女子超市買魚　為壓價竟「撈出活魚後踩死」！CCTV畫面曝光

廣東一名女子到商場要買魚，沒料到她為了以較低的價格購入，故意將活魚撈出後踩死。



離譜行徑全部被商場內的監視器錄下，如今業者也公布畫面，希望能避免其他業者繼續受害。此事件更是引發大眾一片譁然。

廣東一名女子到超市買魚，沒料到為以較低價格購入，竟故意將活魚撈出後偷偷踩死。（微博影片截圖）

根據陸媒《起點新聞》報導，事情發生在廣東某間商場當中，一名女子到了水產區，本以為她想撈魚結帳，沒想到女子直接將魚丟到地上，故意用腳踩了幾下，導致魚死亡後再要求工作人員以死魚的價格出售給她，離譜的行徑全部都被監視器清楚地錄了下來。

據悉，該女子先前在該商場內就有過逃單的經歷，當場立刻被工作人員辨認出來，便拒絕將魚賣給她，並將監視器畫面貼上網，警惕其他商家，避免再有人受害。

然而影片在網路上快速發酵，事件曝光後也引起網友一片譁然：

「太過分了吧」

「天下之大真是無奇不有，愛佔小便宜沒格局，注定窮一輩子了」

「這女的太無恥了吧」

「太過分了，消費者應遵守基本公德！」

「吃不起就別吃」

「至於讓自己的日子過成這樣嗎？想吃有錢就買，沒錢不吃也不能這樣啊！」

「以後別來逛超市，丟人現眼」



【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】