恐儀器入陰道毀處女膜？女兒子宮有息肉　母阻陰道治療遭醫生反駁

雖然今時今日性觀念開放，但許多人仍有「處女情意結」。台灣1名女醫生表示，1名母親陪同20歲女兒求診，超音波檢查顯示其子宮內膜有個息肉，女醫生建議可以考慮安排「子宮鏡」處理，但儀器要從陰道進入子宮。



母親聞訊花容失色大叫「不行啦！她才大學，還沒有交過男朋友耶，那這樣以後怎麼辦？」，明顯是擔心儀器進入下體會插穿處女膜，令到女兒日後難以結識男友，甚至無法結婚。女醫生強調「處女膜一點也不重要，如果以後男朋友有意見，可以直接跟他分手」、「拜託，都2026年了，那塊肉真的一點也不重要，好嗎？」。



母親聽到儀器要從陰道進入子宮，花容失色大叫「不行啦！她才大學，還沒有交過男朋友耶，那這樣以後怎麼辦？」。（《破・地獄》劇照）

聽到儀器要從陰道進入 母親驚呼︰以後怎麼辦？

婦產科醫師謝筱芸在其facebook專頁表示，1位相熟女子陪同其20歲、正在讀大學的女兒求醫，超音波檢查出其子宮內膜有息肉，為了精準治療，謝醫生建議可以考慮安排「子宮鏡」處理。母親聽到儀器要從陰道進入，花容失色大叫「不行啦！她才大學，還沒有交過男朋友耶，那這樣以後怎麼辦？」。

醫生︰如果以後男朋友有意見，可以直接跟他分手

謝醫生知道該名媽媽只不過大她5歲，沒有想到如斯保守，聞言反駁「處女膜一點也不重要，如果以後男朋友有意見，可以直接跟他分手」、「拜託，都2026年了，那塊肉真的一點也不重要，好嗎？」。

母親擺明擔心儀器插穿處女膜，令到女友日後難以結識男友，甚至無法結婚。（《1人婚禮》劇照）

身體健康永遠比處女膜更重要

謝醫生在文中解釋，那層傳統俗稱「處女膜」的組織，正確學名叫做「陰道冠」 ，並非「1片手搖飲杯上的封口膜」，反而是1個肉做的彈性環狀組織，強調「身體健康永遠比那層組織重要1,000萬倍」，謝醫生提醒女生們，「如果未來的對象在意『那塊肉』勝過你的身體健康，這種人，不分留著要幹嘛？」。

（facebook專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」）

其他報道：男人有子宮？69歲阿伯驗出子宮肌瘤 院方解釋1原因出錯網民傻眼

男人患子宮肌瘤？四川曾發生荒謬醫療事故，68歲伯伯到當地醫院消化內科看腸胃病，診斷報告竟指他被驗出有子宮肌瘤，還詳細描述檢驗影像「子宮大小形態及密度未見明顯異常」，令人啼笑皆非。原來事件發生於2019年，早前再被網民翻出瘋傳，當年伯伯的家屬在網絡上公開報告的照片，並質疑「天大的笑話，男性為何會長出子宮？」。



院方其後向媒體發公開信作出道歉，得出這樣的解釋「這個人的名字看起來像女性的名字」，性別登記錯了，便按照女性的情況給王男出報告，才會導致出現這種錯誤。有關解釋令網民集體傻眼，批評醫院十分離譜，又笑言「原來老伯是女兒身」。



當時68歲的王男到瀘州市人民醫院場的消化內科看腸胃病，收到醫療報告指他疑有「子宮肌瘤」。（網上圖片）

事件於2019年8月中旬發生，當時68歲、居於四川瀘州的王姓男子，到瀘州市人民醫院場的消化內科看腸胃病，待他出院後收到院方發出的醫療報告，竟發出現離譜錯處，院方診斷出王男懷疑有「子宮肌瘤」，還詳細描述檢驗影像「子宮大小形態寫及密度未見明顯異常」。

看着診斷書上的診斷，讓王男差點以為自己成了「陰陽人」，因身為男子漢的他竟然有子宮。面對這樣的檢驗結果，令人啼笑皆非。王男的家屬亦不禁將報告的相片在網上發布，並指「天大的笑話，男性為何會長出子宮？」，並希望醫生能對病人細心一點。

全文：男人有子宮？69歲阿伯驗出子宮肌瘤 院方解釋1原因出錯網民傻眼