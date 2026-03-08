食店多士爐麵包驚見多隻黑蟲！女食客拍片公審 網民嘲：加蛋白質
撰文：喬納森
食店的食物衛生十分重要，看見有黑色蟲附在麵包上，難免令人倒胃！有女網民在某餐廳拍到多士爐內待烘的麵包上，竟然出現多隻黑色小蟲，衛生情況令人擔憂，決定拍片放網上公審。不少網民直指恐怖，「永遠唔好入餐廳嘅廚房，有好多嘢你唔知好過知」，亦有人嘲這是「加蛋白質」。
多士爐待烘麵包驚見多隻蟲蟲爬行
有女網民在Threads上發片，指「唔知邊個咁唔好彩食落肚」。從影片可見，食店廚房內的多士爐上，有2塊待烘的白麵包，其中1塊麵包上有3隻黑色小蟲爬來爬去，畫面令人發毛，樓主於是拍片在網上公審。
網民揶揄：加蛋白質
不少網民看過影片後都感到震驚，留言指「WTX」、「試味中？」、「加蛋白質」、「烘底變多士，跌曬落去個多士爐，邊個睇到呀，刮咗佢就唔見㗎喇，出街食就預咗唔乾淨」。亦有網民嘲眼不見為淨，「一撥就走架啦，無事」、「永遠唔好入餐廳嘅廚房，有好多嘢你唔知好過知」。
