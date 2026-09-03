33歲網紅赴韓拉皮　術後臉腫如氣球　Face ID失效急衝Apple Store

愛美是女人的天性，不少人為了留住青春會選擇醫學美容，但術後的過渡期隨時引發令人崩潰的插曲！澳洲1名擁有逾24萬粉絲的美容時尚網紅媽媽，日前專程飛往韓國首爾接受面部拉皮手術，期望尋回「5年前的自己」。豈料術後其面部嚴重腫脹，連iPhone的「Face ID」面容辨識也無法認出，導致手機多個程式被鎖上。



澳洲1名擁有逾24萬粉絲的網紅媽媽，日前專程飛往韓國首爾接受面部拉皮手術，期望尋回「5年前的自己」。（IG：rubytuesdaymatthews）

她無奈之下，只好身穿睡衣頂著極度浮腫的臉龐直奔蘋果專門店（Apple Store）求救。事件惹來網民兩極熱議，有批評指她為女性樹立壞榜樣，她則反擊強調對公開事件絕不感到羞愧。



豈料術後其面部嚴重腫脹，連iPhone的「Face ID」面容辨識也無法認出主人，導致手機多個程式被鎖上。（IG：rubytuesdaymatthews）

為尋回「5年前的自己」 33歲靚媽赴韓動刀

綜合外媒報道，馬修斯（Ruby Tuesday Matthews）是澳洲拜倫灣（Byron Bay）的時尚及美容內容創作者，在社交平台上坐擁約24.5萬名粉絲，亦是3名孩子的母親。8月21日，她在首爾1間整形外科診所接受了歷時4小時的「內窺鏡面部拉皮手術」。

馬修斯（Ruby Tuesday Matthews）是澳洲拜倫灣（Byron Bay）的時尚及美容內容創作者，在社交平台上坐擁約24.5萬名粉絲。（IG：rubytuesdaymatthews）

這種微創手術透過在髮際線內隱蔽的小切口插入微型鏡頭，向上提拉額頭或中臉部組織，以改善皮膚鬆弛。馬修斯解釋，她的目標並非徹底改變五官，而是希望解決面部膠原流失的問題，讓自己看起來「更精神、更有活力」。同時，她提供給醫生的「目標參考」，竟是自己5年前的照片。

馬修斯（Ruby Tuesday Matthews）是澳洲拜倫灣（Byron Bay）的時尚及美容內容創作者，在社交平台上坐擁約24.5萬名粉絲。（IG：rubytuesdaymatthews）

魯比·圖斯戴·馬修斯（Ruby Tuesday Matthews）是澳洲拜倫灣（Byron Bay）的時尚及美容內容創作者，在社交平台上坐擁約24.5萬名粉絲。（IG：rubytuesdaymatthews）

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術後臉腫如氣球 赴Apple Store解鎖手機

然而，在術後第2天早上，馬修斯返回診所拆除引流管和膠布時，其面部嚴重腫脹並伴隨大片瘀青。與此同時，她發現iPhone的Face ID完全無法辨識其容貌；由於手機幾乎所有應用程式均設有雙重認證，她無法繞過面容解鎖，只好穿著睡衣走進Apple Store求助。她自嘲：

我的手機設置了太多密碼鎖，沒有面容辨識我甚麼都做不了。

然而，在術後第2天早上，馬修斯返回診所拆除引流管和膠布時，其面部嚴重腫脹並伴隨大片瘀青。（IG：rubytuesdaymatthews）

她坦言，原以為第1天已是最腫的狀態，誰知24小時後臉龐「像氣球一樣膨脹」；到第3天，臉部更腫脹至正常的兩倍大，連張嘴說話都有困難，睡覺時亦必須坐直身子。馬修斯其後展示髮際線內的小切口，慶幸臉上完全沒有疤痕，形容切口「細如針腳」。

她原以為第1天已是最腫的狀態，誰知24小時後臉龐「像氣球一樣膨脹」；到第3天，臉部更腫脹至正常的兩倍大，連張嘴說話都有困難，睡覺時亦必須坐直身子。（IG：rubytuesdaymatthews）

遭批樹立壞榜樣 反擊：不為誠實感到羞恥

馬修斯公開手術過程的舉動惹來兩極反應。有網民私訊批評，指她年僅33歲便動刀「令人難過」，認為此舉「不是女性的好榜樣」，甚至叫她「為自己感到羞恥」。

她原以為第1天已是最腫的狀態，誰知24小時後臉龐「像氣球一樣膨脹」；到第3天，臉部更腫脹至正常的兩倍大，連張嘴說話都有困難，睡覺時亦必須坐直身子。（IG：rubytuesdaymatthews）

面對抨擊，馬修斯不甘示弱回應：

手術前我覺得自己很美，現在也是。我做手術不是為了變成另一個人，你們現在看到的是腫脹，不是一張新臉。我不會因為對一件本可以輕易隱瞞的事情保持誠實而感到羞愧。

她表示，自己大可消失數星期假裝一切從未發生，但「對粉絲保持透明」對她而言更重要。據悉，她今次手術經韓國中介機構安排，她承諾待腫脹完全消退後，會再與粉絲分享最終成果。

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