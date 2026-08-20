西貢碼頭私家車停黃格落客　3女1童車尾箱拿物品　九巴被阻狂響咹

阻礙九巴全車乘客時間！近日網上流傳影片，有私家車司機停在西貢碼頭馬路黃格落客，3名女子和1名男童下車，從車尾箱拿取大包小包物件，阻塞交通，後方九巴無法駛前，車長多度響咹催促。



網民怒斥，「點解可以咁自私，周圍大把位上落啦」、「黃格喎，重新考牌啦」、「所以黃格嘅意義係咩？下次見到直接打999拖走佢啦」、「佢真係唔識揸車㗎喎，邊有人轉彎位嘅中心停車落人㗎？條路你買咗？」。



近日網上流傳影片，有私家車司機停在西貢碼頭馬路黃格落客，3名女子和1名男童下車，從車尾箱拿取大包小包物件，阻塞交通。（Threads@sallylee.double）

有網民於Threads發文發片，以反諷口吻寫道：「有啲傻X話點解唔可以停車？巴士喺後面係咁響，響足半個鐘煩死。怕塞車就唔該行路啦， 搭咩巴士小巴？」

西貢碼頭私家車黃格落客 九巴狂響咹

影片見到，事發於西貢碼頭福民路迴旋處，有私家車司機停在黃格落客，3名女子從車尾箱拿取多袋物品，連同1名男童離開，其間白衣女子不斷招手及敲車窗與司機溝通，後方九巴無法駛前，車長多度響咹催促。

影片見到，事發於西貢碼頭福民路迴旋處，有私家車司機停在黃格落客。（Threads@sallylee.double）

白衣女子不斷招手及敲車窗與司機溝通。（Threads@sallylee.double）

網民：停黃格都唔得啦，仲要上落客

網民紛紛批評，「地下個黃格假㗎？」、「停黃格都唔得啦，仲要上落客」、「仲要依依不捨，又揮手，又行番埋去講多兩句，話之你後邊有巴士呠緊，唉！」、「仲大模廝樣咁，睇嚟佢唔覺得係有問題㗎喎」、「而家啲人真心（面）皮厚過地殼，明知自己理虧阻住全世界，仲可以慢條斯理喺度擺姿態」。

有網民指出，「而家多咗好多呢啲X家X，係都要停喺路口」、「而家啲人雙黃線都照停車上落客！」。

網民呼籲樓主舉報，「1823招呼佢」、「影到就1823錄口供啦，心情舒暢」、「庫房多謝大家多舉報，上落車一千幾百唔至在」，又建議政府加罰則，「現時完完全全無阻礙（嚇）力」。

後方九巴無法駛前，車長多度響咹催促。（Threads@sallylee.double）

網民怒斥，「所以黃格嘅意義係咩？下次見到直接打999拖走佢啦」。（Threads@sallylee.double）

車輛黃格停車有什麼刑罰？

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第10條「黃色方格路口」，除第(2)及(3)款另有規定外，任何人不得駕駛車輛進入黃色方格路口，除非他立即能將該車輛完全駛出該黃色方格路口。任何人無合理辯解而違反規例，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）。

（Threads@sallylee.double）

其他報道：Tesla彌敦道巴士站停車阻埋站 母攜幼子上車 網民斥：慢條斯理

為方便自己，阻礙巴士及乘客，非常自私！有港男生於網上發文批評，有Tesla（特斯拉）司機於油麻地彌敦道霸佔巴士站上落客數分鐘，所有巴士都無法「埋站」，有老人家需要走出馬路上車。影片見到媽媽慢條斯理安頓幼子坐後座，四處張望了數秒才上副駕駛座。



網民紛紛怒斥，「最乞人憎係個女人仲要慢條斯理、望望望先上車，勁無恥！」、「黃線停車仲施施然上車，全條街當自己咁」、「彌敦道呢啲時間，邊度會畀你咁停呀，正常人都唔會咁做，阻X住晒，無車牌都知」、「真的十分自私，罔顧法律，罔顧安全」。



有港男生於網上發文批評，有Tesla（特斯拉）司機於油麻地彌敦道霸佔巴士站上落客數分鐘。（Threads@hk_smart_fire）

該港男生於Threads發文發片批評，「自私到一個點，泊架車喺巴士站隔籬上落客，仲要慢慢搞，條片開始之前已經泊喺度幾分鐘，所有巴士都埋唔到站」、「佢阻住交通仲要慢條斯理，最後有架巴士埋唔到站，要啲老人家行出馬路上車」。

Tesla彌敦道巴士站停泊 母攜幼子上車

影片見到，事發於油麻地彌敦道，1輛黑色Tesla停泊在巴士站，戴着藍色鴨舌帽的媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座，媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。

影片見到，事發於油麻地彌敦道，1輛黑色Tesla停泊在巴士站，戴着藍色鴨舌帽的媽媽牽着幼子走近。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

網民怒斥慢條斯理：個女人左右望想點？

網民怒斥，「個女人明明左面上車仲要左右望想點？」、「睇佢慢條斯理，慣犯嚟㗎啦，完全唔覺得阻住人，最緊要自己方便」、「其實佢又唔係司機唔使兜出去司機位，佢搞掂個細路仲企喺度望乜呢？唔快快趣趣上車」、「彌敦道都夠膽咁做，真係唔知相機同網絡世界嘅威力」。

有網民籲樓主舉報，「舉報佢啦，要成村人等佢1個，阻礙巴士站上落客」、「係時候幫庫房出分力」、「用香港警察個app入面駕駛者不當行為舉報佢，有片就得喇」。

媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。（Threads@hk_smart_fire）

倘違泊警方可以發出400元「牛肉乾」

綜合現場環境和Google於2023年12月拍攝的街景地圖，現場漆有單黃線，加上附近有路牌寫明禁止上午7時至下午7時停車，雖然未知事發時間，但相信屬於路牌列明禁泊時段內。換言之，Tesla司機當時在上址違例泊車。而俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款已於2026年1月1日起，由320元調高至400元。

綜合現場環境和Google於2023年12月拍攝的街景地圖，現場漆有單黃線，加上附近有路牌寫明禁止上午7時至下午7時停車，雖然未知事發時間，但相信屬於路牌列明禁泊時段內。（Google地圖截圖）

違泊巴士站或會被罰款600元

根據香港法例第240章《定額罰款(刑事訴訟)條例》第45條，未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車，定額罰款600元。

（Threads@hk_smart_fire）