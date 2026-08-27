香港校園兩大怪談　港大荷花池問時間女鬼　中大志文樓地庫111室

這一章跟各位讀者分享的，就是一個女主角因情傷而死的鬼故事。（以下內容節錄自《遊魂全港升學指南》）



荷花池的愛情故事

這個故事普遍被稱為「荷花池」。這故事更是曾成為電視劇《十二傳說》的題材之一。荷花池的故事流傳出多個不同版本。有版本指出故事的發生地點在香港大學，也有版本指出是香港中文大學。有版本的故事主人翁是一對男女同學，又有版本的主角是一對師生。若撇開發生地點與主人翁身份不談，故事大部分的內容基本上相似甚或相同。

延伸閱讀：掀亞洲10大猛鬼地「達德學校」的恐怖面紗 揭開百年村校前世今生

+ 15

故事大意講述一對情侶相約於晚上十二時正，在大學裏的荷花池相會。女方準時赴會，而男方卻爽約。後來，女方得知男方真實的心意，並非有意與自己長相廝守。最終，女方就在相約的荷花池投水自盡。作為一個鬼故事，故事又豈會在這裏結束呢？！在事隔一段時間之後，有傳曾有另一對情侶相約於深夜在荷花池見面。這次男方早早就到了荷花池池邊等候。當那男生在來回踱步消磨時間時，突然聽到一把女聲於身後幽幽問道：

請問現在到了十二時沒有？

男生不虞有詐，隨口回應了一句：「到了。」話一出口，旋即被一股無形的力量拖入荷花池裏，猶如被人強行拖走一樣。翌日早晨，男生的屍體被人發現，浮屍在荷花池。自此以後，校園內就流傳了一個說法。但凡午夜在荷花池池邊遇到女子查問時間，千萬不要作出任何回應，就連借手錶給她看也不可以。否則，回應的人會被拖到池底，與那女鬼作伴。

荷花池的愛情故事，曾成為電視劇《十二傳說》的題材之一。（非凡出版授權使用）

永遠不要小看鬼故事的威力！在中大2007年的《迎新特刊》上，編者特意補充了一句說明：「現時荷花池旁有一個牌，寫着『不准游水、不准喧嘩、不准……』，有人指可能因水底有女鬼害人，但經考證過後，相信這些規條與上述故事無關。」由此看來，女鬼抓人下水的傳聞經口耳相傳過程中發酵，令部分人相信池旁立告示牌與這鬼故事有關呢！

111號房的故事

111號房的故事來自香港中文大學，具體地點是在學生宿舍志文樓。這個故事流傳着不同的版本。秉承拙作一貫的作風，以下只跟各位讀者分享三個「有根有據」的版本，包括：中大學生報出版的《中大四十年（上冊）》和《迎新特刊2008》，以及林舟教授（Joseph Bosco）已刊出的論文。

【志文111——鬼故之亞】

八十年代末，新亞書院宿舍志文樓宿舍地庫111室中，住了一名電子工程系學生及一名醫科生。這兩位學生平日都係用功讀書，相處亦很和睦。

一個深夜裏，該名電子工程系學生獨自在房內溫習。面對考試沉重壓力，他的情緒越來越煩亂。他終於按捺不住，決定要自殺。他拿起平日做功課時裝嵌電路板的工具，包括銅線、電池、焊接器和……鬧鐘。他自製了一個計時自殺工具。銅線全綁在自己身上，接上電池及鬧鐘。時間到了，通電，他就被電死在床上，七孔流血，染紅了地上階磚。

第二天早上，同房醫科生終於返回宿舍，原來他去了別處的自修室通宵溫習。他見在被窩內的同房動也不動，以為他正在睡覺。直至一整天後，他才發現，同房已死。據聞，這位醫科生其後雖然已調離該房間，但受事件困擾，最終亦患上了精神病。

校方為了消除宿生的憂慮，決定把所有房號重新編排，以避免學生知道哪間是111號房。不過，有宿舍老鬼教路，志文111號房內有個特別記號，就是有其中一個階磚是紅色的。大家自己找一找。

以上出自《中大四十年（上冊）》



志文111號房內有個特別記號，就是有其中一個階磚是紅色的。（非凡出版授權使用）

【仍未離開】

「他在抽屜裏抓出裝嵌電路板的工具，有銅線、焊接器等，埋首工作。完成後，他滿意地摸了摸這件完美的機器，作為給自己的畢業作品。他把時計校了三分鐘後響鬧，然後躺在床上，等候。」

「電死的屍體會是甚麼模樣呢？他不知道。他是一個工程生，只知道電壓的強度足以了結自己的生命。他無法計算全身通電致死的痛苦，也計算不到另一個他看到自己的屍體和滿地的鮮血，會受到多大的打擊。」

「及後，另一個他回來，看見一地鮮血，床上的屍體，沒有尖叫，只是發呆，發呆和發呆。沉寂的氣氛如常，於是感覺到他仍未離開。」

「另一個他無法再面對受傷、流血的身體。覺得他仍未離開。」

患上精神病的另一個他如是說。

以上出自《迎新特刊2008》



示意圖（非凡出版授權使用）

【111室】

在學生宿舍志文樓111室，有一名學生做了一項瘋狂的實驗。他希望可以去另一個維度的空間。他用了一條電線盤繞自己的身體，而電線末端連接着一個鬧鐘。當鬧鐘響起的時候，他當場觸電而亡。他的同房並不知道他的死訊。他只看到了那名學生早一晚留下的訊息：「我很快就會回來。」

以上出自Bosco, J. (2003)



以上的版本或多或少有一些不同之處，如主角因甚麼原故而亡、主角命殞之時流出的鮮血有沒有染紅地面、同房的醫科生有沒有瘋掉等。然而，從敍事的手法來看（《中大四十年（上冊）》以如何避開選中志文111號房作結、《迎新特刊2008》在故事尾聲多次寫下「覺得他仍未離開」、林舟教授的版本以「我很快就會回來」一訊息完結故事），敍事者無非想為讀者埋下一個印象：若有一天你碰巧要入住志文111號房，你有可能會遇上那名已故的學生！

延伸閱讀：香港鬼故｜公屋男北上打拼變億萬富翁 突患大病昏迷 真相極警世

+ 28

《遊魂全港升學指南》書本封面（非凡出版授權使用）

書名：遊魂全港升學指南



作者：施志明博士、潘啟聰博士



作者簡介：

施志明博士：香港史學會理事、理財策劃師，兼任大專講師。畢業於私立珠海大學中國文學及歷史研究所。主要研究方向為香港新界華人傳統風俗、開埠初期發展史及民間信仰。

專志於本土歷史研究與文化推廣，著述甚豐，著有《本土論俗：新界華人傳統風俗》、《條界任你擺》；合著有《香港都市傳說全攻略》、《鬼王廚房》、《香港都市傳說大百科》、《風水命相大揭秘》及《大埔樟樹灘鄉武帝古廟協天宮志》等多部專著與學術論文多篇。近年積極透過大眾傳媒推廣歷史文化，曾受邀擔任電視節目《學是學非》、《粵講粵㜺鬼》等專家嘉賓，致力推動民間歷史普及。



潘啟聰博士：香港恒生大學高級講師、亞洲語言文化中心助理主任。畢業於私立珠海大學中國文學及歷史研究所、愛丁堡大學社會健康科學學院。

主要從事文藝心理學、閱讀與心理健康、人間佛教研究。曾出版《當文學遇上心理學》、《東亞地區佛教心理學發展探析》、《慈悲在香港： 佛教在香港的社會關懷工作》等作品。此外，對寫作有濃厚興趣，曾出版多本鬼故事及都市傳說，亦為《香港佛教》、《張老師月刊》等雜誌撰寫專欄。



【本文獲「非凡出版」授權轉載。】