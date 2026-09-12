白米該放雪櫃嗎？人妻將米放雪櫃遭奶奶斥責　專家：婆婆這次錯了

米應該怎樣放才能長時間保持質量？日前有台灣人妻在討論區發帖求助，指自己習慣把白米放入雪櫃冷藏，卻遭奶奶嚴厲制止，指責說：「根本沒人把米放雪櫃！」令她感到相當困惑。帖文隨即引發熱烈討論，許多網民力挺人妻的做法，直言「冷藏才不會長蟲」。專家揭開防穀牛（米象）的關鍵秘訣，更指這樣做米粒香軟不受潮。



人妻把白米放入雪櫃時遭奶奶指責「哪有人米放雪櫃」，她遂在網上發文求教。（AI生成圖片）

米到底能不能放雪櫃冷藏？

台灣農業部（前農委會）曾發文指出，穀牛侵入白米的途徑主要有三個階段：稻穀收割後的穀倉儲放期、稻穀的碾米過程，以及銷售時的儲存期。根據中興大學的研究報告，在具備溫控的超市環境（約攝氏23度）或冰箱冷藏環境（約攝氏10度）下，能顯著降低穀牛發生率，但無法完全抑制蟲卵孵化。

新米存放於雪櫃冷藏能大幅降低穀牛發生率。（AI生成圖片）

買回來的米如何徹底杜絕穀牛？

很多家庭買米後習慣直接倒進米桶或隨手綁上橡筋，這極易導致穀牛爆發。米粒在田間或加工過程中，難免帶有微小蟲卵。只要環境溫度適合，蟲卵會在4至6天內孵化。

很多家庭買米後習慣直接倒進米桶或隨手綁上橡筋，這極易導致穀牛爆發。（AI生成圖片）

若要徹底根除蟲害，最佳方式是將小包裝米置於零下15度至零下20度的冰格處理一至兩天。此物理性防治法能快速殺死夾藏在米粒深處的蟲卵，確保不再發育出米蟲，且完全不會損害食米品質。因此，建議消費者買回小包裝米後，可先冷凍一至兩天殺菌滅卵，之後再如生鮮食品般持續置於冰箱冷藏，即可同時達到防蟲與長期鎖鮮的雙重效果。

直接放雪櫃會不會吸收異味？

也有人認同樓主婆婆的觀點，認為「凍過的米煮成飯後味道會變差」、「會受潮，也會吸雪櫃味，她應該是在意這些」。其實白米具備極強的吸味性，若直接將開封的紙袋或膠袋放入雪櫃，米粒會不斷吸收雪櫃內其他食物的異味，煮出來的飯口感也會因水分蒸發而變得乾硬。

農業部指出，冷藏先密封，即可隔絕異味。（AI生成圖片）

農業部指出，冷藏應先密封。拆封後將米分裝至密封罐、保鮮盒或乾淨的膠樽內，鎖緊蓋子後再放入雪櫃。這樣不僅能阻隔濕氣與異味，還能避免頻繁拿取時讓所有米粒接觸空氣受潮。