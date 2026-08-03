台麥當勞MMA！妻甜喊老公下秒開打　激戰到叫離婚　目擊者爆內情

甜喊老公突然動武，還要鬧離婚？網上近日瘋傳1段發生於台灣桃園市中壢區麥當勞的「夫妻MMA片」，1對夫妻原本在店內用餐，妻子還甜喊老公，但丈夫突然失控用餐盤拍桌，人妻則起身將餐盤摔到丈夫面上，雙方大打出手更想拿起座椅互毆，幸好2名年輕男生奮力勸阻，人妻不停高呼要離婚。



目擊及拍片的網民指，當時妻子提到發現丈夫和1名女子私訊才會「畫風突轉」，妻子想搶手機和鑰匙回家，結果開始打鬥，過程中丈夫拿起椅子，他急於阻止而停止錄影，最後警方到場調查雙方才冷靜下來。



該對台灣夫妻原本在甜蜜用餐。（Threads@h_t.h__影片截圖）

該對台灣夫妻原本在甜蜜用餐。（Threads@h_t.h__影片截圖）

目擊者：麥當勞吃到一半突然變戰地記者

樓主在Threads發帖，他日前在中壢區麥當勞用餐時遇上1對夫婦打鬥，形容「麥當勞吃到一半突然變戰地記者」。影片所見，身穿綠衣的丈夫原本和穿黑衣的妻子靠在一起用餐，突然間綠衣夫說說「他X的」、「白癡呀」、「對呀笨蛋」。黑衣妻在質問男方為何要私訊1名女生，「就一定要Line傳」。

妻子突問丈夫為何要私訊其他女生，丈夫聞言失控，開始用餐盤拍桌。（Threads@h_t.h__影片截圖）

妻子起身想取手機和鎖匙回家，被阻止後用餐盤摔向丈夫的臉。（Threads@h_t.h__影片截圖）

妻子起身想取手機和鎖匙回家，被阻止後用餐盤摔向丈夫的臉。（Threads@h_t.h__影片截圖）

夫拿餐盤拍桌 妻索鎖匙回家不果「餐盤摔臉」

綠衣夫否認後情況失控，接連說「沒有呀」，拍打枱面後又用餐盤拍桌。妻子起身想拿手機和鎖匙，丈夫接連鬧「白痴」並開始出手推人，她大喊「我要回家，被人看到了」、「我要回家，鑰匙」。綠衣夫頻說「走開」揮腳踢向對方，妻子不甘示弱用餐盤摔臉，綠衣男秒被「薯條打臉」，兩人起身動武，用餐盤互扔、互相拉扯衣領。

2名年輕的高大男子架開該對夫妻。（Threads@h_t.h__影片截圖）

2年輕男奮力勸架 妻大喊離婚拿椅子想砸丈夫

第二條影片拍到2名身材較高大的年輕男生正在架開打鬥夫妻，黑衣妻怒稱「你說是這樣，白痴」，一掌拍到丈夫臉上，2名年輕男奮力勸阻。黑衣妻揚言「離婚，鑰匙給我」，丈夫懶理大喝「滾」，她一聽出掌想摑人卻被躲開，隨即被丈夫大力推開。

丈夫趁年輕男不備，出手推撞妻子。（Threads@h_t.h__影片截圖）

妻子拿起椅子想砸向丈夫，年輕男及時阻止。（Threads@h_t.h__影片截圖）

妻子拿起椅子想砸向丈夫，年輕男及時阻止。（Threads@h_t.h__影片截圖）

丈夫懶理：離婚！叫警察

綠衣夫大喝「叫警察」，妻子氣得抄起地上椅子想砸人，幸好年輕男及時制止並拿開椅子。綠衣夫見狀趁機上前推撞，妻子氣得說「你動手就離婚」，他回應「離婚！叫警察」。年輕男覺得事態嚴重，照拍片者呼救「幫我叫警察」。

第三條影片見到該對夫妻已離店在馬路上吵架，女生說「我要離婚」、「手機還我」並索要鎖匙，男方大聲說好但轉身離去，片段就此作結。

夫妻其後離店到街上繼續吵。（Threads@h_t.h__影片截圖）

妻子多次提到要離婚。（Threads@h_t.h__影片截圖）

樓主還原事件：妻撒嬌後揭丈夫私訊女生 雙方失控變格鬥

樓主交代指，當時在店內用餐，全程目擊事件，該對夫婦坐在他們身後原本相安無事，女方語氣甜蜜不停喊「老公」，一直在撒嬌「聲音超級大」，突然話風一轉追問丈夫為何要和其他女生傳訊息。他沒聽清細節，只聽到女子嘲諷丈夫「難怪那個女的不要你」，表示發現丈夫和女生私訊，但該女生不太搭理。丈夫聞言開始失控，說話愈來愈大聲，女子不甘示弱也開始動火，說要先回家，「兩個人開始搶手機跟鑰匙，然後就開始格鬥了」。

妻子要求拿回鎖匙及離婚，丈夫說好但轉身就走。（Threads@h_t.h__影片截圖）

夫妻打鬥期間，丈夫開始拿起椅子打人，樓主怕釀成悲劇，急忙中止錄影上前阻止人夫，直至警方到場調停雙方才冷靜下來，「最後還是要說一句，薯條不吃可以給我，X的浪費食物」。

妻子要求拿回鎖匙及離婚，丈夫說好但轉身就走。（Threads@h_t.h__影片截圖）

網民：這根本天生一對

網民看片後認為男方可能醉酒，又為他們浪費食物感難過，「薯條是無辜的」，笑稱兩人性格火爆「這根本天生一對」。許多網民大讚樓主「全程實況目睹」，「該名戰地記者這是我近年來看過拍的最清楚明瞭的暴風圈、颱風眼」、「好險你們沒事，這摔椅真的會傷到別人」。

（Threads@h_t.h__）