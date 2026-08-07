搭港鐵遭輪椅伯輾腳　男生怒：對唔住都冇句　車廂理論影片引熱議

駕駛電動輪椅輾到別人的腳，1句道歉也沒有，這說不過去吧。有男生於網上發文公審1名坐輪椅伯伯，搭港鐵駕駛電動輪椅衝進車廂，輾過他的腳，「對鞋俾你卡咗入個轆度，仲唔停繼續碌落我隻腳度，對唔住都冇句」。男生拍下與輪椅伯伯理論的影片，輪椅伯伯稱「響咹兩度爆晒炸」，男生表示聽不到。



網民留言表示，「有啲人同佢講真係嘥氣，你已經好好啦，唔好講呢啲車啊，有時超市手推車撞一撞隻腳踭都痛」、「如果人哋真耳聾嘅係咪要俾佢車死」，又建議「有受傷一定要報警驗傷，有時唔會即時反映到傷勢，年輕人要學識保障自己呀」。



有男生於網上發文公審1名坐輪椅伯伯，搭港鐵駕駛電動輪椅衝進車廂，輾過他的腳。（Threads@c__o0_3）

該男生於Threads發文發片不滿道，「見我學生哥好恰？完全聽唔到你響咹，聲都唔出直接鏟入嚟車廂度，碌過我隻腳對鞋俾你卡咗入個轆度，仲唔停繼續碌落我隻腳度，對唔住都冇句」。

搭港鐵遭輪椅伯伯輾腳 男生嬲爆拍片爭論

男生續說，「問你想點，可唔可以講道理，一嚟就不停X老X」，批評「打橫嚟行」、「把口臭到」，直言「點忍到唔X你」。

輪椅伯伯指「唔撞X死你咪算偷笑囉，你明知係響咹㗎嘛，你仲企喺度碌X咁」。（Threads@c__o0_3）

輪椅伯：響咹兩度爆晒炸 男生表示聽不到

影片長約1分鐘，男生不滿問向輪椅伯伯「可唔可以講道理先而家」，輪椅伯伯反問「你講咩道理呀，你講耶穌呀，呢度教堂呀？」，男生無奈說「費事同你嘈」，輪椅伯伯「爆粗」指「我夠費X事同你講咯，唔車死你咪算X運囉」。

男生被惹怒說，「車X死我呀嘛，車啦」，輪椅伯伯指「唔撞X死你咪算偷笑囉，你明知係響咹㗎嘛，你仲企喺度碌X咁」，男生不滿「調轉衝入嚟」、「望唔到你就插咗入嚟」，輪椅伯伯斥男生「你都讀屎片㗎」，男生反批「你而家車爛咗我隻鞋我都未同你計呀」、「一嘢撞落人哋度」。

輪椅伯伯強調「響咹兩度爆晒炸」，男生表示聽不到，輪椅伯伯指「你聾嘅梗係聽唔到啦」，男生說「大聲啲呀嘛」，影片就此完結。

輪椅伯伯強調「響咹兩度爆晒炸」，男生表示聽不到，輪椅伯伯指「你聾嘅梗係聽唔到啦」。（Threads@c__o0_3）

網民籲報警驗傷保障自己：或會輕微骨裂

有網民留言稱，「見過佢，佢真係當自己鏟車咁衝埋嚟，恃老賣老」，另有網民批評「電動輪椅嗰班亂嚟，好多都冇禮貌，橫沖直撞，見到當唔好彩，要掉頭走」、「喺街度揸住架輪椅飛咁，簡直大地任我行」。

有網民提醒，「報警要求驗傷，而事實上佢咁樣碌過隻腳，有可能輕微骨裂，而家唔知過兩日先至痛，報咗警，去過醫院有紀錄，萬一之後先至有任何不適，唔使自己硬食」。

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其他報道：有片│港鐵輪椅大叔站起身推車落電梯惹質疑 網民揭心酸原因獲撐

港鐵出現離奇事件？本港社交平台Threads近日流傳影片，港鐵葵興站有乘坐電動輪椅的大叔，站起身並推輪椅乘搭扶手電梯落大堂，然後迅速坐上輪椅離開。拍攝影片的目擊者揶揄，「勁開心，見證到神蹟」。



影片引來網民熱議，有人譏諷「世界真奇妙, 成日有醫學奇蹟發生」、「黐X線，呢架車都唔應該落扶手電梯啦」，又質疑是否「呃傷殘津貼」。不過有不少網民「解畫」列出心酸原因，指大叔可能是「隱性殘疾」，隨即風向逆轉引來大批網民同情，「坐輪椅唔等於癱瘓，佢哋可能因為嚴重關節退化、心肺問題或神經受損，行到幾步但根本無法行長途。用你狹隘嘅認知去公審人哋嘅隱性殘疾，真係好無知」。



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港鐵「輪椅大叔」推輪椅落扶手電梯 目擊者：見證神蹟

「勁開心，見證到神蹟」。有乘客於7月7日在Threads發布影片，指港鐵葵興站連接月台與大堂的升降機損壞停用，有1名坐電動輪椅大叔在月台經過時，職員建議他可以到大窩口站出閘，然而大叔繼續坐輪椅往扶手電梯，職員提醒「落唔到去㗎喎，好危險！」，詎料大叔回應「我起身落到去囉」後，真的站起身推輪椅乘搭扶手電梯。

樓主目擊全程感到震驚，「勁搞笑……真係推架車落去！」，揶揄「叔叔真厲害，果然係車手，大家幾時買返部？」。

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影片直擊！大叔迅速坐上輪椅離開

從影片看到，站起身的大叔以小跳步方式拉輪椅離開扶手電梯。輪椅停泊好後，大叔即快步坐上輪椅，往出口離開，動作迅速。

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網民質疑呃傷殘津貼 嘴「成日有醫學奇蹟發生」

網民看過影片議論紛紛，有人譏諷「神蹟」、「世界真奇妙，成日有醫學奇蹟發生」、「真係有人夠薑」、「黐X線，呢架車都唔應該落扶手電梯啦」、「大把人當電動車用，但上落車又要人服侍佢」，又質疑是否「呃傷殘津貼」。

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心酸原因或「隱性殘疾」惹熱議 網民風向逆轉：勿用健全視角審視有需要的人

不過，有多名網民「解畫」列出心酸原因，指大叔可能是「隱性殘疾」，未知原因不應公審，「坐輪椅唔代表行唔到，可以因為行唔耐，手同背更加可以好好力 ，唔好咁無知啦」、「坐輪椅唔等於癱瘓：世界上大把人屬於有限度行走能力，佢哋可能因為嚴重關節退化、心肺問題或神經受損，行到幾步但根本無法行長途。電梯壞咗逼不得已起身推車，只係反映設施故障嘅無奈，而唔係證明佢係騙子。用你狹隘嘅認知去公審人哋嘅隱性殘疾，真係好無知」、「唔好用自己健全嘅視角去強加喺有需要嘅人身上，好肉酸」、「其實有時坐輪椅真係唔代表行唔到，我婆婆行到但係因為年紀大同埋腰痛，所以唔可以行太耐都會坐輪椅，必要時我哋都會叫佢企起身方便上落」。

另有網民質疑大叔身手靈活，「見佢好靈活喎，又踎得低，又起到身」、「行唔得耐會唔會好似佢咁快嘅步速同反應？」，隨即有網民反駁，「段片短短十幾秒，咁短時間內可以與常人無異，但唔代表行多幾百米仲係會咁好狀態，身體係可以極速跌watt」、「行唔得耐靈活度係無問題架，係耐力問題咋，跑跑跳跳幾十秒無問題、但行幾個字就唔得」。

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2018年「輪椅男」2元搭巴士識行識走遭聲討 事主稱工傷無呃人

其實坐輪椅爭議問題已非首次發生。2018年曾有影片流傳，顯示有「輪椅男」坐輪椅落巴士後，突然站起來推輪椅過馬路，引起爭議，「輪椅男」被質疑是假扮殘疾人士「呃到盡」。

《香港01》記者事後找到主角「輪椅男」，他大嘆冤枉，並展示一堆文件，證實他是殘疾人士。他透露因工傷導致椎間盤移位，當時弄失了有殘疾人士身份的個人八達通，造成誤會。

醫生：神經線受壓情況嚴重或致永久影響

脊骨神經科醫生王俊華曾指出，椎間盤突出是指脊骨的骨與骨之間的軟組織因受壓力而突出，其原因可分慢性或急性導致，而視乎患處位於哪一截脊骨及嚴重程度，會影響腰、下盤或雙腿等部位的感覺及力量，嚴重者會不能正常行走，而如果神經線受壓情況嚴重或沒有得到適當治療，或會造成神經線壞死及肌肉萎縮等永久影響。王俊華指個案是否判定為殘疾人士應由署方決定，而如果醫院認為個案屬長期病患，應會定期為病人測試康復情況。