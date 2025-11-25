海之戀TASTE員工豬肉刀劈掃帚　顧客批衛生差　百佳：已紀律處分

這衛生情況有待改善！有顧客於網上發文指出，荃灣海之戀商場TASTE超市豬肉檔的員工，將掃過地的掃帚頭放在切豬肉砧板上，再用兩把切豬肉刀劈掃帚頭，之後用同1塊砧板和刀幫顧客切豬肉，批評「衛生意識極差」。



百佳超級市場回覆《香港01》查詢時表示，百佳十分關注事件，強調一直堅持嚴格的品質監控和食品安全措施。百佳已即時就事件展開調查，已嚴肅懲處涉事肉類櫃位的供應商，並對櫃台進行全面清潔、更換相關設備及加強消毒程序，涉事員工已調離百佳，並作出紀律處分。百佳指出，已要求所有供應商嚴格遵守食品處理衛生守則，確保肉類櫃台和設備的清潔和消毒，保障食品安全。



有顧客於網上發文指出，荃灣海之戀商場TASTE超市豬肉檔的員工，將掃過地的掃帚頭放在切豬肉砧板上，再用兩把切豬肉刀劈掃帚頭。

該顧客於facebook群組「荃灣人」發文指出，事發於11月18日下午5時，他於荃灣海之戀商場TASTE超市買餸，目擊豬肉檔有員工「將掃把頭放上切豬肉砧板上，再用兩把切豬肉刀劈落掃把頭度，之後再用同1塊砧板和刀幫顧客切豬肉」，而當時豬肉檔有2女1男員工在場。

樓主批評，「衛生意識極差，大家去超市買生肉都係希望較街市衛生，咁大集團請埋呢啲零衛生意識員工，大家光顧要慎重考慮」。

樓主指出，該員工之後用同1塊砧板和刀幫顧客切豬肉，批評「衛生意識極差」。

網民留言猜測，「個掃把會唔會係用嚟掃砧板㗎？我以前行街市都見過啲肉檔係咁做」、「買返去都會洗同煮熟，見佢都有戴口罩，應該唔會當眾咁猖狂，會唔會你誤會咗，其實係砧板掃」、「都唔係掃把，似係刷豬毛啲掃嚟啫」。

有網民表示，「你睇到都算好，街市豬肉檔你千祈唔好睇」、「夜晚大把老鼠行過砧板啦，掃把算得係咩」、「希望樓主即時見到就質疑佢做法同投訴畀主管聽」，亦有人說「點解咁多人幫住佢（員工），雖然問題不大，但大庭廣眾俾人睇到就唔係幾好啦，去超市都係想乾淨啲啫」。

樓主指出，「親眼睇住（掃帚頭）拎嚟擦完地再放上砧板」。

樓主其後回覆網民留言時指出，「親眼睇住（掃帚頭）拎嚟擦完地再放上砧板」，而他趕着買完餸後去接孩子放學，故未有即場找經理反映，但已即時用手機投訴。