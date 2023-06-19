香港恐怖都市傳說！大頭怪嬰吃光媽媽內臟　目擊者事後遭遇更奇幻

一直以來，都覺得香港是「靈異氣息」非常濃厚的地方，這可能是因為以前受各種香港恐怖電影薰陶的關係，而如今回想起來，各種香港恐怖傳說都是「韻味」十足。



1999年，香港的新城997電台節目《恐怖熱線》接到一通電話，一名聽眾來電說出自己小時候遭遇到過的恐怖經歷。

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他說，在1963年，自己還在學校念書，與十多名同學在佐治五世公園附近踢球，結果一名同學將球踢到附近的草叢中，大家過去撿球，赫然發現一個大鐵籠，正感到奇怪時，發現鐵籠中竟然有一個長相怪異的嬰兒。

那個嬰兒的頭部非常大，身上沒有任何衣物，膚色是銀灰色的，長相詭異。當時大家嚇得逃竄，這件事也在這名聽眾腦海中無法忘記。

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「大頭怪嬰」吃光媽媽內臟

就像許多都市怪談一樣，當這件事被廣播出去後，大量觀眾寫信或打電話給節目組，表示自己也曾經看到過那個大頭怪嬰，並繪聲繪影形容出當時的情況來。

有民眾表示，這名怪嬰是在香港西區國家醫院誕生，產婦在生出怪嬰後發出慘叫聲，並當場死亡，醫生發現她的內臟竟然已經被掏空，原來都被怪嬰吃完了。

怪嬰的頭部是正常嬰兒頭部的三倍大，並不斷發出猛獸般的叫聲，力大無窮，據說嬰兒在剛出生不久，就已經站立起來。

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「大頭怪嬰」大頭皺褶小眼睛嚇瘋護士

院方人員感到害怕，報警求助，而政府在事發後，將消息封鎖起來，怪嬰也被關進研究所。據悉，怪嬰在轉移過程中，一名護士觀察到它頭部的皺褶下，竟然長滿了一顆顆的眼珠子，嚇得精神失常。

而被關在研究所內後，怪嬰被嚴密隔離觀察，平時只會發出沒有意義的叫聲，但曾經有兩句話被記錄下來。當時它說：「你不要那麼神氣。」和另一句是」冰災、旱災、人災。」結果隔年，果然發生了嚴重的寒災和旱災。

怪嬰也被稱為撒旦之子或邪惡之子。據說，最後怪嬰失蹤了，下落不明。

「大頭怪嬰」目擊者遭遇太奇幻

關於那名打電話給電台的聽眾，他表示看過「大頭怪嬰」的同學們長大後都有各種奇怪的遭遇，他本人自從那件事之後，原本的心漏病突然痊癒（有心漏病可以踢球嗎？）並擁有過目不忘的能力，幾十年來命運反復，還娶過一個「狐仙」為妻。他的其中兩名同學曾經在泰國遇到意外，結果兩人肉身和靈魂互相交換了。但這系列說法太奇幻，太像電影或小說橋段，令人難以置信。

另外還有更誇張的，這名聽眾表示有一次放學回家後，看到怪嬰從電視後走了出來，告訴他埃及人在建造金字塔時是從頂部往下建造的，從恐怖傳說變成了「火星男孩」。

「大頭怪嬰」被翻拍成電影

網路也有流傳，有小學生玩球時將球滾到醫院後山，發現一頭4尺高，大頭，身體和頭部比例不對稱的怪物沖過來，甚至將鋼條撞彎，宛如生化危機橋段。

這件事引起當時香港社會議論紛紛，也有電影公司將這件事拍成電影《恐怖熱線之大頭怪嬰》，由吳鎮宇，李燦森和何超儀主演。

電影上映後，不少觀眾表示在60年代早就從父母輩中聽說過大頭怪嬰的傳說。恐怖怪嬰的傳說，就這樣像是故事接龍般一代代流傳下來，相信如果民眾還有興趣，在未來還會有其他衍生作品。

雖然大頭怪嬰很大可能只是都市傳說，但現實中確實有許多因為疾病而導致的大頭嬰兒出生，或許那個怪談也是源自這類疾病也說不定。無論如何，是真是假也好，這種傳說給我們童年留下一定陰影之餘，或許間接中也給了我們探尋真相和好奇心的「超能力」。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】