食肆侍應戴手套確保衛生？網帖文引激烈討論　網民總結：弊多於利

食肆員工為顯示衛生，工作時會戴上膠手套。有男網民在社交平台群組發文，認為食肆員工戴手套未必能確保衛生，因他曾見到有侍應上菜時，手套上有一大片其他食物的餸汁，令他覺得戴手套更不衛生，他問其他網民意見「大家點睇？」。



帖文引來網民熱議，「我寧願佢哋唔戴手套，起碼污糟唔舒服就會去洗下」、「戴手套只係為咗佢隻手乾淨，唔係你碟餸」。



樓主見過有侍應手套上沾有污漬卻不清走，令人感覺比不戴手套更污糟。（AI生成圖片）

有男網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文，指出疫情後有食肆會要求員工戴手套以示衛生一面。但樓主「試過上菜時，侍應手套上有一大撻其他枱嘅餸汁」，讓他感到嘔心。他認為沒有戴手套時感覺到手有餸汁，反而會洗或抹手。

手套有餸汁感覺更污糟 網民：令洗手意識薄弱

不少網民都認為戴手套不代表乾淨，「有手套以為感覺衛生，實際只係侍應安全，洗手意識薄弱，客人受晒」、「一句講晒，戴手套弊多於利」、「收碗碟又係佢，攞毛巾抹枱又係佢，找錢又係佢，收錢又係佢，攞嘢食畀你又係佢，包外賣又係佢」。

有網民認為「戴手套嗰啲姐姐，有啲要負責收埋錢，摸完銀紙再掂食物仲污糟啦」。（AI生成圖片）

有網民認為抹枱布更污糟

有人認為戴口罩更實際，「其實戴口罩好過戴手套啦，啲口水飛沫睇唔見，帶病毒都唔知，戴手套嗰啲姐姐，有啲要負責收埋錢，摸完銀紙再掂食物仲污糟啦」、「喺social media拍到一間集團式茶餐廳，員工戴着手套抹鞋更覺不安，其實好怕待應戴着手套起餐，擺餐具」。有人則認為，「冇嘢污糟得過抹枱嗰條布」。