曾經有聽阿修羅朋友說過，有些人離世後，要返回人間受罰，今日我終於一見了。



文：香港網友Ho Donsee（發表於靈異公社）

一名香港網友以「從地獄回來被鎖上腳鐐的人」為題在靈異公社發文分享。（爆料公社授權使用）

富翁變左腳一拐一拐的散工 真相催淚而警世

香港鬼故｜公屋男北上打拼變億萬富翁 突患大病昏迷 真相極警世（01製圖）

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兩個月前，當日我上班後，上司就告訴我有個新人的散工，會中午來上班，叮囑我安排及指導他工作流程，我點了頭一下，就自己一個到了另一層宴會部工作。

過了不久，正當我走到一條長廊時，遠處看到一個人，他年近六十，禿頭，身材略瘦，帶粗黑框眼鏡，他左腳拐步地向我行前，我知道他就是那個第一天上班的散工……

不過，他一向我揮手，我就馬上耳鳴，眨眼幾下後，再看他，就發覺他左腳是扣上腳鐐的，當然不是真實的腳鐐，是陰陽眼才能看到那種拖著鐵鏈的腳鐐，緊緊扣在他的左腳眼上。

我經驗告訴我，這是被地獄使者扣上的腳鐐，要帶去地獄受罰的靈魂才會有，正常來說，這人應該不在人世，為何還活生生的？

他行到我面前，在自我介紹一番後，我便安排他日常工作，如是者，就過了十幾天，由於我見他工作很投入，做事細節上也一絲不苟，所以對他也多加關照，慢慢地我們開始熟落起來。

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過了一個月，我見他忙完有些累，便請他飲礶汽水，並找了個沒人的地方坐下聊天。

我：你住那？

他：我現在住順利邨。

我：你左腳什麼事？為何拐下拐下？

他：上年做完個大手術後，左腳就變成這樣。

說到這裡，我便主動分享自己的往事，為何會在這裡工作的事給他知，當中也牽涉玄學。他聽完後，好像遇到知音一樣，就跟我說了他的經歷……

他現年58歲，和父母一直住在順利邨，30年前，在父母不同意，繼而反目的情況下，他一個人上國內工作，短短10多年，由打工變成老闆，最高峰時身家接近一億。

由於和家人關係不佳，他有錢後未有回香港探望過家人，也沒有對家人作出任何經濟援助，連他離開後幾年父親因病離世也不知。

在這30年的國內生活中，他什麼都有，身體很健康，沒有病痛，唯獨感情和親情都一片空白。

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上年中，他有一天工作時突然覺得暈眩，便入醫院檢查，住院5天，仍未找到原因，第6天，他突然覺得腹痛，越來越痛，檢查後發現他肺積水，但因積水濃度很高，不能用針抽出，需要開刀做手術。

手術過程中，不知為何，他心臟突然停頓，搶救一輪後，才保得住命兒，但他手術後足足昏迷了8個月。

在昏迷時，他發了一個夢，夢見自己被兩個人鎖上腳鐐，帶了他去見一個人，那個人，就是他亡父。

亡父看見他，哭泣地向他說，他將要落地獄受罪，但因為亡父生前樂於助人，積下不少功德，他向天求情，願意讓自己生前功德去換回兒子免落地獄受罪，希望他返回人間照顧母親百年歸老，並做個好人，所以亡父叮囑他，回去後要好好照顧母親。

他醒後，瘦了70磅，左腳拐著，在家中休息3個月，才發現自己的投資已經全部歸零，公司也清盤，手上只餘下200多萬。

他將餘下的錢分了給員工後，留回幾十萬給自己，就回到香港，返回母親身邊，才發覺母親老了很多。

他現在，對所有事都看得很開，為了照顧母親，他只能找份散工做，方便隨時回家照顧母親。母親有輕微老人痴呆，經常打他鬧他，但他沒怨半句，還對她照顧有加。

他一路說他的事，一路不斷流下男兒淚，他十分後悔自己當日不忠不孝，現在，餘生都活在痛苦內疚中，這種心情，我真心覺得慘過下地獄。

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網民留言：

「生來在世，百善孝為先！共勉」

「好酷的故事，他該感恩有個好父親救他」

「我想這是累世的孽，上一輩子也沒有多少功德」

「為何要下地獄呢？只因為忙於工作疏離家人嗎？」

「世間有兩件事不能等：一是行孝、二是行善！為人在世，要懂得把握當下，因為錯過就不再！」

「我是遇過手上銬的，確實那是肉眼看不出來的」

「我相信，身邊也有真實案例，過世親人真的可以用福報來換取陽世間子孫的壽命，所以真的要多積福報多孝順長輩多行善事～」



【本文獲「爆料公社」授權轉載。】