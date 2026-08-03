土瓜灣兩女站雙黃線馬路截的士　網民反斥司機：警車在旁唔響咹？

站雙黃線馬路截的士，截到翌日也不會有車停下！近日網上流傳1段「車cam（行車紀錄儀）」影片，有兩名女子深夜違法站在土瓜灣道、益豐大廈外馬路、靠近中線位置招手截的士，該處漆有雙黃線，按法例規定車輛不能停車上落客，兩女招手兩次均未能截到的士，惟一直站在原地不肯離開，持續至少3分半鐘，即使有警車停在旁邊也不怕。



由於影片並無聲音，未能得知片主有否響咹驅趕，但網民見警車駛離，未有警員下車協助，紛紛判斷片主無響咹，無奈指「難得咁啱有警車停喺旁邊，連個天都幫緊你，你竟然唔響咹？」、「警車到得合時，好籤唔識用」、「我都睇到忟，呠到警車問你乜事呀嘛！」、「事主不懂警民合作」。



近日網上流傳1段車cam（行車紀錄儀）影片，有兩名女子深夜違法站在土瓜灣道、益豐大廈外馬路、靠近中線位置招手截的士。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，不滿道：「大X晒？唔識上番行人路？」長達3分34秒的車cam影片見到，事發於7月30日晚上11時半左右，兩名女子違法站在土瓜灣道、益豐大廈外馬路上，片主慢駛前進，兩女未有返回行人路，繼續站在靠近中線的位置，隨後一同招手截的士。而該處漆有雙黃線，按法例規定車輛不能停車上落客。

土瓜灣兩女站雙黃線馬路截的士

影片過了1分鐘，有警車駛到停在右線，兩女無視警車繼續站在原地，交通燈轉綠燈後，警車就駛離，短髮女之後再招手截的士但失敗。

片主慢駛前進，兩女未有返回行人路，繼續站在靠近中線位置。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

兩女一同招手截的士，而該處漆有雙黃線，按法例規定車輛不能停車上落客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

短髮女情緒激動 似與片主對罵

由於影片無聲音，並不清楚片主有否響咹驅趕，但見短髮女情緒激動，指手畫腳，似與片主有過對罵。

影片至2分半左右，短髮女從布袋中拿出香煙點燃吸食，一口緊接一口，影片完結時兩女未有離開。

影片過了1分鐘，有警車駛到停在右線，兩女無視警車繼續站在原地。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

交通燈轉綠燈後，警車駛離，兩女繼續截的士。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：雙黃線，企到聽朝都未截到車啦

帖文引來熱議，有網民批評兩女，「呢種人有行人路唔企，仲惡返人轉頭，不知所謂」、「呢啲1人收返張告票就乖乖了，請將此片同相時間資訊通知埋警局比較好，無視行車公然做路霸，想死都唔好害人」，又笑言「睇得出佢食煙嘅動作，內心其實係好淆底同焦慮」、「密密扯煙定定驚」。

網民指出雙黃線無法截車，「雙黃線，企到聽朝都未截到車啦」、「邊架的士停車埋去載兩個X街，就一定告嗰架的士，睇下邊個好耐性囉！」、「轉彎等咪大把的士囉，又雙黃又燈位等車咁X蠢」。

短髮女之後再招手截的士但失敗。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

短髮女之後再招手截的士但失敗。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民無奈：有架警車喺度長響咹啊嘛

不少網民猜測片主未有響咹，無奈說「有架警車喺度長響咹啊嘛」、「唉，點解唔叫架警車？呢啲事件最煩就係報得警嚟，啲X街都走咗，但你而家有架現成喺隔籬都……」、「咁好機會！而家放條片上嚟冇晒意思」、「其實你喺度真係等到佢上到車為止？有咩用呀？浪費自己時間兼冇效用！」。

網民建議，「即時報警話有碰瓷黨，即刻過嚟啦，仲嘥時間喺到磨」、「開高燈+長咹，睇下佢頂唔頂到」。

另有網民質疑片主一直停在原地原因，「呢兩個人係有問題，不過樓主你都唔係好得好多，雙黃停車，同埋寧願停喺度都唔識自己cut出去？一樣咁戇X，打和啦」、「片主喺度等緊人，借兩人嚟過橋？普通人好少咁戇X等3分鐘仲唔開車？」。

由於影片無聲音，並不清楚片主有否響咹驅趕，但見短髮女情緒激動，指手畫腳，似與片主有過對罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

由於影片無聲音，並不清楚片主有否響咹驅趕，但見短髮女情緒激動，指手畫腳，似與片主有過對罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

由於影片無聲音，並不清楚片主有否響咹驅趕，但見短髮女情緒激動，指手畫腳，似與片主有過對罵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

行人於馬路逗留有什麼刑罰？

根據運輸署《道路使用者守則》，行人不得在行車通道逗留。根據香港法例第374章《道路交通條例》第48條，任何使用道路的行人，或於任何道路上駕駛人力車的人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）。

影片至2分半左右，短髮女從布袋中拿出香煙點燃吸食，一口緊接一口，影片完結時兩女未有離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片至2分半左右，短髮女從布袋中拿出香煙點燃吸食，一口緊接一口，影片完結時兩女未有離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片至2分半左右，短髮女從布袋中拿出香煙點燃吸食，一口緊接一口，影片完結時兩女未有離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙黃線為24小時禁區 違例者將被罰款或扣分

在香港，雙黃線為全日24小時禁區，嚴禁上落客或停車，違例者除了面臨罰款，亦可能會被扣分。駕駛者若然不按交通指示行車，即停在雙黃線，可被定額罰款450元；而在「限制區內上落客」罰款亦在2026年1月1日起，由原先的560元增加至840元，駕駛者切勿因一時方便而觸犯法例。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：大埔超級城外Tesla雙黃線停車 行人過路處上客 違法行為惹公審

這位司機既違法又自私！近日網上流傳影片，大埔超級城外有Tesla違法停在雙黃線及行人過路處上客，引來網民批評「極度自私，為咗方便自己，封咗個路口阻人過馬路」、「大地任我行，最緊要唔淋雨，理X你哋」，並呼籲片主向警方舉報，「幫下佢啦，佢想跌錢扣分」、「所有資料交畀交通部不需要勞氣」。



近日網上流傳影片，大埔超級城外有Tesla違法停在雙黃線及行人過路處上客。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片批評，「自私到極，停雙黃、block住行人過路位」。

大埔超級城外Tesla雙黃線停車 行人過路處上客

影片於大埔超級城外拍攝，見到1輛Tesla停在行人過路處，兩名女子關上車尾箱後上車，司機隨即駛離。

影片於大埔超級城外拍攝，見到1輛Tesla停在行人過路處，兩名女子關上車尾箱後上車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民估網約車：最緊要方便個客

有網民猜測該輛Tesla是網約車，「網約車等客，係咁上下啦」、「白牌車唔意外，最緊要方便個客，一陣俾人搞到得4粒星就X街」、「啲揸Uber嘅成日都係咁」。

有網民批評，「其實係唔係都停雙黃，不如前少少等人易過啲！同埋明知雙黃仲要開尾箱，最X憎呢啲人，拿拿聲開車走啦！」。有網民表示，「有1粒鐘免費（泊車）就應該入停車場先好上車嘛」。

兩名女子關上車尾箱後上車，司機隨即駛離。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民籲舉報：影住佢車牌網上報警

另有網民建議片主應當場指摘及向警方舉報，「大聲直接X個司機，道理在自己邊，不用害怕」、「點解唔行前啲影住佢車牌網上報警，唔係可以罰款」、「又唔去舉報，只係敢網上公審當做咗嘢」、「憑此影片大可罰佢$840」。

網民批評「極度自私，為咗方便自己，封咗個路口阻人過馬路」、「大地任我行，最緊要唔淋雨，理X你哋」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙黃線為24小時禁區 違例者將被罰款或扣分

在香港，雙黃線為全日24小時禁區，嚴禁上落客或停車，違例者除了面臨罰款，亦可能會被扣分。駕駛者若然不按交通指示行車，即停在雙黃線，可被定額罰款450元；而在「限制區內上落客」罰款亦在2026年1月1日起，由原先的560元增加至840元，駕駛者切勿因一時方便而觸犯法例。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）