《紐約時報》50年首誹謗敗訴！大學生被誣涉命案　獲賠925萬美元

美國新聞巨頭《紐約時報》（The New York Times）因1篇錯誤報道付出昂貴代價。阿拉巴馬州聯邦陪審團裁定，《紐約時報》錯誤將1名18歲大學籃球員與1宗致命槍擊案聯繫起來構成誹謗，須向當事人賠償925萬美元（約7,215萬港元）。這是該報50多年來首次在美國本土輸掉誹謗訴訟，引發美國新聞界對匿名消息來源與核實責任的反思。



斯皮爾斯因《紐約時報》錯誤信息遭遇嚴重網暴。（網上圖片）

18歲籃球新星無辜涉及命案 遭網暴收死亡恐嚇

案件原告為凱·斯皮爾斯（Kai Spears），事發於2023年1月，當時他年僅18歲，是阿拉巴馬大學籃球隊的走薦球員（walk-on，即無獎學金球員）。當時23歲女子賈米婭·哈里斯（Jamea Harris）在當地遭槍擊身亡，球隊前球員達里厄斯·邁爾斯（Darius Miles）等人被控謀殺罪。

阿拉巴馬州塔斯卡盧薩市的大學大道旁「The Strip」街區發生1宗致命槍擊案。（WBIR Channel 10影片截圖）

然而同年3月15日，《紐約時報》記者維茨（Billy Witz）引述1名匿名人士消息發布報道，聲稱槍擊案發生時斯皮爾斯也在現場車內。報道一出，斯皮爾斯隨即遭遇嚴重網暴，在X（前稱Twitter）及Instagram收到大量死亡恐嚇與指控，更有網民指罵他是「殺人犯」，嘲諷球隊是「殺人犯球隊」。

18歲無辜大學生斯皮爾斯被捲入命案。（SBC圖片）

校方與家人澄清無果 提告後才獲發更正聲明

斯皮爾斯堅稱自己案發時正在宿舍，根本不在現場附近：「我什麼都沒有做錯。我不認為這只是認錯了人，而是他們根本沒有盡到應有的核實責任。」

我什麼都沒有做錯。我不認為這只是認錯了人，而是他們根本沒有盡到應有的核實責任。 斯皮爾斯

面對斯皮爾斯本人、其父親及大學體育主管的公開否認，《紐約時報》堅持拒絕撤回報道，僅在文章中補上回應。直到2023年6月斯皮爾斯入稟法院後，《紐約時報》經重新調查才發表「編者按（Editor's Note）」，承認最初報道認錯人，澄清當時車上的乘客並非斯皮爾斯，而是球隊學生經理庫珀·李（Cooper Lee）。

陪審團一致裁定誹謗成立 創下50年首例敗訴

經過9天審訊，阿拉巴馬州北區聯邦地區法院的8人陪審團一致裁定《紐約時報》誹謗成立，判賠925萬美元。雖然受到阿拉巴馬州法定的損害賠償上限影響，最終賠償額可能面臨逾200萬美元的下調，但這仍是《紐約時報》50多年來首次在美國本土輸掉誹謗訴訟。

《紐約時報》50多年來首次在美國本土輸掉誹謗訴訟。（Ｇoogle地圖截圖）

發言人查理·施塔特蘭德（Charlie Stadtlander）對判決表示失望，堅持報道屬「無心之失」，並指賠償金額缺乏證據支持，正考慮下一步法律行動。

陪審團一致裁定《紐約時報》誹謗成立，賠償金額為925萬美元。（AI生成圖片）

斯皮爾斯的律師馬特·格洛弗（Matt Glover）在結案陳詞表示，此判決將有助於推動全美新聞業改善核實程序，媒體在將普通人與重大刑事案聯繫前，必須更加謹慎核實消息來源。

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