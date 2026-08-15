056A型護衛艦：麻雀雖小　火力驚人　防空反艦導彈艦炮機關炮俱全

【軍事】早前，由北部戰區海軍東營艦、辛集艦組成的艦艇編隊，在黃海某海域開展為期5天的跨晝夜實戰化訓練。056A型護衛艦作為人民海軍近海防禦體系中的基層力量，以其「小、快、靈」的特點，在漫長的海岸線和島嶼周邊扮演着不可或缺的巡邏與警戒角色。



「小、快、靈」的近海防禦尖兵056A型護衛艦裝備展示及演訓畫面：

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056A型護衛艦排水量約1000噸，滿載排水量控制在2000噸以內，具備批量建造、快速反應和靈活部署的優勢。

1.「小」體現在噸位適中，便於大規模列裝；

2.「快」體現在技術成熟，能夠迅速應對海上突發情況；

3.「靈」則體現在裝備齊全，可執行反艦、防空、反潛等多種任務，有效保護近海沿岸的重要軍事設施和目標。



以下為中央電視台總台軍事觀察員魏東旭的講述：

056A型護衛艦個頭不大，它配備有76毫米口徑的艦炮、近程的防空導彈、中小口徑的機關炮以及反艦導彈，還有較為齊全的反潛設備，所以可以靈活地執行各種各樣的任務，有效保護我們沿海近岸區域的重要軍事設施和軍事目標。

可以說它是海軍作戰體系的基層兵力，扮演着非常重要的角色。

056A型護衛艦：航母安全的「近海護衛」

056A型護衛艦被定義為近海防禦裝備，在航母遠海作戰時，我們幾乎看不到它與航母同框的鏡頭，但在航母進出港、近海訓練及母港防禦中，它憑藉數量優勢和反潛能力，成了航母安全的「貼身護衛」。

056A型護衛艦在航母進出港、近海訓練及母港防禦中，成了航母安全的「貼身護衛」。（央視網）

056A型護衛艦和航母同框主要是有幾種情況，首先在航母進出港的過程當中，056A型護衛艦可以作為警戒兵力在周邊的區域進行巡邏，尤其是可以利用自身的反潛能力，及時了解水下情況，防止外部勢力使用水下的作戰兵力尤其是潛艇，針對己方航母進行跟蹤、偷窺、威懾。所以在大型海軍基地，在大型港口周邊，它可以進行常態化的巡航，保證航母進出港的通道是處於安全可控的狀態。

此外，當航母在相關的海域進行訓練或者說參與演習任務的時候，056A型護衛艦也可以在外圍警戒值班，防止對方的偵察力量靠近相關演習區域，同樣也可以執行反潛任務，防止對方的水下間諜進入到航母演習演練的相關區域。此外，當航母在港口內部進行部署的時候，它也可以針對航母的母港進行常態化的巡邏和護衛。

056A型護衛艦：近海防禦的「多面手」

056A型護衛艦雖噸位不大，但火力配置全面均衡，且具備通過技術升級進一步提升作戰能力的潛力，堪稱近海防禦的「多面手」。

中國海軍056A護衛艦擁有均衡火力配置。（央視網）

056A型護衛艦執行近海防禦任務，火力是夠用的，而且非常全面，也很均衡。前甲板配備有76毫米口徑的速射艦炮，既可以針對海面目標進行火力打擊，同樣也可以配合近程防空導彈，針對空中的來襲目標進行彈炮合一的火力攔截。

此外在056A護衛艦上，還有兩門中小口徑的機關炮，既可以針對海上的高速移動目標進行打擊，同樣也可以參與防空作戰的任務。與此同時，056A型護衛艦配備有較為完善的反潛系統，可以使用所配備的魚雷發射裝置，針對水下的目標進行打擊，同樣也可以使用拖曳式的聲吶針對廣闊海域內水下的目標進行遠程定位，一旦搜索、探測到目標，就可以使用反潛魚雷去發動攻擊。

在056A型護衛艦的艦體後部有艦載直升機的起降平台，可以臨時搭載直-9反潛直升機，進一步強化它執行任務的能力。通過搭載直-9反潛直升機，也可以實現低空的反潛兵力和水面的小型反潛作戰平台配合搭配，發揮『1+1>2』的作戰效能。

056A型護衛艦是中國海軍近海防禦體系中的基層力量。（央視網）

此外，該型艦仍具備可觀的升級潛力，未來有望通過技術改進進一步提升作戰效能。可能會配備更為先進的雷達和光電傳感器，這樣的話針對海面目標，尤其是小型目標，探測的能力就會全方位提升，可以更好執行海上的防禦任務。056A型護衛艦也可以搭載無人機，讓自身針對海面目標的探測視野得到延伸，同樣也可以使用具有攻擊屬性的小型艦載無人機，針對目標，包括海上移動目標、沿岸目標和島嶼目標進行打擊。所以通過這種簡單、務實的升級和技術改造，056A護衛艦的戰場環境的感知能力以及火力的打擊能力都可以得到優化和提升。

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