用AI破解銀行人臉識別！內地大學生4個月盜刷5萬　專家教1招防範

據央視財經報道，近日，湖南省長沙市雨花區人民法院審理了一起「不法者利用AI技術生成的人臉偽造視頻盜刷銀行卡」案件。臨近畢業的大學生吳某未從事正規工作，通過非法網站購入可將靜態人臉照片生成動態人臉視頻的工具，該偽造視頻能夠通過部分銀行支付平台人臉識別核驗。



吳某在各類社交聊天平台發布接單廣告，對接詐騙團伙開展合作牟利。詐騙團伙作為上游環節，偽裝短視頻客服、遊戲主播，以取消自動扣費、贈送遊戲道具為誘餌，誘導受害者下載遠程控制軟件，非法獲取受害人身份證、手機號、人臉照片、短信驗證碼等全套個人敏感訊息。

近日，湖南省長沙市雨花區人民法院審理了一起「不法者利用AI技術生成的人臉偽造視頻盜刷銀行卡」案件。（微博@央視財經）

不法者利用AI技術生成人臉，偽造影片盜刷銀行卡：

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訊息流轉至吳某後，其使用購入的AI工具生成對應動態人臉視頻，結合獲取到的驗證碼重置受害人支付密碼，再將付款碼交給洗錢團伙，通過掃碼轉移帳戶綁定銀行卡內資金。該案涉案周期不足四個月，累計盜刷資金5萬餘元（人民幣）。

記者調查顯示，當前網絡上「AI一鍵換臉」「人臉克隆」相關服務已形成完整黑灰產業鏈，相關教程、工具可通過低價售賣、雲端硬碟隱秘交易等渠道流通。值得注意的是，業內專家表示公眾無需過度恐慌，目前政府及金融平台普遍採用人臉識別、手機短信驗證、身份訊息校驗相結合的多重核驗機制。

只要不向陌生人提供手機操作權限，不隨意下載陌生遠程控制軟件，就能有效規避此類AI人臉偽造盜刷風險。

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