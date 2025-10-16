4歲男童被父母虐死　曾求救當局不理　親屬提訴訟和解獲賠1.6億元

美國發生虐兒致死的家庭悲劇！4歲男童長期遭父母虐待，因此送到外曾祖母家中寄養暫住，男童曾哭求不要返回父母家中，惟社福機構獲通報後，未有提供及時保護。外曾祖母遂對兒童與家庭服務局提出過失致死訴訟，早前政府與她達成和解，洛杉磯郡擬支付高達2,000萬美元（約1.6億港元）和解金。



警方在諾亞的遺體發現多處不尋常傷痕，指控其父母謀殺及酷刑對待。（網上圖片）

綜合外媒報道，4歲男童諾亞（Noah Cuatro）於2019年7月死亡，前一天他父母指諾亞在洛杉磯北部家中的游泳池溺水身亡。警方調查發現諾亞身上有多處嚴重傷痕，傷勢與長期受虐相符。

哥哥曾披露他與死者遭父親虐打

諾亞的哥哥曾向外曾祖母伊凡潔琳娜（Evangelina Hernandez）透露，父母逼他與弟弟互相打架，他們在家中常要挨餓，哥哥害怕父親，因為不僅自己被毆打，也親睹父親毆打諾亞。

諾亞曾兩度在伊凡潔琳娜家中寄養，可惜他未能留下來，終釀成悲劇。（網上圖片）

死者曾要求留在外曾祖母家

諾亞出生後，曾被送到伊凡潔琳娜家中寄養3個月到9個月大。一年後諾亞由於營養不良和被疏忽照顧，他再次獲伊凡潔琳娜照顧兩年。至2018年11月，諾亞須回到父母家中，但他抱住外曾祖母伊凡潔琳娜，哭住懇求「奶奶，別送我回去」，可見他極度不想返回父母身邊。伊凡潔琳娜曾向社工反映，「求求你，他不想離開。他想留在這裏。他求我了」，但當時相關社福機構未有回應伊凡潔琳娜，她無計可施之下只有將他送回去父母家而釀成悲劇。

諾亞的父親何塞及烏爾蘇拉去年被判終身監禁。（影片截圖）

2024年，諾亞的父親何塞（Jose Maria Cuatro Jr.）因一級謀殺和酷刑指控被判終身監禁，母親烏爾蘇拉（ Ursula Elaine Juarez）則因二級謀殺和酷刑指控同判終身監禁。

外曾祖母提出過失致死訴訟

事後伊凡潔琳娜代表諾亞6歲的姊姊與5歲及11歲的兄弟，向洛杉磯兒童與家庭服務局（DCFS）提出過失致死訴訟，指控DCFS接獲有關諾亞的虐待報告後，未能保護他將他帶離有危險的家。

伊凡潔琳娜的律師證實，去年12月伊凡潔琳娜與兒童與家庭服務局達成和解，金額為2,000萬美元（約新1.6億港元）。律師透露，伊凡潔琳娜要求兒童和家庭服務部進行無預警訪視諾亞的父母，但他們卻預先作出通知，而且當他們檢查時一切似乎很好，而社工甚至警告她，如果公開案件或提出法律行動，可能會失去對其他兄妹的監護權。