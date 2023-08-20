台灣第一凶宅民雄鬼屋3大靈異故事　女僕跳井自殺、日軍互相殘殺

台灣嘉義縣的民雄鬼屋又稱劉家古樓，為當地知名望族之一的劉氏家族所擁有。台灣鬼片《民雄鬼屋》早前上映，讓不少人好奇民雄鬼屋的真實故事，儘管屋主的後代子孫一再闢謠，人們仍稱它為「台灣第一鬼屋」。



故事要先從屋主說起

當年一手打造這棟洋樓的人叫做劉容如，他的個性豁達開朗、隨和親切，是大地主之子，也是第一屆打貓公學校的畢業生，由於聰敏好學，因此精通詩詞、國畫，以及書法，又對易經深入研究，漢學造詣極深。

日治時期，各地庄長均為官派，但日本人仰慕劉容如的清高節操，便派他擔任溪口庄長。劉容如擔任庄長時期，曾自掏腰包幫人民繳戶稅，贏得溪口地方人士的讚揚和感激。此外，劉容如雖出身富裕家庭，卻積極拓展事業，他除了務農收租外，還開設三泰合資會社，經銷稻穀雜糧、水泥、肥料等民生必需品，把劉家的財富推到高點。

在這樣的背景下，劉容如於1929年，在今天的民雄興中村建立一棟主樓含庭院佔地1200坪，融合了閩式建築與巴洛克風格的三層樓洋房，洋房本身有著紅磚白飾，庭院有噴水池與樓台亭榭，樓頂二龍分雕「以明聖德」、「兄弟和樂」，中棟頂樓供奉祖先靈位，是當時少見的豪華洋樓。

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劉容如本來想讓全家人同住於此，然而隨著子女們各立門戶，加上劉容如認為大宅交通不方便等問題，最終在1945年帶著兒子劉存養搬離。劉家大宅經歷歲月的摧殘，加速整棟建築的斑駁，後來成為人們口中的鬼屋，各種靈異傳聞也逐漸傳開。

1. 女僕跳井自殺

關於劉家大宅鬧鬼的原因眾說紛紜，其中最多人知道的，是一位婢女的悲劇。從前大戶人家喜歡雇用婢女和長工，相傳當時的屋主劉容如對一位婢女產生好感，想納她為妾，女夫人得知此事後非常生氣，時常趁劉容如不在家時虐待這位婢女，飽受折磨的婢女決定投井自殺，此後劉家大宅不時會在深夜看到婢女的鬼影在屋內徘徊。

2. 日軍舉槍互相殘殺

除了婢女的故事外，劉家大宅牆壁上的孔洞也呼應了民雄鬼屋的另一則傳說。有人說這些孔洞來自於二戰時期，有一次日軍經過此處，由於天色已暗，儘管聽聞大宅鬧鬼仍堅持入住，過沒多久，日軍們像是被鬼附身一般，舉槍互相殘殺，屋內頓時槍林彈雨，最終整批軍人都喪命於此。

不過，從歷史可以得知，二戰時期的台灣並非戰場，因此並不會有日軍駐紮在外地的情況。再者，士兵們互相攻擊，彈孔不會只集中在一塊牆面。

3. 軍人誤殺同袍

1949年，戰敗的國民政府撤往台灣，各地都有軍隊駐地，當時位於民雄的軍隊將興中國小作為據點，由於軍人實在太多了，只好借居附近的寺廟與民宅，其中一個小隊駐進當時無人居住的劉家大宅。

某天，一名士兵向長官通報，說他半夜在大宅撞到鬼，但長官聽完並不相信，他認為只是晚上屋子太過昏暗而看錯了，便派另一位士兵架設電線和燈泡。結果，這位士兵處理到一半時，疑似鬼影出現，他情急之下拔槍一陣亂射，卻意外打中一位半夜起床上廁所的士兵，牆上的孔洞便是這起事故留下來的。

但一個半夜裝燈泡的士兵，會攜帶連發的槍械嗎？當時的士兵身上應該只有單發的步槍，除非好幾個人同時開槍射擊，否則不可能留下30幾個彈孔。靈異故事在後人的以訛傳訛下，情節越來越豐富，也可能產生明顯的歷史錯誤。

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上述 3 個靈異故事都只是民間流傳，據劉家後代所說，劉容如過世後，子孫散居國內外各地，民雄的洋樓無人管理才荒廢至今。在民雄鬼屋旁經營咖啡廳多年的老闆也曾透過媒體表示，自己從來沒有遇上任何靈異事件。但也因為這些鬼故事，讓民雄鬼屋增添許多神秘的想像空間。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：豪華洋樓變凶宅！女僕跳井自殺、日軍被鬼附身…台灣第一凶宅「民雄鬼屋」3大駭人傳說】