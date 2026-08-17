網紅批倫敦地鐵遭黃秋生嘲諷｜踩同胞抬高自己　本質是深層的自卑

撰文：Panopath留學過來人
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在倫敦讀書、工作過的人，應該很難不吐槽倫敦地鐵圖片。悶熱無空調、座椅常年佈滿污漬、頻繁罷工延誤，夏天車廂温度直逼40℃，本地人出門都要隨身帶報紙墊座位……可當這樣的場景被博主Roxycat貓姐記錄，發布在社交平台時，收穫的卻是來自「香港影帝（黃秋生）」的兩條惡意留言嘲諷，其言語間滿是階級偏見與扭曲的 「精神英國人」 優越感。

重溫博主Roxycat貓姐對倫敦地鐵的批評▼▼▼

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影帝：她說英國的壞話！
網友：她怎麼說的？
影帝：她拍視頻發在網上！

Emmmm……怎麼客觀記錄就變成了某些人眼裏的「刻意抹黑」，還要被貼上 「土、沒見識、不配待在這裏」 的標籤？

內地網紅嫌倫敦地鐵污糟　黃秋生嘲「土包」被反擊教訓學藝先做人網紅吐槽倫敦地鐵髒亂遭黃秋生嘲｢土包｣　事主拍片反擊影帝急刪評

一條通勤視頻引來香港影帝的刻薄惡評？

博主Roxycat貓姐曾經是一名英國留學生，定期會回到倫敦一段時間。作為一位中外文化差異博主，她照常分享了她坐倫敦地鐵的經歷，引起了評論區很多小夥伴的共鳴。

內地留學博主遭黃秋生惡言評論。（bilibili@Roxycat猫姐影片截圖）

可是在Ins的視頻評論區卻出現了一條非常mean且刻薄的評論：

土包就是土包，只會去窮區，誰叫你坐這條線？

起初博主並不在意，畢竟沒有惡評才奇怪。結果這個人又發出了第二條評論：

Great Britain的Great不是大的意思，是好的意思。（因為博主在視頻中稱呼英國為大英帝國。Great，原來是好英帝國……）

博主忍不住點進了這個人的主頁，發現他居然是香港非常有名的影帝。也就是說一個香港人對着一個內地人，維護倫敦的地鐵，並且辱罵博主是土包子？更離譜的是他所說的一條都站不住腳。

內地留學博主視頻反擊香港影帝侮辱性惡評及網友評論：

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真傲慢假講理

首先他將地鐵與財富、階級捆綁，認為博主去窮區，所以遭遇了髒亂差地鐵，默認高端人群才配享受乾淨的公共交通。Emmmm……一個公共設施硬生生被分出三六九等？

實際上，博主乘坐的是北線Northern Line，該條線貫穿倫敦1、2 區核心地段，途經國王十字、倫敦金融城，谷歌、蘋果歐洲總部沿線都在這條線上，沿線居民平均收入倫敦前三，根本不存在 「窮區」 一說。

其次刻意摳字眼秀英語優越感，歷史認知片面對立。第二條評論他強行糾正博主用詞，聲稱 「The Great Britain 裏的Great不能譯作『大』，不該叫大英帝國」，還強行牽扯 「大清帝國」 製造對立，擺出一副英語權威的姿態。可事實上，「大英帝國」 是國內通用公認標準譯法，詞源、歷史文獻均有完整依據；反觀他自己的英文表述，反而存在基礎語法漏洞，看似懂英文，實則只為站在高處貶低同胞。

面對無端嘲諷，博主全程理性克制，沒有對線謾罵，只用事實和專業英文條理清晰反駁。輿論發酵後，該影帝悄悄刪除兩條爭議評論，直接關閉社交賬號評論區，迴避所有討論，這場以優越感發起的攻擊，最終草草收場。

而博主也列舉了更多數據，「富人線的地鐵車身依然有塗鴉」，「52%的英國人覺得地鐵太擠了」。明明這些都是事實，但是作為一個中國人卻不能宣之於口，否則就要遭到謾罵，這不是一個留學生遇到的問題。

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吐槽國內是客觀　吐槽國外是偏見和「沒見過世面」

筆者之所以注意到這件事，其一當然是這兩條評論來自香港影帝，我並不想追究這位影帝過往說了什麼，對的或者錯的，只是在這條視頻評論的當下，他實在是「很精神英國人」。

2023年10月，同為香港人的陳奕迅曾經在三藩市開演唱會。演唱會上，他直言不諱三藩市的髒亂差。

其次就是一直存在着的「外國的月亮比較圓」，如果不夠圓，那一定是你的眼睛有問題的「雙標」。網路上有一批長期崇拜西方環境的人，他們在不知不覺間形成一套極其雙標的邏輯——本地人吐槽本國公共設施，是合理維權，華人、留學生吐槽同樣的問題，立刻被扣上 「眼界狹隘、鄉下人、嫉妒國外」 的帽子。

倫敦地鐵髒亂、常年罷工、無空調是當地交通局TfL常年收到上千條投訴的公認問題，2023-2025年相關投訴直接暴漲114%，連英國人自己都常年吐槽、抗議修繕滯後。可一旦黃皮膚的亞洲人如實說出同樣感受，就要被嘲諷 「土包」，彷彿我們必須閉眼吹捧一切，才算「融入當地」。

更有甚者，有人出國久了，慢慢養成一種奇怪的優越感——習慣性美化海外一切，容不下半點瑕疵，甚至主動打壓吐槽國外問題的同胞，以此證明自己「融入高端圈層」。當你說倫敦地鐵的問題，他說「線路不對」，他說「倫敦地鐵建得早」，他說「國內用幾年也這樣」。

盲目崇外、刻意切割自身身份、踩着同胞抬高自己，本質是深層的自卑。

延伸閱讀：倫敦地鐵座椅有多髒？　清潔人員吸出整桶「黑水」 驚人畫面曝光

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如何平衡客觀吐槽　又不被貼「負面標籤」？

雖然都知道誰對誰錯，但經此一役，想必有些小夥伴又陷入兩難，想在網路上說點國外的糟心事，還要冒着被罵「負能量、抹黑國外」的風險，誰知道下一個評論的是哪一個名人。

但是一味吹捧完美濾鏡，又違背自己真實的生活體驗，沒準還要被罵「崇洋媚外」。美國的小夥伴就更要小心了，海關可是要查你的社交言論的。

所以小夥伴們在網上發出評論時最好掌握分寸，既能真實表達，又能遠離輿論爭議，以及不確定的事不要提。

吐槽都還要學習？敏感的網路

1. 只談事實　不扣全盤帽子

想要顯得客觀，讓對方難以攻擊，最好注重個體體驗+具體現象，嚴禁以偏概全、全盤否定。

比如：

正確：倫敦老舊地鐵線路無空調、維護滯後，夏天通勤悶熱髒亂，體驗很差。
錯誤：英國所有公共設施都爛，英國又落後又差。

主打一個批評設施、制度、現象，絕不上升攻擊族群、文明和整體國家。

2. 區分「生活不適」和「本質缺陷」

很多吐槽，只是文化差異、生活習慣不適應，不是對方落後。

比如：

辦事節奏慢、人工效率低、生活便利性不如國內，是社會模式差異（壓榨快遞/外賣小哥等廉價勞動力警告）；設施老舊、衛生堪憂、頻繁停運，是客觀存在的公共服務短板。

大家在表達時，可以把「不習慣」和「真缺點」分開討論，可能會更有說服力。

3. 拒絕雙標　保持統一評判標準

最容易被攻擊的，是雙標式發言。可以吐槽國內不足，也可以客觀點評國外短板，千萬別盲目為哪一方做無罪辯護。

4. 不必強迫別人認同　放下說服執念

大家有權說出真實體驗，別人也有權喜歡這座城市。不強行洗白、不強行批判、不強行統一認知，放棄無休止的對線。

倫敦地鐵的污漬、悶熱與延誤，是無數留英學子每天都要面對的日常。如實吐槽這份糟糕體驗，從來不是 「土」，只是說出所有人都看得見的事實。

總有人執着於塑造完美的海外幻象，容不下一點負面聲音，甚至不惜惡語攻擊說出真相的同胞。可靠貶低同胞換來的優越感，從來不是體面。盲目美化異國、割裂自身根源，最後只會剩下空洞的自負。

我們遠赴海外留學，是為了拓寬眼界、豐盈自我，不是為了丟掉底色、踩低同路人。接納異國的美好，也坦然接納它的不完美；欣賞外面的世界，更不要忘記自己從哪裏來。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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【本文獲「Panopath留學過來人」授權轉載，微信公眾號：Panopath_liuxue】

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