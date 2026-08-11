元朗潮州菜館$29七彩炒米粉！僅米粉配蘿蔔絲　網民嘲：食齋啱晒

去潮州餐廳用餐「中伏」？有食客分享在元朗某潮州菜館售價29元的七彩炒米粉，但米粉賣相「白賴晒」，僅得米粉配蘿蔔絲，詢問店員獲回覆「係呀係咁㗎」。事件引發網民熱烈討論，不少人批評餐廳「咁都夠膽收人$29」、「勁憎啲炒兩下就話係炒米粉，同啱啱烚起差唔多」，又笑稱樓主「X咗喺你到，彩咗喺佢到？」。



但有留言認為餐廳在點菜程式已貼出炒米粉的示意圖，明顯和實物相符，不解樓主為何下單後才感到錯愕，「佢張圖已經幾唔吸引下」、「見到咁嘅相你都照落單嘅，係你問題多啲囉」。



有食客在元朗某潮州菜館點叫七彩炒米粉，賣相引來網民戲稱「伏到七彩」。（「threads＠mingxmusic」圖片）

元朗潮州菜餐館$29七彩炒米粉 僅得米粉配蘿蔔絲

該食客在threads發帖，指到元朗某連鎖集團旗下的潮州菜餐館用餐，點叫一碟要價29元的七彩炒米粉。從樓主拍攝照片所見，米粉看似和蘿蔔絲拌勻便直接上碟，完全未見有調味，整個賣相「白賴晒」，難以令人提起食慾。

米粉整個賣相「白賴晒」，網民質疑像沒炒過一樣。（「threads＠mingxmusic」圖片）

實物和點菜程式照片相同 店員回覆：係呀係咁㗎

樓主貼出餐廳在點菜程式的照片，可見示意圖和炒米粉賣相近乎一致，同樣只有米粉配搭紅蘿蔔絲，但樓主當時仍對炒米粉的賣相存疑，遂向職員查詢，被告知「係呀係咁㗎」，故詢問網民「如果係你，你會出聲反映定照食？」。

餐廳點菜程式內照片，可見示意圖和炒米粉賣相近乎一致，同樣是米粉配搭紅蘿蔔絲。（「threads＠mingxmusic」圖片）

網民斥餐廳食水深：仲清過控糖餐

帖文引來網民熱議，被轉載至其他平台，不少人指餐館「食水深」，「咁都夠膽收人$29」、「芽菜咁平都無條，又真係好鬼離譜」、「得返紅蘿蔔絲都可以只係得嗰幾條」、「勁憎啲炒兩下就話係炒米粉，上碟白賴晒，同啱啱烚起差唔多」、「改個咁嘅名，仲衰過普通炒米粉」，又揶揄「伏到七彩！」、「七彩意思係你見到碟嘢會X到佢七彩」、「七隻色合埋咗？得返白色」、「仲清過控糖餐」、「若果食齋嗰日，呢碟嘢啱晒」。

有人貼出七彩炒米粉應有賣相，色澤和材料明顯較豐富。（threads圖片）

網民嘲樓主明知賣相仍下單：佢賺到七彩咁炒俾你食

但有留言覺得餐廳在點菜程式已顯示菜品的賣相，點叫與否純屬個人選擇，「咁佢幅相又真係冇呃你」、「本身張圖都只係蘿蔔絲齋米」、「圖片和實物相符」、「只可以話個名勁過頭」、「佢張圖已經幾唔吸引下」、「見到咁嘅相你都照落單嘅，係你問題多啲囉」，又調侃樓主，「7咗喺你到，彩咗喺佢到？」、「意思佢賺到七彩咁炒俾你食」。

其他報道：外賣$78蔥油雞絲飯！賣相與示意圖落差極大 雞絲碎被嘲似瑤柱絲

圖片只供參考？有女生在網上發文，指外賣訂購一份售78元的蔥油雞絲飯，而餐廳提供的示意圖顯示，米飯上方鋪滿雞絲，惟外賣送達時，僅有零碎雞絲，以及小量蔥油，她覺得「中伏」，明言「下次我再嗌呢間我就係戇X！」



許多網民看過圖片後，都覺得餐廳離譜，「佢嗰幾條雞絲好似可憐你咁」、「以為係瑤柱絲」，又表示理解為何眾多港人寧願北上，亦不願留港消費，「香港真係好多呢種餐廳，白飯就好多，餸就得嗰少少，自己都無心經營」、「黐X線，咁都$78，唔怪得咁多人北上」。



有女生外賣點叫78元的蔥油雞絲飯，不滿只有小量雞絲，發帖公審。（「threads＠shirlylsyyy」圖片）

外賣點叫78元的蔥油雞絲飯

該女生在threads帳號發帖，傻眼表示「Am I a joke？（我是笑話嗎？）」。從她上傳的照片所見，她光顧本地某人氣短片製作團隊和台式餐廳聯名開設、位於旺角的主題店，並經外賣平台點叫一份要價78元的蔥油雞絲飯，計算運費、平台服務費、以及所有折扣後，實際付款約82元。

僅零碎雞絲和小量蔥油 食客：再嗌呢間我就係戇X

但她就不滿蔥油雞絲飯賣相，和餐廳所提供的示意圖有極大反差。餐廳貼出的示意圖顯示，米飯上方鋪滿雞絲，給予人「啖啖肉」感覺，惟外賣送達時，僅有零碎雞絲和榨菜，亦只有小量蔥油，可謂完全符合「圖片只供參考」字句，氣得樓主明言「下次我再嗌呢間我就係戇X！」

事主經外賣平台點叫要價78元的蔥油雞絲飯，計算所有費用和折扣後，實付約82元。（「threads＠shirlylsyyy」圖片）

餐廳示意圖顯示，米飯上方鋪滿雞絲，惟外賣送達時僅有零碎雞絲和榨菜，以及小量蔥油。（「threads＠shirlylsyyy」圖片）

網民斥離譜：以為係瑤柱絲

不少網民批評餐廳離譜，「我第一時間諗緊你係咪台灣人？係咪台幣？」、「佢好意思出街嗰下勁」、「呢兜嘢78（元），似大陸拼好飯7.8（元）多啲」、「慘X過中學飯商」、「二手飯都多餸過你」、「呢度雞絲100g都無」、「以為係瑤柱絲」、「sorry真係有啲似我阿媽以前整畀隻狗食嘅雞絲撈白飯，（啲）雞都多過佢」、「佢嗰幾條雞絲好似可憐你咁」、「食咗個寂寞」、「真係要畀負評呢間嘢」。

網民：唔怪得咁多人北上

有人指香港餐飲業質素每況愈下，難以吸引港人留港消費，「74蚊就算份量同幅圖一樣，我都覺得貴」、「80蚊嗰啲鹽焗手撕雞都買到半隻啦」、「黐X線，咁都$78，唔怪得咁多人北上」、「香港真係好多呢種餐廳，白飯就好多，餸就得嗰少少，自己都無心經營，唔好再怪人北上」，又調侃樓主「有蔥有油有雞絲有飯」、「多謝幫手交租」。

（threads＠mingxmusic）