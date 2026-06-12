鰂魚涌壁畫靈異傳說｜畫中小船深夜詭異會動　大樓窗戶憑空現人影

說起香港的都市傳說，大家腦海裏浮現的不是新界北的茶餐廳，就是彩虹站那條通往陰間的第三條路軌。但對於土生土長的港島東區老街坊來說，真正讓他們路過都會心跳加速、甚至在深夜刻意繞道的，其實是位於鰂魚涌康怡廣場附近的一幅巨型護土牆壁畫。



在香港，護土牆（擋土牆）隨處可見，政府為了美化社區，經常會在上面畫一些具有本土特色的壁畫。但唯獨鰂魚涌的這一幅，背後的靈異傳聞，曾讓當年的區議會和警方都感到頭痛。

香港都市傳說｜鰂魚涌詭異壁畫（01製圖）

一起來看看鰂魚涌康怡廣場護土牆的詭異壁畫傳說（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

一幅隱藏在繁華鬧市裏的活壁畫？

在鰂魚涌康怡廣場的一處山坡護土牆上，畫有一幅巨大的壁畫，內容是舊香港的海港風光，有維多利亞港、懷舊的建築物，還有一艘在海面上緩緩行駛的渡海小輪（Star Ferry）。

這幅壁畫每天都有成千上萬的上班族路過，表面上看毫無異樣。但上世紀90年代初期，附近警局的巡邏警員和深夜下班的街坊，開始察覺到一些極其詭異的細節。

迷思一：那艘渡海小輪，好像會移動？

最先傳出異樣的是幾位負責深夜在該區簽到的巡邏警員。據說，幾名警員在不同的日子、相同的深夜凌晨3點，路過那幅壁畫時，發現那艘畫在牆上的渡海小輪，位置居然和白天的完全不一樣！

前幾天看它還在靠左邊的碼頭，怎麼今天深夜看，它跑到海中央去了？

起初大家以為是夜深人靜、燈光昏暗產生的視覺錯覺。直到有一次，兩名警員不信邪，特地在凌晨用手電筒照向壁畫上的小輪，並在牆上用鉛筆偷偷做了個極小的記號。結果第二天清晨交班時去看那個鉛筆記號還在，但畫裏的小輪已經往前行駛了足足半米！

迷思二：壁畫窗戶裏憑空出現的多餘人影

除了小輪會動，更恐怖的傳聞來自於壁畫裏畫的那些舊建築。

那幅畫裏有一些帶有露台的舊式唐樓，白天看的時候，露台上是沒有任何人的。但根據當時住在對面的高層住戶透露，深夜用望遠鏡望向那幅壁畫時，會隱隱約約看到建築物的窗戶和露台上，站滿了身穿一成不變的舊時代衣服的人。

這些人就這麼靜靜地站在畫裏，面無表情地俯瞰着現代鰂魚涌的馬路。更詭異的是，每當有深夜的深夜巴士（New Night Bus）亮着大燈駛過，車燈照亮壁畫的一瞬間，那些人影就會像水蒸氣一樣瞬間蒸發，等光線暗下來後，又重新在牆上凝聚出來。

鐵幕背後的殘酷歷史：這裏曾是日佔時期的亂葬崗

為什麼一幅平平無奇的社區壁畫，會產生這種活過來的靈異現象？老一輩的街坊一語道破了天機。

原來，這幅護土牆所在的位置，在二戰香港淪陷、日佔時期（俗稱三年零八個月）時，是一個未經記錄的亂葬崗。當年無數死於戰火、飢餓或者被憲兵處決的香港市民，屍體都被草草堆積在這個山坡上。

後來城市發展，為了防止山泥傾瀉，政府才在這裏興建了巨型的混凝土護土牆，並蓋上了水泥。風水師和靈學專家認為：

那些逝去之人的磁場和陰魂，其實一直被困在厚厚的水泥牆後面，不見天日。當政府在外面畫上代表舊香港的風光時，牆裏的靈體誤以為畫中的世界就是他們生前熟悉的家園，於是紛紛搬進了畫裏。

這就解釋了為什麼壁畫裏的小輪會動、為什麼會出現舊時代的人影因為那幅畫，已經變成了一個物理世界與陰間磁場交錯的媒介。

官方的闢謠與悄悄被抹去的秘密

當年的靈異傳聞在鰂魚涌鬧得沸沸揚揚，甚至有市民聯署要求區議會把壁畫塗掉。後來，官方為了穩定民心，公開闢謠稱：這只是東區區議會某次壁畫創作比賽的作品，希望大家不要迷信。

然而，詭異的是，在闢謠後不久的一個深夜，有人目擊到有相關部門派出工程車，在沒有提前通知街坊的情況下，靜悄悄地用最快的速度，把壁畫裏那艘會動的小輪和唐樓的窗戶部分，全部用厚厚的灰色油漆給覆蓋、塗抹掉了。

現在如果你去到鰂魚涌康怡廣場附近，可能還能看到那幅護土牆的殘餘痕跡，但那些曾經驚悚了整個港島東的懷舊風光，已經永遠消失在了灰色的油漆之下。

小編有話說：

這個故事相比起那些廣為人知的厲鬼索命，更多了一份屬於老香港的淒涼與無奈。也許，那些被困在牆裏的靈體，真的只是想坐上那艘永遠到不了岸的渡海小輪，回到他們那個沒有戰火、充滿煙火氣的舊時光吧！小夥伴們，你們聽過這個香港鰂魚涌的神秘壁畫傳說嗎？你敢不敢去這些當年繞道走的舊區一探究竟？

同場加映：東京流傳200年都市傳說「7大怪談」 提燈半夜追人跑、靈異路邊攤（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

【本文獲「Goody25」授權轉載。】