初生嬰 澄清非孕婦

網傳畫面只見到數名協助接生的女子，但實際當時有許多民眾站在遠處望看。當地傳媒指，拍片者為其中1位接生的熱心女子，也正是片段中抱起小寶寶的人，她澄清自己不是該名孕婦，當時孕婦躺在她身旁。拍片者笑言，許多途人見到雨傘陣都以為發生交通意外，是上前查看才知道是有孕婦生產。

拍片者指網傳畫面是她抱住寶寶合照，但她不是產婦。（網上圖片）

印裔婦主力接生無懼染血

她又透露，主力站在孕婦身前接生的印裔婦女才真的厲害，當時孕婦出了不少向，那名印裔女子穿着黃色衣服，沾了不少血，但接生過程中全無怨言。還有1名有份幫手的女子稱，因為她不敢接生，所以在現場只有「執頭執尾」。