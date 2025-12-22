2港女子北上食$480霸王餐！食店急尋人後續慘　網民：影衰香港人

【北上消費／霸王餐】北上食「霸王餐」？有內地食店於小紅書發布圖片，指有2名香港女子享用完400多人民幣（逾430港元）餐點後，沒有「付款成功」就離開，「人也找不到」，無奈下店員要自己墊支付款。無辦法下，食店發帖文尋找2名香港女子，「能不能聯繫一下我？」。



事件引來內地及香港網民爭議，有人批評2名香港女子離譜，「吃霸王餐！」、「影衰香港人」，建議食店報警；也有人認為2人未必有心「逃單」，「有無可能佢哋本人都唔知無付款成功呢？」，隨即有大批網民反駁，「無可能，成功會有提示頁面，不成功就還是輸密碼的頁面」。



廣州食店控訴2香港女子食$480霸王餐

使用電子支付工具應確認「成功付款」才離開。有廣州天河佳兆業廣場食店於12月21日冬至在小紅書發帖文尋人，指當晚有2名香港女子吃飯後沒有「付款成功」就走掉，「半個小時前被兩個香港人跑單了，兩個香港人來吃飯沒有付款成功就走掉了，人也找不到。

從食店上載的「補打小票」看到，當時為12月21日晚上，2名香港女子共消費441人民幣（約480港元）。

員工墊支付款 食店急尋人

食店續說，由於仍未尋回2名香港女子，無奈下員工要自己墊支付款400多人民幣，感嘆「那兩個姐姐如果知道沒有付款成功，能不能聯繫一下我？」。

網民批：影衰香港人

不少內地及香港網民看後批評2名香港女子離譜，「吃霸王餐！」、「影衰香港人」、「建議報警！」。

兩地網民爭議是否故意「逃單」

但亦有網民認為2人未必故意食「霸王餐」，「有無可能佢哋本人都唔知無付款成功呢？」、「可能是不太會用支付寶以為成功了？希望不是故意逃單的」、「我試過我這邊顯示付款了，銀行也扣數了，但商家那邊說沒有流水，付款不成功」。

隨即有大批網民反駁，「無可能，成功會有提示頁面，不成功就還是輸密碼的頁面」、「不可能，大家買單的時候無論掃微信還是支付寶，都是掃完等待一下直到出現『完成』頁面才離開的」、「正常人都會等到完成頁給商家看一下再走，誰會掃完碼看也不看直接走呢」、「一般都要確認『完成』頁面再離開的，所以樓主讓客人離開，真的很高風險」。