旺角馬路MMA｜2男纏鬥黑衣男上衣被扯開　露上身肚腩成焦點│有片

在公眾地方打架屬犯法，在馬路激戰更會影響交通！Facebook群組「車cam L（香港群組）」近日流傳1段長約9秒影片，現場是旺角西洋菜南街、旺角中心第一座對開的士站，2名男子倒在馬路纏鬥，其中黑衣男上身衣物被扯開，半裸露出胸口和肚腩，但他沒有理會身體坦露，繼續與灰衣男糾纏，而另1名戴眼鏡的男子站在2男身旁，相信正在勸架，更嘗試將灰衣男拉起身，其他途人則站在行人路上拍攝，影片便結束。



2名男子倒在馬路纏鬥，其間有途人疑嘗試勸架。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男上身衣物被扯開，半裸露出胸口和肚腩，但他沒有理會，繼續和灰衣男糾纏。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：唔好打啦，阻住的士埋站

影片引來許多網民討論，有人留言指「唔好打啦，阻住的士埋站」、「怒火定慾火焚身？」、「摔角？」、「天氣熱，容易上火」。

黑衣男上身衣物被扯開，半裸露出胸口和肚腩，但他沒有理會，繼續和灰衣男糾纏。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另1名戴眼鏡的男子站在他們身旁，相信正在勸架，嘗試將灰衣男拉起身。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

在公眾地方打架 罰款$5,000和監禁12個月

根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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「相嗌唔好口」，切勿升級變打架！Facebook近日流傳1段約30秒長影片，上載者表示事發於元朗阜財街小巴站，有小巴司機打架，戰況激型。片中可見，現場1輛紅Van司機位車門正打開，2名司機站在車門旁邊，無視當時正身處馬路，當眾激動對罵，口角後繼而動物，其中光頭司機企圖從背後「反鎖」行家旳手臂，但因地面濕滑反而跌在地上。



光頭漢遭黑衣男推開。（Facebook影片截圖）

光頭漢不甘被推，連番喝問「你係咪想隻揪？」，甚至爆粗「X你老X」，雙方繼續纏鬥。（Facebook影片截圖）

光頭漢嘗試從後方反鎖黑衣男的手臂，黑衣男立即反抗。（Facebook影片截圖）

光頭漢立即後退數步，繼而失去平衡跌在地上，險撞其他途人。（Facebook影片截圖）

其他人見狀立即上前勸阻，連說「唔好打架」，光頭漢隨即起身，繼續指罵「你老X臭X」，但雙方被眾人隔開。（Fcaebook影片截圖）

全文：元朗2紅Van司機MMA！光頭漢被推：隻揪？ 鎖行家手臂反跌倒慘了