尖沙咀男童往馬路擲膠樽！未見成人看管　網民斥危險：生仔要考牌

家長應小心看管小童，更遑論讓他們在馬路邊玩耍！有司機在社交平台分享「車Cam（行車紀錄）」，顯示他途經尖沙咀時內街時，1名男童看準有車輛駛至時機，隨即往馬路方向投擲塑膠樽，片主不禁質疑「到底有乜好玩？」。事件引來網民斥責，「好危險」、「一陣你碌爆個樽，個樽蓋彈出嚟彈到個細路，跟住佢嘅阿爸阿媽就會出嚟喊苦喊忽」，同時批評家長失職，「咁細嘅小朋友都冇人睇住，仲要係夜晚」、「生仔真係要考牌」。



尖沙咀有男童往馬路投擲膠樽，車Cam直擊被批危險。（「threads＠kwokshingwong」影片截圖）

尖沙咀男童趁車輛駛至 往馬路投擲塑膠樽

該司機在threads帳號「kwokshingwong」上傳長約10秒的影片，不滿表示「咁樣衝出嚟掉個樽落馬路，到底有乜好玩？」。如影片所示，現場為尖沙咀加拿分道、近美麗華廣場對出的路段，當時正值晚上時份，1名男童突然衝近行人路路邊，看準樓主前方的士駛離、其座駕駛前之際，快速往馬路投擲1個塑膠樽，之後後退回行人路。片中未見有成人看管男童。

現場為尖沙咀加拿分道、近美麗華廣場對出的路段。（「threads＠kwokshingwong」影片截圖）

車Cam拍到有男童突然衝近行人路路邊。（「threads＠kwokshingwong」影片截圖）

他看準的士駛離、片主座駕駛前之際，快速往馬路投擲1個塑膠樽。（「threads＠kwokshingwong」影片截圖）

他看準的士駛離、片主座駕駛前之際，快速往馬路投擲1個塑膠樽。（「threads＠kwokshingwong」影片截圖）

他看準的士駛離、片主座駕駛前之際，快速往馬路投擲1個塑膠樽。（「threads＠kwokshingwong」影片截圖）

男童之後退回行人路，片中未見有成人看管男童。（「threads＠kwokshingwong」影片截圖）

附近未見成人看管 網民斥危險：生仔要考牌

片段引來網民斥責男童舉動危險，「黐X線，一陣你轆爆個樽，個樽蓋彈出嚟彈到個細路，跟住佢嘅阿爸阿媽就會出嚟喊苦喊忽」、「上次喺尖沙咀就係因為（有）膠樽喺馬路，爆咗一聲 個個都嚇死，以為邊到爆炸」，並批評其家長未有嚴加看管，「生仔真係要考牌」、「附近完全冇大人，周街走？」、「咁細嘅小朋友都冇人睇住，仲要係夜晚」、「真係幫佢報警先」。

惡作劇有機會觸犯法例！

有人表示理解，單純是小童頑皮的惡作劇，「好簡單啫，就係想你轆爆個樽，小朋友就係覺得好玩」、「等啲車轆過有聲」，但認為男童此舉或會觸犯法例，「亂拋垃圾喎」。

相關文章：男童尖沙咀當眾小便露出下體 家長沒制止 網民鬧衰：文化大衝擊

隨地便溺？有港人日前於尖沙咀目擊有男童於人來人往的過路處旁拉下褲子，公然露出生殖器官小便到路邊，她不滿於是拍下影片，公審到網上惹來嘩然。有人形容是「文化大衝擊」，「叫人點包容呀」、「咁大個唔識咩叫羞恥？」、「去問聲附近邊度有廁所好難咩？」，又質疑小童家人未有出言制止，「細路仔唔識呢啲基本秩序，或者佢就係曳想玩下，佢屋企人唔識提佢咩？」、「成班大人覺得無問題先恐怖，會唔會大嘅都係咁屙？」。



有男童被拍到在尖沙咀當眾拉下褲子，直接小便到路邊。（「threads＠721.rrr_」影片截圖）

男童尖沙咀拉下褲子 「當眾小便」到路邊

該女網民在threads帳號上傳影片，可見現場為尖沙咀廣東道名店BVLGARI（寶格麗）對出位置，1名男童在眾目睽睽下拉下褲子，公然露出生殖器官，正在小便到路邊。雖然當時附近有不少行人正等候過馬路，但站在他旁邊、穿着白色上衣疑似家長的同行男士卻未有制止，樓主見狀不滿於是公審到網上，揶揄「廣東道有雀睇」。

1名男童在眾目睽睽下拉下褲子，公然露出生殖器官，小便到路邊。（「threads＠721.rrr_」影片截圖）

站在男童旁邊、穿着白色上衣疑似家長的男士未有制止男童。（「threads＠721.rrr_」影片截圖）

網民狠批缺德：叫人點包容？

片段引來網民狠斥「核突」兼缺德，「真係文化大衝擊」、「有1秒爭啲唔敢相信自己隻眼」、「叫人點包容呀」、「黐X線，仲要喺人來人往嘅馬路前面」、「至少都搵個花槽」、「咁大個唔識咩叫羞恥？」、「目測條𡃁仔都有8、9歲」、「唔係細到唔忍得」、「即係大街等過馬路，周圍至少幾十人望到，佢丁點尷尬都無，好自然就拉低褲屙，可想而知平時係點」。

（threads＠kwokshingwong）