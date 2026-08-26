特朗普下令新航母改回蒸氣彈射　海軍上將拿數據打臉證電磁更高效

【軍事】面對總統特朗普（Donald Trump）近期再次要求美國海軍未來航母彈射器「電換蒸」，美國海軍方面也開始了「據理力爭」，美國海軍高層稱在測試彈射和攔阻回收時，CVN-78「傑拉爾德福特」號（USS Gerald R. Ford）航母的表現「遠優於傳統的『尼米茲』級航母」。



據美國海軍學會新聞網（USNI News）報道，美國海軍作戰部長達里爾考德爾（Daryl Caudle）上將於上周在內華達州舉行的「尾鈎」研討會上表示，「福特」號航母今年在前往歐洲及中東部署前，於2月在加勒比海進行了為期4天的壓力測試，測試表明「福特」號航母依託EMALS（電磁彈射系統）以及AAG（先進攔阻裝置）所實現的出動率，顯著高於「尼米茲」級航母。

美國海軍水兵在「傑拉爾德福特號」（CVN 78）飛行甲板上，示意一架F/A-18F戰機起飛。（美國海軍官網）

考德爾稱，「福特」號在從南方司令部轉隸至歐洲司令部任務區期間進行了一項名為「出動架次生成率」的測試，測試最終得出的數據是，其出動架次生成率達到了「尼米茲」級的120%至130%，這一定程度上歸功於「福特」號上為提升性能而採取的一整套新技術和設備。

根據五角大樓運營與測試辦公室的數據，「尼米茲」級核動力航母在12小時內能夠進行的飛行任務在大約120架次，緊急情況下可以24小時連續執行240次。儘管考德爾沒有進一步詳細說明具體數據，但在這一基礎上，按照考德爾說法中130%的比率計算，則「福特」級航母能在12小時內執行160次飛行任務，24小時則能執行約312次。報道還稱，美國海軍高層對這一測試結果感到滿意，但尚未公布更多官方細節。考德爾表示，這一結果是「福特」號上的一系列新技術所帶來的，不僅是電磁彈射和攔阻裝置，包括所有新技術在內的整個系統都起到了作用。

電磁飛機發射系統（EMALS）概念圖。（通用電氣公司）

報道表示，「福特」級航母的設計目的就是以更少人力來搭載使用更多飛機，而其中電磁彈射／攔阻、武器升降機和新一代燃料系統，是其優化效率和速度的主要實現方式。據稱美國海軍還向廣受歡迎的納斯卡賽車車隊（NASCAR）的運營維護人員「取經」，以改進飛機的停放佈局來提高周轉效率。這些新技術中的一部分，曾計劃預先在最後一艘「尼米茲」級CVN-77「喬治HW布殊」號（USS George H.W. Bush）上進行驗證性測試，隨後再應用於「福特」號以及後續的CVN-79「約翰F甘迺迪」號（USS John F. Kennedy）上，但由於時任美國防長拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）決定所有這些技術都直接在「福特」級上安裝，這一系列變動導致了技術完善的進程產生了延誤，因為新航母建造期間無法同時進行相關測試，也進一步導致了可靠性方面的問題。

早在首次擔任美國總統期間，特朗普就曾經表達過對電磁彈射系統的不滿，而今年8月13日，特朗普又簽署了一份國家安全備忘錄，直接以行政命令的方式要求美國海軍推進從CVN-80「多麗絲米勒」號（USS Doris Miller）起的後續「福特」級航母上「改電為蒸」的相關事項。考德爾則表示，總統已經了解了全程情況：

他主要是擔心新系統的可靠性不夠高。

而特朗普已經授權海軍在60天內對此進行調查，而海軍則會向特朗普提供「關於該問題的完整訊息」，如果真的要開始重新考慮蒸汽彈射器和液壓升降機，那麼必須充分了解採取這種重大設計變更所需的相關代價。

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