石硤尾粉麵店員工戴手套拉筋！碰到鞋面遭斥假衛生：比徒手更污糟

上班不忘拉筋雖然健康，但都要看場合注意衛生吧！有食客在社交平台分享影片，指在石硤尾粉麵店直擊1名戴手套的店員，公然在食客面前拉筋，手套更碰到鞋面，對店舖衛生存疑。不少網民覺得核突，「imagine人哋用手套摸鞋底，再拎嘢畀你食」、「從來都話戴手套先最污糟，唔知點解有人覺得會乾淨」，另有留言認為食肆職員戴手套等同自欺欺人，「做過食肆都知，手污糟咗會感覺到會去洗；戴手套就唔會洗唔會換」、「佢哋戴手套，只係唔想整污糟自己對手」。



石硤尾有粉麵店1名戴手套的店員，公然在食客面前拉筋。（「threads＠gi.lok」影片截圖）

石硤尾粉麵店員工戴手套拉筋 手套碰到鞋面引衛生爭議

該食客在threads帳號「gi.lok」發帖，指在石硤尾白田邨某粉麵店用餐時，發現1名戴手套的店員公然在店內進行拉筋運動，形容對方「拉完左腳拉右腳」，手套更直接碰到鞋面，覺得對方行為有欠衛生，表示「大驚嚇，當住食客面前咁樣」，遂拍下影片公審到網上。

目擊食客形容該店員「拉完左腳拉右腳」。（「threads＠gi.lok」影片截圖）

網民批店員舉動不衛生 擔憂：跟住冇換手套就上餐

許多網民都批評涉事店員舉動有欠衛生，「無敵手套呀」、「imagine人哋用手套摸鞋底，再拎嘢畀你食」、「收錢數錢又係佢、執枱又係佢、執垃圾抹嘢又係佢，跟住拎餐具，你杯凍飲支飲筒都係佢插落去，又拎嘢食畀你，超恐怖」、「見過餐廳職員戴住手套執地下垃圾，跟住手套冇換就上餐」、「廚房佬入廁所屙尿都見過，屙完沖沖隻手套返入去繼續煮」、「而家見到啲餐廳侍應戴手套，真係覺得好核突」、「從來都話戴手套先最污糟，唔知點解有人覺得會乾淨」、「除非對手有傷口，如果唔係手套一定係污糟過對手」。

戴手套是自欺欺人？ 餐飲業網民：戴手套污糟咗都唔會換

另有留言認為，食肆職員戴手套其實等同自欺欺人，「我勸你真係唔好出街食飯，因為現實畀你想像差得多好多，呢啲真係好少兒科」、「間間都係咁㗎啦，邊會換手套」、「天真先會諗保護食客，邊間老細畀員工每日換廿對手套先」、「做過食肆都知，手污糟咗會感覺到會去洗；戴手套就唔會洗唔會換」、「佢哋戴手套，只係唔想整污糟自己對手」、「所以成日都話，其實肯勤洗手嘅話，唔戴手套係乾淨啲」。

相關文章：澳門Liège窩夫專門店「店員匿吧檯底修腳甲」 品牌急發聲明致歉

食店除了要確保食物質素和衛生，亦要教育員工衛生意識！近日有網民在社交平台分享，指在澳門的Liège（烈日）比利時傳統窩夫專門店，發現有店員在工作時間，趁沒有客人空檔公然修剪腳甲，對此直斥嘔心。事件引來網民批評離譜，「真係得人驚」、「睇怕以後都唔使去啦」、「避雷成功」。



Liège事後在帖文就事件致歉，指公司知悉事件後已即時展開內部調查，相關政府部門亦於當天到涉事門店進行全面衛生檢查，確認營運場所完全符合相關衛生及營運要求。而涉事員工目前已離職，公司亦立即對其相關工作區域進行全面清潔及消毒，棄置所有可能受影響的食品，即日起全體員工將接受加強版衛生培訓，亦會提高門店巡查頻率，進一步完善員工衛生及工作操守要求。



有Liège窩夫專門店女店員在工作期間，在吧檯下修剪腳甲。（「fb＠澳門美食團」圖片）

澳門Liège窩夫專門店 女店員吧檯下修腳甲

「不得不分享，有少少嘔心」，有身處澳門的網民於7月7日在facebook群組「澳門美食團」發帖並上傳1張照片，指經過Liège位於葡京人酒店（Lisboeta Macau）的門市攤檔，發現1名穿着制服、正在上班的女店員，趁沒有客人之際竟然躲在吧檯底下修剪腳甲，樓主見狀覺得會影響食物衛生，遂拍下照片，惹來網民熱議。

網民狠斥離譜：以後都唔敢買

不少網民批評涉事店員離譜，「大酒店入面都咁樣」、「真係得人驚」、「想嘔，好彩未食過」、「幫你加料，真係多X謝佢」、「激死，次次買都係佢整畀我食，嘔」、「阿囡好鍾意食，每次去英皇睇戲都會買，以後都唔敢買」、「睇怕以後都唔使去啦」、「避雷成功」。

員工影響公司形象！ 網民不值：牌子俾佢搞彎晒

有人認為員工衛生意識欠佳，和公司管理有必然關係，「唔識管員工就咪學人開舖，老闆都要問責」。惟有留言覺得是「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」，「返緊工喺度剪腳甲有冇離譜啲呀，佢唔係影響緊個人呀，佢影響間公司形象」、「個人問題，個牌子俾佢搞彎晒，慘」。

Liège公司事後急發聲明致歉，指涉事員工已離職，基於審慎原則，已棄置所有可能受影響食品。（facebook圖片）

Liège急發聲明致歉 政府部門已完成衛生檢查：符合營運要求

Liège品牌事後在留言區發出聲明，指對於事件引起公眾及顧客的關注與不安，致以最誠摯歉意，而公司知悉員工於工作期間作出不恰當衛生行為事件，已即時展開內部調查，相關政府部門亦在同日上午10時53分到涉事門店進行全面衛生檢查，確認營運場所完全符合相關衛生及營運要求。

涉事員工已離職 Liège將加強員工衛生培訓

Liège指出，涉事員工現已離職，事發後公司立即對相關工作區域進行全面清潔及消毒，基於審慎原則棄置所有可能受影響的食品，完成所有必要的預防措施後，才恢復正常營運。而即日起全體員工將接受加強版衛生培訓，提高門店巡查頻率，進一步完善員工衛生及工作操守要求，確保同類事件絕不再次發生。

（threads＠gi.lok）